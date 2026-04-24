24 kwietnia 2026 13:11
Arktyka przestaje być zamarznięta. Takich temperatur wcześniej nie było
Rekordowe topnienie gruntu. Czegoś takiego na Svalbardzie nie było
W kwietniu 2026 roku temperatura osiągnęła 0 stopni już na głębokości 20 centymetrów. To najwcześniejszy taki przypadek od początku pomiarów. Zdjęcia satelitarne z 4 i 20 kwietnia pokazują wyraźne zmiany w pokrywie śnieżnej. Skala zjawiska odbiega od normy dla tego okresu. Ciepła pogoda doprowadziła także do zamknięcia stoku narciarskiego.
Rekordtidlig tining av bakken på Svalbard! 📈
I april 2026 har temperaturen på 20 cm dyp nådd 0 grader. Det overgår alt vi har målt siden 1998. Vi er vitne til tining i en måned som skal være frossen🌍🌡️
👇Satellittbildene viser betydelige forskjeller fra 4. til 20. april 2026
Problemy dla naukowców. Co robić ze Svalbardem?
Glacjolog Jack Kohler nie może prowadzić badań terenowych. Naukowcy mieli mierzyć pokrywę śnieżną na lodowcach. Zostali jednak uziemieni nie z powodu złej pogody, lecz przez wcześniejsze ocieplenie, deszcz i dodatnie temperatury. Pod śniegiem znajduje się woda, co stwarza zagrożenie dla poruszania się skuterami. Kohler wskazuje, że podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej, nawet przez tydzień.
