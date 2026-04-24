Arktyka przestaje być zamarznięta. Takich temperatur wcześniej nie było

Meteorolodzy podkreślają, że kwiecień powinien być na Svalbardzie miesiącem "całkowicie zamarzniętym". W 2026 roku sytuacja wygląda inaczej. Instytut Meteorologiczny informuje o wynikach, które przewyższają wszystkie pomiary prowadzone od 1998 roku. Dane potwierdzają nietypowe topnienie w okresie zwyczajowego zamarznięcia archipelagu.

Rekordowe topnienie gruntu. Czegoś takiego na Svalbardzie nie było Od 1998 roku naukowcy monitorują zmiany w wiecznej zmarzlinie na Svalbardzie. Górna warstwa gruntu, tzw. aktywna, rozmarza każdego lata. Jej grubość wynosi zazwyczaj od 1 do 2 metrów. Wpływ mają m.in. rodzaj gleby, wilgotność i roślinność. Poniżej znajduje się permafrost, gdzie temperatura nie przekracza 0 stopni.



W kwietniu 2026 roku temperatura osiągnęła 0 stopni już na głębokości 20 centymetrów. To najwcześniejszy taki przypadek od początku pomiarów. Zdjęcia satelitarne z 4 i 20 kwietnia pokazują wyraźne zmiany w pokrywie śnieżnej. Skala zjawiska odbiega od normy dla tego okresu. Ciepła pogoda doprowadziła także do zamknięcia stoku narciarskiego.

Rekordtidlig tining av bakken på Svalbard! 📈

I april 2026 har temperaturen på 20 cm dyp nådd 0 grader. Det overgår alt vi har målt siden 1998. Vi er vitne til tining i en måned som skal være frossen🌍🌡️



👇Satellittbildene viser betydelige forskjeller fra 4. til 20. april 2026



Problemy dla naukowców. Co robić ze Svalbardem? Ny-Ålesund to najbardziej na północ wysunięta osada i centrum badań środowiskowych. Działają tam instytucje z dziesięciu krajów. Na stałe mieszka tam od 35 do 40 osób. Dostęp do osady wymaga zaproszenia. W ostatnich dniach odnotowano tam mokry śnieg i płynącą wodę.



Glacjolog Jack Kohler nie może prowadzić badań terenowych. Naukowcy mieli mierzyć pokrywę śnieżną na lodowcach. Zostali jednak uziemieni nie z powodu złej pogody, lecz przez wcześniejsze ocieplenie, deszcz i dodatnie temperatury. Pod śniegiem znajduje się woda, co stwarza zagrożenie dla poruszania się skuterami. Kohler wskazuje, że podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej, nawet przez tydzień.