MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

24 kwietnia 2026 13:11

Arktyka przestaje być zamarznięta. Takich temperatur wcześniej nie było

Na Svalbardzie odnotowano rekordowo wczesne ocieplenie gruntu. W kwietniu temperatura na głębokości 20 centymetrów osiągnęła 0 stopni Celsjusza.
Komentarze
Kopiuj link
Temperatura w Arktyce rośnie szybciej niż średnia globalna. Fot. wikimedia.org/ fot. Harvey Barrison/ CC BY-SA 2.0 (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Meteorolodzy podkreślają, że kwiecień powinien być na Svalbardzie miesiącem "całkowicie zamarzniętym". W 2026 roku sytuacja wygląda inaczej. Instytut Meteorologiczny informuje o wynikach, które przewyższają wszystkie pomiary prowadzone od 1998 roku. Dane potwierdzają nietypowe topnienie w okresie zwyczajowego zamarznięcia archipelagu.
Reklama
Od 1998 roku naukowcy monitorują zmiany w wiecznej zmarzlinie na Svalbardzie. Górna warstwa gruntu, tzw. aktywna, rozmarza każdego lata. Jej grubość wynosi zazwyczaj od 1 do 2 metrów. Wpływ mają m.in. rodzaj gleby, wilgotność i roślinność. Poniżej znajduje się permafrost, gdzie temperatura nie przekracza 0 stopni.

W kwietniu 2026 roku temperatura osiągnęła 0 stopni już na głębokości 20 centymetrów. To najwcześniejszy taki przypadek od początku pomiarów. Zdjęcia satelitarne z 4 i 20 kwietnia pokazują wyraźne zmiany w pokrywie śnieżnej. Skala zjawiska odbiega od normy dla tego okresu. Ciepła pogoda doprowadziła także do zamknięcia stoku narciarskiego.

Rekordtidlig tining av bakken på Svalbard! 📈
I april 2026 har temperaturen på 20 cm dyp nådd 0 grader. Det overgår alt vi har målt siden 1998. Vi er vitne til tining i en måned som skal være frossen🌍🌡️

👇Satellittbildene viser betydelige forskjeller fra 4. til 20. april 2026

Se melding på Yr· I dag kl. 11:43

Problemy dla naukowców. Co robić ze Svalbardem?

Ny-Ålesund to najbardziej na północ wysunięta osada i centrum badań środowiskowych. Działają tam instytucje z dziesięciu krajów. Na stałe mieszka tam od 35 do 40 osób. Dostęp do osady wymaga zaproszenia. W ostatnich dniach odnotowano tam mokry śnieg i płynącą wodę.

Glacjolog Jack Kohler nie może prowadzić badań terenowych. Naukowcy mieli mierzyć pokrywę śnieżną na lodowcach. Zostali jednak uziemieni nie z powodu złej pogody, lecz przez wcześniejsze ocieplenie, deszcz i dodatnie temperatury. Pod śniegiem znajduje się woda, co stwarza zagrożenie dla poruszania się skuterami. Kohler wskazuje, że podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej, nawet przez tydzień.
Badacz odnosi zjawiska do szerszych zmian klimatycznych. Wskazuje, że temperatury w Arktyce rosną szybciej niż średnia globalna. Zwraca uwagę na wycofywanie się lodu morskiego. Kolejne miesiące ujawnią, jak daleko sięgają zmiany na Svalbardzie.
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie