17 czerwca 2026 13:01
Czy sąsiad może zakazać mi grillowania? To mówią norweskie przepisy
Grill na balkonie. Przepisy mają znaczenie
Bjerkek zwraca uwagę na grille węglowe. Według niej używanie ich na balkonie może powodować więcej dymu i zwiększać ryzyko zaprószenia ognia, zwłaszcza w drewnianej zabudowie. Bezpieczniejszą opcją bywają grille gazowe i elektryczne. Takie rozwiązania częściej pojawiają się w regulaminach budynków.
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Grill jednorazowy jest wskazywany jako niebezpieczny przez spółdzielców oraz służby ratunkowe.Fot. PxFuel
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Części wspólne w norweskich domach. Potrzebne są jasne zasady
Bjerkek zaleca proste reguły dla części wspólnych. Mogą one określać miejsce grillowania, godziny ciszy oraz osobę odpowiedzialną za sprzątanie po spotkaniu. Niektóre spółdzielnie i wspólnoty wprowadzają też rezerwacje wybranych części wspólnych na urodziny lub inne wydarzenia. Dzięki temu inni mieszkańcy nadal mogą korzystać z tarasu w ten sam dzień.
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