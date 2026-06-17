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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
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1 NOK

Życie w Norwegii
|
Redakcja
|

17 czerwca 2026 13:01

Czy sąsiad może zakazać mi grillowania? To mówią norweskie przepisy

Sezon grillowy wrócił razem z dobrą pogodą. Norweski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych (NBBL) przypomina, że dym, zapach i hałas mogą być problemem dla sąsiadów. Grillowanie nie zawsze jest więc kwestią wyłącznie prywatnej decyzji.
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Czy sąsiad może zakazać mi grillowania? To mówią norweskie przepisy
Czy w Norwegii można grillować wszędzie i o każdej porze? Fot. Pixabay
Podsumowanie artykułu
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Line Bjerkek, adwokat w NBBL, wskazuje, że kilka ustaw wymaga uwzględniania interesu sąsiadów. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz relacji sąsiedzkich, choć żadna z tych regulacji nie opisuje grillowania wprost. Zasada jest prosta. Mieszkańcy nie powinni powodować uciążliwości dla innych.
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Grill na balkonie. Przepisy mają znaczenie

W wielu spółdzielniach i wspólnotach obowiązują własne regulaminy. NBBL podaje, że mogą one wskazywać, gdzie wolno grillować, jakie grille są dopuszczone i w jakich godzinach można korzystać z przestrzeni wspólnych. To ogranicza ryzyko sporów i daje mieszkańcom jasne zasady.

Bjerkek zwraca uwagę na grille węglowe. Według niej używanie ich na balkonie może powodować więcej dymu i zwiększać ryzyko zaprószenia ognia, zwłaszcza w drewnianej zabudowie. Bezpieczniejszą opcją bywają grille gazowe i elektryczne. Takie rozwiązania częściej pojawiają się w regulaminach budynków.

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Grill jednorazowy jest wskazywany jako niebezpieczny przez spółdzielców oraz służby ratunkowe.

Grill jednorazowy jest wskazywany jako niebezpieczny przez spółdzielców oraz służby ratunkowe.Fot. PxFuel

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Grillujesz w Norwegii?

Tylko gaz/elektryk, węgiel odpada
Grilluję na węglu, ale z głową (mało dymu)
Czasami grilluję na częściach wspólnych
Nie grilluję, bo sąsiedzi robią problem
Głosy: 4
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Części wspólne w norweskich domach. Potrzebne są jasne zasady

Wiele budynków ma wspólne tarasy dachowe, dziedzińce lub inne miejsca spotkań. NBBL wskazuje, że można tam przyjmować gości, ale mieszkańcy muszą uwzględniać potrzeby sąsiadów. Problemem może być hałas. Uciążliwe są też dym i pozostawiony bałagan.

Bjerkek zaleca proste reguły dla części wspólnych. Mogą one określać miejsce grillowania, godziny ciszy oraz osobę odpowiedzialną za sprzątanie po spotkaniu. Niektóre spółdzielnie i wspólnoty wprowadzają też rezerwacje wybranych części wspólnych na urodziny lub inne wydarzenia. Dzięki temu inni mieszkańcy nadal mogą korzystać z tarasu w ten sam dzień.
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Przeczytaj również Ambitne cele zderzają się z rzeczywistością. Norwegia nie radzi sobie z plastikiem
NBBL osobno ostrzega przed grillami jednorazowymi. Według Bjerkek nie powinny być dopuszczane na częściach wspólnych znajdujących się na budynku lub przy nim. Taki grill może wywołać pożar także po zakończeniu grillowania.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kiedy grill jest „uciążliwy”?
Gdzie sprawdzić zasady grillowania?
Grill na balkonie: co wolno?
Sąsiad narzeka na grill — co robić?
Grill jednorazowy: czemu problem?
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