14 kwietnia 2026 09:02
7 na 10 pożarów wybucha mimo zakazu. Norwegia zaostrza zasady dotyczące ognia
Pożary najczęściej w czasie zakazu
Organizacja podkreśla, że nawet niewielka iskra może doprowadzić do rozprzestrzenienia ognia. Skutki mogą być poważne i długotrwałe. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli przy sprzyjających warunkach. Kluczowe jest przestrzeganie przepisów i ostrożność. – Mała iskra może wystarczyć, aby ogień szybko się rozprzestrzenił, a nawet niewielki pożar może mieć poważne konsekwencje. Dlatego ważne jest, aby wszyscy przestrzegali zasad i zachowywali ostrożność na łonie natury – mówi Bente Lier, Sekretarz Generalna ds. Aktywności na świeżym powietrzu w Norwegii.
Zawsze trzeba sprawdzić lokalne przepisy na stronie internetowej gminy oraz dokładnie ocenić warunki pogodowe przed rozpaleniem ognia.
Zasady korzystania z ognia w terenie
Każdorazowo należy ocenić warunki pogodowe. Trzeba mieć dostęp do wody lub innych środków gaśniczych. Ogień musi być całkowicie ugaszony przed opuszczeniem miejsca. W okresach suszy mogą obowiązywać dodatkowe, lokalne zakazy. – Przed rozpaleniem ogniska zawsze oceniaj, czy warunki są bezpieczne. Miej pod ręką wodę lub inne środki gaśnicze, upewnij się, że ogień został całkowicie ugaszony przed opuszczeniem miejsca i korzystaj z miejskich ognisk, które są dopuszczone do użytku przez cały rok – radzi Lier.
