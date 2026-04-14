14 kwietnia 2026 09:02

7 na 10 pożarów wybucha mimo zakazu. Norwegia zaostrza zasady dotyczące ognia

W Norwegii 15 kwietnia rusza ogólnokrajowy zakaz rozpalania ognia w terenie. Dane pokazują, że większość pożarów wybucha właśnie w tym okresie.
Za ocenę, czy rozpalenie ognia jest bezpieczne oraz czy dostępna jest woda lub inne środki gaśnicze, odpowiada każda osoba podejmująca taką decyzję. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Zakaz obowiązuje do 15 września. Obejmuje lasy, góry, tereny nadmorskie i inne tereny niezabudowane. Norsk Friluftsliv (Norweska Organizacja Turystyki i Rekreacji na Świeżym Powietrzu) apeluje o ostrożność podczas wypoczynku na świeżym powietrzu. Przypominają o odpowiedzialności każdego turysty.
Pożary najczęściej w czasie zakazu

W 2025 roku odnotowano 1115 pożarów lasów i traw. Dane pochodzą z norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Aż 756 zdarzeń miało miejsce w czasie obowiązywania zakazu. To około 7 na 10 wszystkich pożarów.

Organizacja podkreśla, że nawet niewielka iskra może doprowadzić do rozprzestrzenienia ognia. Skutki mogą być poważne i długotrwałe. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli przy sprzyjających warunkach. Kluczowe jest przestrzeganie przepisów i ostrożność. – Mała iskra może wystarczyć, aby ogień szybko się rozprzestrzenił, a nawet niewielki pożar może mieć poważne konsekwencje. Dlatego ważne jest, aby wszyscy przestrzegali zasad i zachowywali ostrożność na łonie natury – mówi Bente Lier, Sekretarz Generalna ds. Aktywności na świeżym powietrzu w Norwegii.

Zawsze trzeba sprawdzić lokalne przepisy na stronie internetowej gminy oraz dokładnie ocenić warunki pogodowe przed rozpaleniem ognia.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Andriy Medvediuk

Zasady korzystania z ognia w terenie

Podczas zakazu nie wolno rozpalać ognisk ani używać grilli jednorazowych w terenie. Dopuszczalne są tylko miejsca, w których nie ma ryzyka pożaru. Przykładem są obszary pokryte śniegiem lub po intensywnych opadach. Są też specjalnie wyznaczone miejsca do rozpalania ognia.

Każdorazowo należy ocenić warunki pogodowe. Trzeba mieć dostęp do wody lub innych środków gaśniczych. Ogień musi być całkowicie ugaszony przed opuszczeniem miejsca. W okresach suszy mogą obowiązywać dodatkowe, lokalne zakazy. – Przed rozpaleniem ogniska zawsze oceniaj, czy warunki są bezpieczne. Miej pod ręką wodę lub inne środki gaśnicze, upewnij się, że ogień został całkowicie ugaszony przed opuszczeniem miejsca i korzystaj z miejskich ognisk, które są dopuszczone do użytku przez cały rok – radzi Lier.
Wraz z wydłużającymi się dniami rośnie liczba osób spędzających czas na łonie natury. Władze zwracają uwagę także na inne zagrożenia, jak rozpalanie ognia na skałach, które może prowadzić do ich pękania. Przepisy dotyczące zakazu ognia stają się jednym z elementów działań mających ograniczać ryzyko pożarów i chronić środowisko.
