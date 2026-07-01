01 lipca 2026 14:56
Ciepły, a nawet ekstremalnie ciepły. Norwegia podała dane z czerwca
Jednocześnie północ kraju była wyraźnie mokra. MET wskazuje, że Nordland, Troms i Finnmark znalazły się w kategoriach od „mokro” do „ekstremalnie mokro”, z wyjątkiem półwyspu Varanger. Tam miejscami było normalnie sucho lub sucho.
Gorący czerwiec w Norwegii. Północ się wyróżnia
Średnia temperatura krajowa była o 2,0 st. C powyżej normy. Czerwiec 2026 roku był siódmym najcieplejszym czerwcem w serii pomiarowej prowadzonej od 1901 roku. W Norwegii Północnej odchylenie wyniosło 2,7 st. C. Dla tej części kraju był to czwarty najcieplejszy czerwiec od 1901 roku.
MET odnotował też lokalne rekordy. W raporcie wskazano pięć rekordów maksymalnej temperatury i 17 rekordów wysokiej średniej miesięcznej. Najwyższą temperaturę miesiąca zmierzono 28 czerwca. Wyniosła 30,9 st. C w Evenstad i przy stacji straży pożarnej w Kongsbergu.
Najcieplejszą stacją była Drammen-Berskog. Średnia miesięczna wyniosła tam 17,1 st. C. Oslo-Bygdøy II miało 17,0 st. C, a Oslo-Hovin 16,8 st. C. Najniższą temperaturę minimalną zanotowano 11 czerwca na Gaustatoppen i było to minus 5,1 st. C.
Rekordowe opady. Finnmarksvidda z nowym wynikiem
Największe odchylenie odnotowano na Finnmarksvidda. Tam opady były o 90 proc. wyższe od normalnych wartości. Poprzedni rekord pochodził z 1948 roku i wynosił 80 proc. powyżej normy. MET wskazał także dziesięć stacyjnych rekordów wysokich opadów miesięcznych.
Najbardziej mokrą stacją była Brekke i Sogn w gminie Gulen. Spadło tam 300,1 mm deszczu, czyli 70 proc. więcej niż normalnie. Hovlandsdal zanotował 275,5 mm. Myrkdalen-Vetlebotn miało 273,4 mm, czyli 78 proc. powyżej normy.
Były też obszary suche. Dotyczyło to części rejonu Oslofjordu, północnego Innlandet, południowego Trøndelag oraz Møre og Romsdal. Najsuchszą stacją było Drivdalen z 20,4 mm opadu. To 78 proc. mniej niż normalnie.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz