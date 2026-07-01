Ciepły, a nawet ekstremalnie ciepły. Norwegia podała dane z czerwca

Czerwiec 2026 roku w Norwegii był ciepły i mokry. Norweski Instytut Meteorologiczny (MET) podał, że temperatura w kraju była o 2,0 st. C wyższa od normy. Opady przekroczyły normę o 35 proc., a na Finnmarksvidda padł nowy rekord.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Raport MET obejmuje klimatologiczne podsumowanie czerwca 2026 roku. Dane porównano z okresem normalnym 1991–2020. W wielu regionach miesiąc sklasyfikowano jako „ciepły” lub „bardzo ciepły”.



Jednocześnie północ kraju była wyraźnie mokra. MET wskazuje, że Nordland, Troms i Finnmark znalazły się w kategoriach od „mokro” do „ekstremalnie mokro”, z wyjątkiem półwyspu Varanger. Tam miejscami było normalnie sucho lub sucho.

Reklama

Gorący czerwiec w Norwegii. Północ się wyróżnia Duże części Norwegii sklasyfikowano jako „ciepłe” i „bardzo ciepłe”. MET podał, że tylko fragmenty Agder i Vestland znalazły się w kategorii „normalnie łagodnie”. Najmocniej wyróżniała się północ. Pas wybrzeża od Lofotów i Vesterålen dalej na północ oznaczono jako „ekstremalnie ciepły”.



Średnia temperatura krajowa była o 2,0 st. C powyżej normy. Czerwiec 2026 roku był siódmym najcieplejszym czerwcem w serii pomiarowej prowadzonej od 1901 roku. W Norwegii Północnej odchylenie wyniosło 2,7 st. C. Dla tej części kraju był to czwarty najcieplejszy czerwiec od 1901 roku.



MET odnotował też lokalne rekordy. W raporcie wskazano pięć rekordów maksymalnej temperatury i 17 rekordów wysokiej średniej miesięcznej. Najwyższą temperaturę miesiąca zmierzono 28 czerwca. Wyniosła 30,9 st. C w Evenstad i przy stacji straży pożarnej w Kongsbergu.



Najcieplejszą stacją była Drammen-Berskog. Średnia miesięczna wyniosła tam 17,1 st. C. Oslo-Bygdøy II miało 17,0 st. C, a Oslo-Hovin 16,8 st. C. Najniższą temperaturę minimalną zanotowano 11 czerwca na Gaustatoppen i było to minus 5,1 st. C.

Temperatura w Norwegii w czerwcu 2026 roku na tle lat 1991-2020.Il. Lars Grinde/MET

Rekordowe opady. Finnmarksvidda z nowym wynikiem Opady były wysokie w skali kraju. MET podał, że suma krajowa przekroczyła normę o 35 proc. Czerwiec 2026 roku był ósmym najbardziej mokrym czerwcem w serii od 1901 roku. Najmokrzejszy pozostaje czerwiec 1964 roku, gdy opady były o 55 proc. wyższe od normy.



Największe odchylenie odnotowano na Finnmarksvidda. Tam opady były o 90 proc. wyższe od normalnych wartości. Poprzedni rekord pochodził z 1948 roku i wynosił 80 proc. powyżej normy. MET wskazał także dziesięć stacyjnych rekordów wysokich opadów miesięcznych.



Najbardziej mokrą stacją była Brekke i Sogn w gminie Gulen. Spadło tam 300,1 mm deszczu, czyli 70 proc. więcej niż normalnie. Hovlandsdal zanotował 275,5 mm. Myrkdalen-Vetlebotn miało 273,4 mm, czyli 78 proc. powyżej normy.



Były też obszary suche. Dotyczyło to części rejonu Oslofjordu, północnego Innlandet, południowego Trøndelag oraz Møre og Romsdal. Najsuchszą stacją było Drivdalen z 20,4 mm opadu. To 78 proc. mniej niż normalnie.

Opady w Norwegii w czerwcu 2026 roku na tle lat 1991-2020.Il. Lars Grinde/MET