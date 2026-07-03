Domy drżały, ściany się trzęsły: trzęsienie ziemi pod Bergen

Sørensen poinformowała, że lokalizacja wstrząsu została ustalona szybko. Nie ma zagrożenia większymi wstrząsami wtórnymi. UiB monitorował sytuację w kolejnych godzinach wieczoru, ponieważ sygnały z regionu były nadal analizowane. Wstrząs był wyczuwalny w wielu miejscach. NRK otrzymało zgłoszenia od osób z Sandviken, Ytre Arna, Herdla, Holsnøy oraz Rong w Øygarden. Ludzie opisywali hałas i drżenie. Sørensen podkreśliła, że magnituda 3,2 jest globalnie małym trzęsieniem ziemi, ale przy warunkach geologicznych Norwegii może być odczuwalna. Takie wstrząsy pojawiają się w kraju średnio kilka razy w roku.

Domy zadrżały. Służby nie mają zgłoszeń

Lars Olav Lokøy siedział w domu na Rong w Øygarden i oglądał telewizję z synem. Wtedy poczuł wstrząs. Jak relacjonował w rozmowie z NRK, najpierw pojawiło się dudnienie, które trwało co najmniej 10 sekund. Po wszystkim obaj siedzieli i patrzyli na siebie, próbując zrozumieć, co się stało.



Lokøy mówił, że wstrząs był czymś więcej niż zwykłym odgłosem. Brzmiał niemal jak osuwisko. Julian Mortensen, mieszkający przy szpitalu Haukeland w Bergen, porównał dźwięk do grzmotu, który trwał około sześciu lub siedmiu sekund. Ragna Aadlandsvik z Holsnøy opisała drżenie ziemi i ścian oraz uznała, że od razu rozpoznała trzęsienie.



Straż pożarna nie otrzymała zgłoszeń o skutkach wstrząsu. Dyżurny Shahrooz Lahooti z 110 Vest przekazał NRK, że nie odnotowano informacji o konsekwencjach zdarzenia. Burmistrz Øygarden Tom Georg Indrevik powiedział, że mogło to być dla części osób przerażające doświadczenie. Dodał jednak, że na razie nie ma zgłoszeń o szkodach u ludzi ani w budynkach.