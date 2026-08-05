Zagraniczni turyści napędzili wynik hoteli. Jeden region wyraźnie prowadzi

Norweskie hotele ustanowiły nowy rekord liczby noclegów w czerwcu. W czerwcu 2026 roku odnotowano ich ponad 2,9 mln. Wzrost liczby gości zagranicznych zrównoważył niewielki spadek wśród mieszkańców Norwegii.

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Najnowsze dane Centralnego Biura Statystycznego Norwegii (SSB) pokazują, że w hotelach odnotowano prawie 1,9 mln noclegów krajowych i niemal 1,1 mln zagranicznych. Liczba noclegów Norwegów spadła o 0,2 proc. W tym samym czasie liczba noclegów gości z zagranicy wzrosła o 1,2 proc., dzięki czemu poprawiony został rekord ustanowiony rok wcześniej. Wynik był o 0,3 proc. wyższy niż w czerwcu 2025 roku.

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Oslo na czele. Europa napędza ruch Najwięcej noclegów hotelowych odnotowano w Oslo. Stolica osiągnęła wynik 571 tys., a drugie miejsce zajął region Vestland z 515 tys. noclegów. Goście zagraniczni odpowiadali za 36 proc. wszystkich pobytów. Dwie trzecie zagranicznych noclegów przypadało na turystów z Europy.



Największą grupę stanowili goście z Niemiec. W czerwcu odnotowano 116 tys. niemieckich noclegów, czyli o 8,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Ze Szwecji pochodziło 91 tys. noclegów, a z Wielkiej Brytanii 75 tys. Ich liczba wzrosła odpowiednio o 7,6 proc. i 11 proc.

Liczba noclegów w czerwcu na przestrzeni lat. Jasny kolor wskazuje na turystów krajowych, a ciemny na zagranicznych.Il. SSB

Azja wyhamowała. Kempingi ze spadkiem Liczba noclegów turystów z Azji spadła o 17 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 roku. W przypadku Japonii spadek wyniósł 35 proc., a w przypadku Korei Południowej 26 proc. Liczba noclegów gości z Chin zmniejszyła się o 7 proc. Część hoteli informowała, że turyści z Azji odwoływali podróże z powodu napięć na Bliskim Wschodzie.



Słabsze wyniki odnotowały również kempingi. W czerwcu zarejestrowano tam 1,4 mln noclegów, czyli o 3,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Na mieszkańców Norwegii przypadało 851 tys. noclegów. Goście zagraniczni odpowiadali za kolejne 568 tys.