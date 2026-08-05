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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
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  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Turystyka
|
Redakcja
|

05 sierpnia 2026 07:22

Zagraniczni turyści napędzili wynik hoteli. Jeden region wyraźnie prowadzi

Norweskie hotele ustanowiły nowy rekord liczby noclegów w czerwcu. W czerwcu 2026 roku odnotowano ich ponad 2,9 mln. Wzrost liczby gości zagranicznych zrównoważył niewielki spadek wśród mieszkańców Norwegii.
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Zagraniczni turyści napędzili wynik hoteli. Jeden region wyraźnie prowadzi
Do najpopularniejszych miejsc wśród turystów należy Oslo. stock.adobe.com/standardowa/Iryna
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Wygenerowane przez AI
Najnowsze dane Centralnego Biura Statystycznego Norwegii (SSB) pokazują, że w hotelach odnotowano prawie 1,9 mln noclegów krajowych i niemal 1,1 mln zagranicznych. Liczba noclegów Norwegów spadła o 0,2 proc. W tym samym czasie liczba noclegów gości z zagranicy wzrosła o 1,2 proc., dzięki czemu poprawiony został rekord ustanowiony rok wcześniej. Wynik był o 0,3 proc. wyższy niż w czerwcu 2025 roku.
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Oslo na czele. Europa napędza ruch

Najwięcej noclegów hotelowych odnotowano w Oslo. Stolica osiągnęła wynik 571 tys., a drugie miejsce zajął region Vestland z 515 tys. noclegów. Goście zagraniczni odpowiadali za 36 proc. wszystkich pobytów. Dwie trzecie zagranicznych noclegów przypadało na turystów z Europy.

Największą grupę stanowili goście z Niemiec. W czerwcu odnotowano 116 tys. niemieckich noclegów, czyli o 8,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Ze Szwecji pochodziło 91 tys. noclegów, a z Wielkiej Brytanii 75 tys. Ich liczba wzrosła odpowiednio o 7,6 proc. i 11 proc.
Liczba noclegów w czerwcu na przestrzeni lat. Jasny kolor wskazuje na turystów krajowych, a ciemny na zagranicznych.

Liczba noclegów w czerwcu na przestrzeni lat. Jasny kolor wskazuje na turystów krajowych, a ciemny na zagranicznych.Il. SSB

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Azja wyhamowała. Kempingi ze spadkiem

Liczba noclegów turystów z Azji spadła o 17 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 roku. W przypadku Japonii spadek wyniósł 35 proc., a w przypadku Korei Południowej 26 proc. Liczba noclegów gości z Chin zmniejszyła się o 7 proc. Część hoteli informowała, że turyści z Azji odwoływali podróże z powodu napięć na Bliskim Wschodzie.

Słabsze wyniki odnotowały również kempingi. W czerwcu zarejestrowano tam 1,4 mln noclegów, czyli o 3,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Na mieszkańców Norwegii przypadało 851 tys. noclegów. Goście zagraniczni odpowiadali za kolejne 568 tys.
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Po uwzględnieniu kempingów, ośrodków domków wypoczynkowych i schronisk liczba noclegów komercyjnych sięgnęła niemal 4,8 mln. Było to o 0,9 proc. mniej niż w czerwcu 2025 roku. W ośrodkach domków i schroniskach odnotowano 427 tys. noclegów, a wynik pozostał zbliżony do ubiegłorocznego.
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Pytania wygenerowane przez AI
Co SSB liczy jako „nocleg”?
Jak to możliwe: rekord i spadek?
Co daje przewaga Oslo i Vestland?
Spadek Azji: co to zmienia w NO?
Kempingi: czy będzie taniej i luźniej?
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