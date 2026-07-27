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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

27 lipca 2026 15:04

Wielka zmiana na norweskim rynku. Ekspansja znanej sieci fast food

Amerykańska sieć restauracji Kentucky Fried Chicken (KFC) wejdzie na norweski rynek. Estońska grupa Apollo Group kupuje norweską spółkę Fly Chicken AS, a jej lokale zostaną przekształcone w restauracje KFC. Podstawą ekspansji będzie 19 działających punktów.
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Wielka zmiana na norweskim rynku. Ekspansja znanej sieci fast food
Szyld KFC zawiśnie nad dotychczasowymi lokalami Fly Chicken. Fot. Pixabay
Podsumowanie artykułu
Apollo Group podpisała umowę dotyczącą przejęcia Fly Chicken. Grupa planuje przeznaczyć około 20 mln euro na zakup spółki oraz rozwój działalności w Norwegii. Inwestycje mają być realizowane przez pięć lat. W tym czasie mają powstać kolejne restauracje, choć dokładna liczba i lokalizacje nie zostały podane. Współzałożyciel i prezes Fly Chicken Ronny Gjøse pozostanie na stanowisku po zakończeniu transakcji.
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Fly Chicken zmienia markę. KFC przejmuje lokale

Fly Chicken powstało w 2018 roku. Pierwszą restaurację otwarto w centrum handlowym Steen & Strøm, a rozwój sieci był kontynuowany także podczas pandemii. Pomogły w tym dostawy realizowane przez Wolt i Foodora. Koncept dobrze sprawdzał się w sprzedaży na wynos oraz w dostawach do domów. Według Gjøse firma rosła wtedy szybciej, niż wcześniej zakładano.

Sieć prowadzi obecnie 19 restauracji. W ubiegłym roku osiągnęła przychody na poziomie 155 mln NOK i zatrudniała ponad 170 osób w lokalach między innymi w Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger i Lillestrøm. Gjøse przyznał, że dalsza samodzielna ekspansja byłaby trudna. Jego zdaniem rozwinięcie Fly Chicken do poziomu 50 restauracji mogłoby przekroczyć możliwości firmy. Po przejęciu za dalszy wzrost będzie odpowiadać Apollo Group.

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Zagraniczne fast foody nie są popularne w Norwegii przez wzgląd na trudne warunki prowadzenia działalności gastronomicznej w kraju fiordów.

Zagraniczne fast foody nie są popularne w Norwegii przez wzgląd na trudne warunki prowadzenia działalności gastronomicznej w kraju fiordów.Fot. Fotolia

Apollo planuje ekspansję. Norwegia będzie piątym rynkiem

Apollo Group prowadzi już 38 restauracji KFC. Lokale działają w Estonii, Łotwie, Litwie i Finlandii, a Norwegia będzie piątym rynkiem, na którym grupa rozwija markę w systemie franczyzowym. Prezes Apollo Group Toomas Tiivel wskazał na wysoką siłę nabywczą i stabilność norweskiej gospodarki. Według niego rynek ma również długoterminowy potencjał. Grupa chce połączyć lokalne doświadczenie Fly Chicken z własną wiedzą dotyczącą rozwoju międzynarodowych sieci restauracyjnych.

Istniejące restauracje Fly Chicken mają zostać przebudowane i działać pod marką KFC. Równolegle Apollo Group planuje otwieranie kolejnych punktów w ciągu pięciu lat. Łączna wartość inwestycji ma wynieść około 20 mln euro. Kwota obejmuje zarówno przejęcie spółki, jak i nakłady na rozwój działalności. Cena samej transakcji oraz szczegółowy harmonogram ekspansji nie zostały ujawnione.
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KFC pojawiło się już wcześniej w Norwegii, ale próba z lat 80. była krótkotrwała. Tym razem marka wejdzie na rynek poprzez istniejącą sieć restauracji, pracowników i zaplecze operacyjne Fly Chicken. Apollo Group zapowiedziała, że przejęcie nie spowoduje zmian w zatrudnieniu obecnej załogi.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest franczyza KFC w NO?
Gdzie i kiedy otworzą KFC?
Co z pracą po przejęciu?
Czy zmienią się ceny i dostawy?
Czemu KFC kiedyś padło w NO?
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