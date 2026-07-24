Norweskie miejsce wstydu: podrzucają śmieci, wypróżniają się w krzakach
Kosze są opróżniane codziennie. Odpadów wciąż przybywa
Problem występuje również przy innych drogowych miejscach postoju. Statens vegvesen odnotowuje nadmiar odpadów między innymi przy Toskatjørn w Haugesund oraz w Austrheim w miejscowości Vats, na terenie gminy Vindafjord. Podobne sytuacje zdarzają się także w Suldal. Latem wykonawcy częściej kontrolują te miejsca i usuwają pozostawione śmieci.
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W sierpniu ten znak zostanie umieszczony na parkingu Digernes, na północ od Stordabrua, przy drodze E39.Fot. materiały prasowe Statens vegvesen
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Nie tylko śmieci. Zarząd wskaże najbliższą toaletę
Zarząd apeluje, aby użytkownicy parkingów zabierali odpady ze sobą, gdy pojemniki są pełne. Wykonawcy sprzątają miejsca postoju częściej latem, ale nie mogą przebywać na każdym parkingu przez cały czas. Śmieci można przewieźć do kolejnego miejsca postoju. Statens vegvesen podkreśla, że parkingi mają umożliwiać kierowcom odpoczynek, wypicie kawy i rozprostowanie nóg.
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