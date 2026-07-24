Norweskie miejsce wstydu: podrzucają śmieci, wypróżniają się w krzakach

Na parkingu Digernes na wyspie Stord odpady są odbierane codziennie. Mimo to pojemniki regularnie się przepełniają, a śmieci trafiają także poza wyznaczone miejsca. Norweski Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) wskazuje, że część osób zostawia tam prywatne odpady z gospodarstw domowych.

Podsumowanie artykułu

Digernes leży na północ od mostu Stord na trasie E39. Latem śmieci przybywa tam tak szybko, że dotychczasowe odbieranie odpadów kilka razy w tygodniu okazało się niewystarczające. Wprowadzono codzienne opróżnianie pojemników. Mimo tego Statens vegvesen nadal otrzymuje skargi na bałagan i przepełnione kosze.

Reklama

Kosze są opróżniane codziennie. Odpadów wciąż przybywa Pojemniki na parkingu są przeznaczone dla turystów. Według Gunn K. Skjærbekk z Zarządu Dróg Publicznych, wiele osób wyrzuca do nich jednak prywatne odpady komunalne, które powinny trafić do domowego systemu odbioru śmieci. Kosze szybko się zapełniają. Statens vegvesen zdecydował więc o ustawieniu na miejscu większych pojemników.



Problem występuje również przy innych drogowych miejscach postoju. Statens vegvesen odnotowuje nadmiar odpadów między innymi przy Toskatjørn w Haugesund oraz w Austrheim w miejscowości Vats, na terenie gminy Vindafjord. Podobne sytuacje zdarzają się także w Suldal. Latem wykonawcy częściej kontrolują te miejsca i usuwają pozostawione śmieci.

W sierpniu ten znak zostanie umieszczony na parkingu Digernes, na północ od Stordabrua, przy drodze E39.Fot. materiały prasowe Statens vegvesen

Ankieta Co robisz, gdy kosz na parkingu jest pełny? Zabieram śmieci ze sobą do domu Wiozę do kolejnego miejsca postoju Upycham w koszu, jakoś się zmieści Zostawiam obok, nie mój problem

Nie tylko śmieci. Zarząd wskaże najbliższą toaletę Na Digernes odpady nie są jedynym problemem. W pobliżu krzewów, zarośli i ścieżki znajdowane są także ludzkie odchody, które następnie muszą usuwać pracownicy wykonawcy. Na miejscu nie ma informacji o najbliższej toalecie. Ma się to zmienić w sierpniu, gdy Statens vegvesen ustawi odpowiedni znak.



Zarząd apeluje, aby użytkownicy parkingów zabierali odpady ze sobą, gdy pojemniki są pełne. Wykonawcy sprzątają miejsca postoju częściej latem, ale nie mogą przebywać na każdym parkingu przez cały czas. Śmieci można przewieźć do kolejnego miejsca postoju. Statens vegvesen podkreśla, że parkingi mają umożliwiać kierowcom odpoczynek, wypicie kawy i rozprostowanie nóg.