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  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
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1 NOK

Turystyka
|
Redakcja
|

24 lipca 2026 09:04

Norweskie miejsce wstydu: podrzucają śmieci, wypróżniają się w krzakach

Na parkingu Digernes na wyspie Stord odpady są odbierane codziennie. Mimo to pojemniki regularnie się przepełniają, a śmieci trafiają także poza wyznaczone miejsca. Norweski Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) wskazuje, że część osób zostawia tam prywatne odpady z gospodarstw domowych.
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Norweskie miejsce wstydu: podrzucają śmieci, wypróżniają się w krzakach
Tak wygląda miejsce odpoczynku Digernes w Stord. Fot. materiały prasowe Statens vegvesen
Podsumowanie artykułu
Digernes leży na północ od mostu Stord na trasie E39. Latem śmieci przybywa tam tak szybko, że dotychczasowe odbieranie odpadów kilka razy w tygodniu okazało się niewystarczające. Wprowadzono codzienne opróżnianie pojemników. Mimo tego Statens vegvesen nadal otrzymuje skargi na bałagan i przepełnione kosze.
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Kosze są opróżniane codziennie. Odpadów wciąż przybywa

Pojemniki na parkingu są przeznaczone dla turystów. Według Gunn K. Skjærbekk z Zarządu Dróg Publicznych, wiele osób wyrzuca do nich jednak prywatne odpady komunalne, które powinny trafić do domowego systemu odbioru śmieci. Kosze szybko się zapełniają. Statens vegvesen zdecydował więc o ustawieniu na miejscu większych pojemników.

Problem występuje również przy innych drogowych miejscach postoju. Statens vegvesen odnotowuje nadmiar odpadów między innymi przy Toskatjørn w Haugesund oraz w Austrheim w miejscowości Vats, na terenie gminy Vindafjord. Podobne sytuacje zdarzają się także w Suldal. Latem wykonawcy częściej kontrolują te miejsca i usuwają pozostawione śmieci.

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W sierpniu ten znak zostanie umieszczony na parkingu Digernes, na północ od Stordabrua, przy drodze E39.

W sierpniu ten znak zostanie umieszczony na parkingu Digernes, na północ od Stordabrua, przy drodze E39.Fot. materiały prasowe Statens vegvesen

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Co robisz, gdy kosz na parkingu jest pełny?

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Upycham w koszu, jakoś się zmieści
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Nie tylko śmieci. Zarząd wskaże najbliższą toaletę

Na Digernes odpady nie są jedynym problemem. W pobliżu krzewów, zarośli i ścieżki znajdowane są także ludzkie odchody, które następnie muszą usuwać pracownicy wykonawcy. Na miejscu nie ma informacji o najbliższej toalecie. Ma się to zmienić w sierpniu, gdy Statens vegvesen ustawi odpowiedni znak.

Zarząd apeluje, aby użytkownicy parkingów zabierali odpady ze sobą, gdy pojemniki są pełne. Wykonawcy sprzątają miejsca postoju częściej latem, ale nie mogą przebywać na każdym parkingu przez cały czas. Śmieci można przewieźć do kolejnego miejsca postoju. Statens vegvesen podkreśla, że parkingi mają umożliwiać kierowcom odpoczynek, wypicie kawy i rozprostowanie nóg.
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Przepełnione pojemniki można zgłaszać pod numerem 175. Połączenie trafia do najbliższego centrum zarządzania ruchem, które przekazuje informację wykonawcy odpowiedzialnemu za dany odcinek. Dzięki temu ekipa może zostać skierowana na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kim jest Statens vegvesen?
Pełne kosze: co robić ze śmieciami?
Jak działa zgłoszenie 175?
Toaleta na postoju: gdzie i co robić?
Czy wolno wyrzucać domowe śmieci?
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