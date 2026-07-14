  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

14 lipca 2026 09:12

Norweskie wybrzeże zagrożone? Sprawdzili, co przypływa do kraju fiordów

Obce gatunki przyczepiają się do kadłubów statków i mogą trafiać do Norwegii. Nowa metoda pozwala wykrywać je, zanim zadomowią się wzdłuż wybrzeża. Naukowcy sprawdzają odpady z podwodnego mycia jednostek.
Komentarze
Kopiuj link
Norweskie wybrzeże zagrożone? Sprawdzili, co przypływa do kraju fiordów
Naukowcy twierdzą, że kadłuby statków po podróżach wyglądają jak las. Fot. materiały prasowe Ecosubsea
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Żegluga jest główną przyczyną rozprzestrzeniania się obcych gatunków morskich na świecie. Część z nich może zagrozić różnorodności biologicznej norweskiego wybrzeża, jeśli znajdzie tam warunki do życia. Statki są więc badane pod wodą.

Zdalnie sterowane roboty myją kadłuby i zbierają odpady oraz wodę po myciu. Do tej pory mycie służyło głównie zmniejszeniu tarcia między kadłubem a morzem, co ogranicza zużycie paliwa. Teraz ma także drugie zastosowanie.
Reklama
Przeczytaj również Domy drżały, ściany się trzęsły: trzęsienie ziemi pod Bergen

Roboty myją kadłuby. DNA wskazuje

Materiał zebrany podczas mycia trafia do analizy. Naukowcy szukają w nim DNA obcych gatunków, które mogą być przyczepione do statków. Metoda nazywa się "metabarkodingiem DNA". Pozwala rozpoznać setki gatunków jednocześnie na podstawie śladów genetycznych.

Frode Fossøy z Norweskiego Instytutu Badań Przyrodniczych (NINA) porównuje środowiskowe DNA do pracy techników kryminalistycznych na miejscu zdarzenia. Badacze szukają mikroskopijnych śladów w naturze, aby ustalić, jakie gatunki tam występują. W tym przypadku ślady pochodzą z narośli na kadłubach. To one pokazują, co może przypływać do portów.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zapraszamy do polskiego sklepu BAZA w Oslo - Homlia, Drammen oraz Lillestrøm.

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Strony internetowe i wsparcie online dla firm w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Zdalnie sterowane roboty myją kadłuby statków pod wodą. Odpady i woda po myciu są zbierane i analizowane pod kątem DNA gatunków obcych.

Zdalnie sterowane roboty myją kadłuby statków pod wodą. Odpady i woda po myciu są zbierane i analizowane pod kątem DNA gatunków obcych.Fot. materiały prasowe Ecosubsea

Statki przywożą obce gatunki. Niewykryte mogą być zagrożeniem

W pilotażowym badaniu wykryto 19 gatunków, które nie należą do norweskiej przyrody. Osiem z nich to tak zwane gatunki progowe, czyli obce gatunki mogące być w drodze do norweskiej natury. Jeśli się zadomowią, mogą zagrozić gatunkom już żyjącym w tym środowisku. Analizowano odpady z dziewięciu statków mytych w Tananger i Bergen.

W projekcie pracowali naukowcy z NINA oraz Instytutu Badań Morskich (HI). Współpracowali z norweską firmą Ecosubsea, która opracowała roboty do mycia kadłubów. Badane statki pływały głównie po Morzu Północnym lub wzdłuż norweskiego wybrzeża. Najwięcej obcych gatunków znaleziono na statku wycieczkowym, który przypłynął z daleka.
Przeczytaj również Sztuczna inteligencja, energia i cyberbezpieczeństwo: Norwegia szykuje nowe zaplecze dla obrony
Badacze pobrali także środowiskowe DNA z wody portowej, aby sprawdzić, jakie gatunki były już na miejscu. Wszystkie gatunki progowe wykryto tylko w naroślach z kadłubów. Projekt sfinansował norweski Urząd ds. Środowiska (Miljødirektoratet), a naukowcy chcą rozszerzyć badania na większą liczbę statków w ruchu międzynarodowym.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest metabarkoding DNA?
Co to jest „gatunek progowy”?
Czy mycie kadłuba jest obowiązkowe?
Jak statki mogą nie wozić obcych gatunków?
Czemu wycieczkowce mają więcej „przyczep”?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Czy norweska ryba jest bezpieczna? Wiemy, co „żyje” w środku owoców morza
Poradniki
Aktualności

Flota cieni Putina coraz bliżej Norwegii. Liczby pokazują skalę problemu
Poradniki
Aktualności

Norwegia uruchamia plan, który ma odwrócić katastrofę. Zanieczyszczenia rosną, ryby są zagrożone
Poradniki
Aktualności

Kolejny problem w Norwegii. Hodowle ryb zagrożone
Poradniki
Turystyka

Przyjeżdżasz na ryby do Norwegii? Rząd zaostrza przepisy turystyczne
Poradniki
Aktualności

Wzrost liczby łososi w Norwegii zaskakuje. Trwa ostry spór o prawdziwe przyczyny
Poradniki
Turystyka

Coraz ciaśniej wokół wielorybów. Norwegia chce ukrócić niekontrolowaną turystykę
Poradniki
Biznes i gospodarka

Wielki przekręt w Norwegii. Media ujawniły "łososiowy skandal"
Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegowie na ratunek Oslofjorden: prawie osiem na dziesięć osób chce zakazu połowu ryb
Poradniki
Aktualności

Toksyczne dziedzictwo fiordu. Naukowcy ostrzegają przed zanieczyszczeniem
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zarządzaj preferencjami
Odrzuć wszystkie
Potwierdź
Akceptuj wszystkie