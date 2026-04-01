Norwegowie masowo odwołują wyjazdy. Ubezpieczyciele zalani falą zgłoszeń

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Badanie Norstat dla Frende Forsikring pokazuje spadek zainteresowania podróżami poza Norwegię. Tylko 8 proc. deklaruje wyjazd za granicę na Wielkanoc. 14 proc. obawia się podróży. Firmy notują więcej rezygnacji niż zwykle. Tłem jest sytuacja po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Więcej anulacji, ale bez gwarancji zwrotu Ubezpieczyciel wskazuje na wzrost liczby odwołań. Klienci częściej rezygnują z wyjazdów. Nie oznacza to automatycznego zwrotu kosztów. Decydujące są zalecenia norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Liczy się także moment zakupu podróży.



Jeśli obowiązują oficjalne ostrzeżenia, a wyjazd kupiono wcześniej, polisa może zadziałać. Jeśli nie ma ostrzeżeń, ubezpieczenie nie obejmuje rezygnacji z powodu obaw. Zwrot przysługuje, gdy organizator sam odwoła wyjazd. Eksperci zalecają sprawdzenie warunków przed anulacją. W przypadku przesiadek w regionach objętych ostrzeżeniami warto kontaktować się z linią lotniczą.

Możliwe są zmiany w preferencjach podróżnych w kolejnych miesiącach. Fot. Pixabay

Hiszpania wciąż na czele, zmiany w kierunkach Dane dotyczące szkód pokazują, że Hiszpania pozostaje najpopularniejszym kierunkiem. Odpowiada za prawie 40 proc. zgłoszeń w okresie wielkanocnym. Dalej są Tajlandia i Turcja z wynikiem po 7,1 proc. W czołówce znajdują się też Włochy i USA. Zestawienie opiera się na danych Falck Global Assistance.



W 2024 roku udział Hiszpanii wyniósł 37 proc. Tajlandia miała 5,6 proc., a Turcja 4,8 proc. Wzrosło zainteresowanie wyjazdami do Tajlandii, Turcji i Włoch. Spadło zainteresowanie wyjazdami do USA. W 2025 roku Norwegowie zgłosili blisko 410 000 szkód turystycznych. Ich wartość przekroczyła 3 mld.

Reklama