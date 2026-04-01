01 kwietnia 2026 14:11

Norwegowie masowo odwołują wyjazdy. Ubezpieczyciele zalani falą zgłoszeń

Norwegowie rezygnują z zagranicznych wyjazdów na Wielkanoc. Rośnie liczba anulacji. Ubezpieczyciele odnotowują nietypowy trend.
Możliwy jest wzrost popularności podróży samochodowych. Fot. stock.adobe.com/standardowa/Milan
Badanie Norstat dla Frende Forsikring pokazuje spadek zainteresowania podróżami poza Norwegię. Tylko 8 proc. deklaruje wyjazd za granicę na Wielkanoc. 14 proc. obawia się podróży. Firmy notują więcej rezygnacji niż zwykle. Tłem jest sytuacja po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Więcej anulacji, ale bez gwarancji zwrotu

Ubezpieczyciel wskazuje na wzrost liczby odwołań. Klienci częściej rezygnują z wyjazdów. Nie oznacza to automatycznego zwrotu kosztów. Decydujące są zalecenia norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Liczy się także moment zakupu podróży.

Jeśli obowiązują oficjalne ostrzeżenia, a wyjazd kupiono wcześniej, polisa może zadziałać. Jeśli nie ma ostrzeżeń, ubezpieczenie nie obejmuje rezygnacji z powodu obaw. Zwrot przysługuje, gdy organizator sam odwoła wyjazd. Eksperci zalecają sprawdzenie warunków przed anulacją. W przypadku przesiadek w regionach objętych ostrzeżeniami warto kontaktować się z linią lotniczą.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Polski Adwokat w Norwegii - Katarzyna Szlyk-Verde

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Ogłoszenia MojaNorwegia

Możliwe są zmiany w preferencjach podróżnych w kolejnych miesiącach.

Hiszpania wciąż na czele, zmiany w kierunkach

Dane dotyczące szkód pokazują, że Hiszpania pozostaje najpopularniejszym kierunkiem. Odpowiada za prawie 40 proc. zgłoszeń w okresie wielkanocnym. Dalej są Tajlandia i Turcja z wynikiem po 7,1 proc. W czołówce znajdują się też Włochy i USA. Zestawienie opiera się na danych Falck Global Assistance.

W 2024 roku udział Hiszpanii wyniósł 37 proc. Tajlandia miała 5,6 proc., a Turcja 4,8 proc. Wzrosło zainteresowanie wyjazdami do Tajlandii, Turcji i Włoch. Spadło zainteresowanie wyjazdami do USA. W 2025 roku Norwegowie zgłosili blisko 410 000 szkód turystycznych. Ich wartość przekroczyła 3 mld.
Operatorzy i ubezpieczyciele przygotowują się na możliwe dalsze zmiany w ruchu turystycznym. Spodziewany jest dalszy spadek liczby wyjazdów do USA. Utrudnienia mogą dotyczyć także tras z przesiadkami na Bliskim Wschodzie.
Komentarze (3)
Dodaj komentarz
Mikko
4 dni temu
Nie znać słowa anulacja. Może chodzi o ondulacja? 😂
0
Odpowiedz
Pizda
4 dni temu
Ale się wody do dupy norkom nalało
0
Odpowiedz
Anonimowy
4 dni temu
Znam Norwegów co sprzedali dom i się przeprowadzili do Polski :-) czyżby nadchodzi zmiana w Europie ? Nie jedna norweska samotna z dzieckiem pewnie by wybrała życie w Polsce ,, to z tego co widzę ,,ledwo ledwo na rachunki i nawet do restauracji nie stać na wyjście
1
Odpowiedz
