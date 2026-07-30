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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
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1 NOK

Turystyka
|
Redakcja
|

30 lipca 2026 09:06

Największe problemy od 40 lat. Norwegia liczy straty i czeka na sierpień

Konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na tegoroczny sezon turystyczny w Norwegii. Podróżni z Azji, Oceanii i krajów arabskich odwołują część zaplanowanych wyjazdów. Norweska branża noclegowa notuje słabsze wyniki niż w rekordowym 2025 roku.
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Największe problemy od 40 lat. Norwegia liczy straty i czeka na sierpień
Turyści nie są tak chętni do odwiedzania Norwegii jak w 2025 roku. Fot. Fotolia
Podsumowanie artykułu
Problemy zaczęły się wraz ze wzrostem napięcia wokół Iranu. Zamykane okresowo przestrzenie powietrzne i obawy o dostępność paliwa zakłóciły funkcjonowanie lotnisk na Bliskim Wschodzie, które są ważnymi punktami przesiadkowymi. Utrudnienia dotknęły turystów lecących do Norwegii z odległych regionów. Wpłynęły też na kierunki wybierane przez Norwegów.
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Odwołania przyszły nagle. Norweskie firmy odczuły zmianę

Stowarzyszenie Transportowe Oldedalen (Oldedalen skysslag) wozi turystów do lodowca Briksdalsbreen. W ubiegłym roku przewoźnik obsłużył 90 tys. osób, jednak tegoroczny sezon przyniósł wyjątkowo duże wahania ruchu. Po rozpoczęciu konfliktu zaczęły napływać odwołania. Dotyczyły między innymi grup z Azji, czytamy na łamach NRK.

Jeden z dużych azjatyckich operatorów poinformował, że jego klienci obawiają się o bezpieczeństwo podróży. Rogeir Haugen, kierujący Oldedalen skysslag, przekazał redakcji NRK, że w ciągu 40 lat pracy nie widział tak dużych zmian liczby turystów. Problemy mieli także podróżni, którzy nie zrezygnowali z przyjazdu. Turysta z Arabii Saudyjskiej Mohammed Akhathlan musiał zmienić plany po odwołaniu pierwotnego lotu do Norwegii.

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Olbrzymi wpływ na norweską turystykę ma sytuacja w Cieśninie Ormuz.

Olbrzymi wpływ na norweską turystykę ma sytuacja w Cieśninie Ormuz.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons

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Noclegów jest mniej. Oslo pozostaje wyjątkiem

Konfederacja Norweskiego Biznesu Turystycznego (NHO Reiseliv) informuje o spadku liczby noclegów w niemal całym kraju. Porównanie dotyczy rekordowego 2025 roku, gdy norweska turystyka osiągnęła lepsze wyniki. Jedynym wyjątkiem jest Oslo. Według NHO Reiseliv wzrost w stolicy może być związany z festiwalami oraz piłkarskimi mistrzostwami świata.

Zmiana widoczna jest także w wyjazdach Norwegów. Norweska Federacja Przedsiębiorstw (Virke) podaje, że mniej osób wybiera obecnie Tajlandię i region Oceanu Indyjskiego, ponieważ wiele połączeń prowadzi przez lotniska na Bliskim Wschodzie. Ruch turystyczny koncentruje się w większym stopniu na zachodniej części Europy. Dla podróżnych kluczowe stały się bezpieczeństwo i możliwość przewidzenia przebiegu podróży.
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W Oldedalen sytuacja poprawiła się w lipcu, dlatego cały 2026 rok może zakończyć się dobrym wynikiem. Branża liczy również na sierpień, który jest głównym miesiącem urlopowym na wielu ważnych dla Norwegii rynkach zagranicznych. Znaczenie może mieć też rosnąca liczba rezerwacji dokonywanych krótko przed wyjazdem.
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