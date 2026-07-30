Największe problemy od 40 lat. Norwegia liczy straty i czeka na sierpień

Turyści nie są tak chętni do odwiedzania Norwegii jak w 2025 roku.

Turyści nie są tak chętni do odwiedzania Norwegii jak w 2025 roku. Fot. Fotolia

Konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na tegoroczny sezon turystyczny w Norwegii. Podróżni z Azji, Oceanii i krajów arabskich odwołują część zaplanowanych wyjazdów. Norweska branża noclegowa notuje słabsze wyniki niż w rekordowym 2025 roku.

Podsumowanie artykułu

Problemy zaczęły się wraz ze wzrostem napięcia wokół Iranu. Zamykane okresowo przestrzenie powietrzne i obawy o dostępność paliwa zakłóciły funkcjonowanie lotnisk na Bliskim Wschodzie, które są ważnymi punktami przesiadkowymi. Utrudnienia dotknęły turystów lecących do Norwegii z odległych regionów. Wpłynęły też na kierunki wybierane przez Norwegów.

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Odwołania przyszły nagle. Norweskie firmy odczuły zmianę Stowarzyszenie Transportowe Oldedalen (Oldedalen skysslag) wozi turystów do lodowca Briksdalsbreen. W ubiegłym roku przewoźnik obsłużył 90 tys. osób, jednak tegoroczny sezon przyniósł wyjątkowo duże wahania ruchu. Po rozpoczęciu konfliktu zaczęły napływać odwołania. Dotyczyły między innymi grup z Azji, czytamy na łamach NRK.



Jeden z dużych azjatyckich operatorów poinformował, że jego klienci obawiają się o bezpieczeństwo podróży. Rogeir Haugen, kierujący Oldedalen skysslag, przekazał redakcji NRK, że w ciągu 40 lat pracy nie widział tak dużych zmian liczby turystów. Problemy mieli także podróżni, którzy nie zrezygnowali z przyjazdu. Turysta z Arabii Saudyjskiej Mohammed Akhathlan musiał zmienić plany po odwołaniu pierwotnego lotu do Norwegii.

Olbrzymi wpływ na norweską turystykę ma sytuacja w Cieśninie Ormuz.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons

Ankieta W tym roku urlop planujesz bardziej „na pewniaka” niż zwykle? Tak, wybieram tylko sprawdzone kierunki i krótkie loty Tak, ale czekam z rezerwacją do ostatniej chwili Nie, jadę jak zawsze W ogóle odpuszczam urlop/wyjazdy w 2026

Noclegów jest mniej. Oslo pozostaje wyjątkiem Konfederacja Norweskiego Biznesu Turystycznego (NHO Reiseliv) informuje o spadku liczby noclegów w niemal całym kraju. Porównanie dotyczy rekordowego 2025 roku, gdy norweska turystyka osiągnęła lepsze wyniki. Jedynym wyjątkiem jest Oslo. Według NHO Reiseliv wzrost w stolicy może być związany z festiwalami oraz piłkarskimi mistrzostwami świata.



Zmiana widoczna jest także w wyjazdach Norwegów. Norweska Federacja Przedsiębiorstw (Virke) podaje, że mniej osób wybiera obecnie Tajlandię i region Oceanu Indyjskiego, ponieważ wiele połączeń prowadzi przez lotniska na Bliskim Wschodzie. Ruch turystyczny koncentruje się w większym stopniu na zachodniej części Europy. Dla podróżnych kluczowe stały się bezpieczeństwo i możliwość przewidzenia przebiegu podróży.