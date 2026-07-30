Największe problemy od 40 lat. Norwegia liczy straty i czeka na sierpień
Odwołania przyszły nagle. Norweskie firmy odczuły zmianę
Jeden z dużych azjatyckich operatorów poinformował, że jego klienci obawiają się o bezpieczeństwo podróży. Rogeir Haugen, kierujący Oldedalen skysslag, przekazał redakcji NRK, że w ciągu 40 lat pracy nie widział tak dużych zmian liczby turystów. Problemy mieli także podróżni, którzy nie zrezygnowali z przyjazdu. Turysta z Arabii Saudyjskiej Mohammed Akhathlan musiał zmienić plany po odwołaniu pierwotnego lotu do Norwegii.
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Olbrzymi wpływ na norweską turystykę ma sytuacja w Cieśninie Ormuz.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons
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Zmiana widoczna jest także w wyjazdach Norwegów. Norweska Federacja Przedsiębiorstw (Virke) podaje, że mniej osób wybiera obecnie Tajlandię i region Oceanu Indyjskiego, ponieważ wiele połączeń prowadzi przez lotniska na Bliskim Wschodzie. Ruch turystyczny koncentruje się w większym stopniu na zachodniej części Europy. Dla podróżnych kluczowe stały się bezpieczeństwo i możliwość przewidzenia przebiegu podróży.
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