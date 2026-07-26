Polacy zakochali się w Norwegii. Olbrzymi skok rezerwacji

Norwegia znalazła się w TOP 10 wakacyjnych kierunków wybieranych przez Polaków. Liczba rezerwacji wzrosła o 66,6 proc. rok do roku, a zainteresowanie nasiliło się podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Na popularności zyskały zarówno największe miasta, jak i rodzinne Bryne Erlinga Haalanda.

Podsumowanie artykułu

Norwegia po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Występy reprezentacji, rozpoznawalność Erlinga Haalanda oraz zainteresowanie kibicami wiosłującymi podczas turnieju sprawiły, że kraj zaczął częściej pojawiać się w planach urlopowych. Zmianę widać w danych rezerwacyjnych. Katarzyna Hauton z internetowego biura podróży eSky.pl wskazuje, że globalne wydarzenia sportowe i popkulturowe mogą szybko wpływać na wybory podróżnych.

Rezerwacje szybko rosną. Mundial napędził wyszukiwania Z danych Kiwi.com wynika, że liczba rezerwacji podróży do Norwegii zwiększyła się o 66,6 proc. rok do roku. Liczba pasażerów wzrosła w tym samym czasie o 65,3 proc., co pozwoliło krajowi wejść do TOP 10 najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. Największe zainteresowanie pojawiło się podczas mundialu. Szczególny wzrost odnotowano po meczu Norwegii z Anglią.



Tydzień po tym spotkaniu liczba wyszukiwań lotów z Polski do Norwegii była o 34 proc. wyższa niż tydzień wcześniej. Wzrost nie zakończył się jednak wraz z turniejem, ponieważ średnia dzienna liczba wyszukiwań w lipcu była o 32,8 proc. wyższa niż w czerwcu. Zmianę widać również w ujęciu rocznym. Między 1 a 20 lipca wyszukiwania połączeń do Norwegii zwiększyły się o 32,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Liderem wzrostu okazało się Bergen.Fot. Fotolia

Bergen na czele wzrostów. Turyści ruszają śladami Haalanda Największy wzrost liczby pasażerów odnotowało Bergen. Wyniósł on 261,1 proc. rok do roku, podczas gdy w przypadku Oslo było to 94,6 proc., Narwiku 93,9 proc., Alesund 73,2 proc., a Tromso 69,4 proc. Więcej rezerwacji notuje również eSky.pl. Liczba pakietów Lot+Hotel w Norwegii wzrosła tam o blisko 90 proc. w porównaniu z 2025 r.



Zainteresowanie objęło także 12-tysięczne Bryne, rodzinne miasto Erlinga Haalanda. Dla pasażerów wycieczkowców przypływających latem do Stavanger przygotowano zwiedzanie miejsc związanych z piłkarzem, w tym stadionu Bryne FK oraz lokali znanych z jego wpisów w mediach społecznościowych. Trasa prowadzi również do sklepów z pamiątkami, piekarni Arne Johannesena i restauracji Wen Hua House. W lokalu znajduje się podpisana koszulka Manchesteru City, a ceny czerwonych koszulek z napisem „Braut Haaland” zaczynają się od około 20 dolarów.

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Wzrost zainteresowania Norwegią łączy się także z trendem coolcation, czyli wyjazdami do miejsc o chłodniejszym klimacie. W 2026 r. Norwegia, Finlandia, Litwa i Estonia odpowiadają już za 13 proc. rezerwacji lotów na eSky.pl. Podróżom sprzyjają bezpośrednie połączenia z wielu polskich miast oraz bilety dostępne czasem za mniej niż 100 zł w dwie strony.