  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Turystyka
|
Redakcja
|

26 lipca 2026 09:47

Polacy zakochali się w Norwegii. Olbrzymi skok rezerwacji

Norwegia znalazła się w TOP 10 wakacyjnych kierunków wybieranych przez Polaków. Liczba rezerwacji wzrosła o 66,6 proc. rok do roku, a zainteresowanie nasiliło się podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Na popularności zyskały zarówno największe miasta, jak i rodzinne Bryne Erlinga Haalanda.
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Polacy zakochali się w Norwegii. Olbrzymi skok rezerwacji
Bergen osiągnęło większy wzrost popularności niż Oslo. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Norwegia po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Występy reprezentacji, rozpoznawalność Erlinga Haalanda oraz zainteresowanie kibicami wiosłującymi podczas turnieju sprawiły, że kraj zaczął częściej pojawiać się w planach urlopowych. Zmianę widać w danych rezerwacyjnych. Katarzyna Hauton z internetowego biura podróży eSky.pl wskazuje, że globalne wydarzenia sportowe i popkulturowe mogą szybko wpływać na wybory podróżnych.
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Rezerwacje szybko rosną. Mundial napędził wyszukiwania

Z danych Kiwi.com wynika, że liczba rezerwacji podróży do Norwegii zwiększyła się o 66,6 proc. rok do roku. Liczba pasażerów wzrosła w tym samym czasie o 65,3 proc., co pozwoliło krajowi wejść do TOP 10 najpopularniejszych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. Największe zainteresowanie pojawiło się podczas mundialu. Szczególny wzrost odnotowano po meczu Norwegii z Anglią.

Tydzień po tym spotkaniu liczba wyszukiwań lotów z Polski do Norwegii była o 34 proc. wyższa niż tydzień wcześniej. Wzrost nie zakończył się jednak wraz z turniejem, ponieważ średnia dzienna liczba wyszukiwań w lipcu była o 32,8 proc. wyższa niż w czerwcu. Zmianę widać również w ujęciu rocznym. Między 1 a 20 lipca wyszukiwania połączeń do Norwegii zwiększyły się o 32,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
Liderem wzrostu okazało się Bergen.

Liderem wzrostu okazało się Bergen.Fot. Fotolia

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Bergen na czele wzrostów. Turyści ruszają śladami Haalanda

Największy wzrost liczby pasażerów odnotowało Bergen. Wyniósł on 261,1 proc. rok do roku, podczas gdy w przypadku Oslo było to 94,6 proc., Narwiku 93,9 proc., Alesund 73,2 proc., a Tromso 69,4 proc. Więcej rezerwacji notuje również eSky.pl. Liczba pakietów Lot+Hotel w Norwegii wzrosła tam o blisko 90 proc. w porównaniu z 2025 r.

Zainteresowanie objęło także 12-tysięczne Bryne, rodzinne miasto Erlinga Haalanda. Dla pasażerów wycieczkowców przypływających latem do Stavanger przygotowano zwiedzanie miejsc związanych z piłkarzem, w tym stadionu Bryne FK oraz lokali znanych z jego wpisów w mediach społecznościowych. Trasa prowadzi również do sklepów z pamiątkami, piekarni Arne Johannesena i restauracji Wen Hua House. W lokalu znajduje się podpisana koszulka Manchesteru City, a ceny czerwonych koszulek z napisem „Braut Haaland” zaczynają się od około 20 dolarów.
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Wzrost zainteresowania Norwegią łączy się także z trendem coolcation, czyli wyjazdami do miejsc o chłodniejszym klimacie. W 2026 r. Norwegia, Finlandia, Litwa i Estonia odpowiadają już za 13 proc. rezerwacji lotów na eSky.pl. Podróżom sprzyjają bezpośrednie połączenia z wielu polskich miast oraz bilety dostępne czasem za mniej niż 100 zł w dwie strony.

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Gdzie jechać: Oslo, Bergen, Tromsø?
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Bryne i „szlak Haalanda” – warto?
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