Aktualności
|
Redakcja
|

27 maja 2026 13:22

Nowe prawo jazdy w Norwegii? Powstanie z myślą o nastolatkach

Norwegia chce zmienić zasady dla młodych kierowców ATV, czyli quadów, oraz UTV, czyli większych terenowych pojazdów użytkowych. Norweski Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) rozpoczął już prace nad osobną kategorią prawa jazdy. Nowe przepisy mogłyby wejść w życie w 2027 roku.
Nowe prawo jazdy w Norwegii? Powstanie z myślą o nastolatkach
Fot. Nowe prawo jazdy ma być odpowiedzią na zmieniające się trendy wśród nastolatków. Fot. Fotolia
Wiele ATV i UTV w Norwegii jest rejestrowanych jako traktory. Oznacza to, że młodzi kierowcy mogą nimi jeździć po uzyskaniu prawa jazdy kategorii T. Według Statens vegvesen większość importowanych do Norwegii ATV i UTV trafia właśnie do tej kategorii. Urząd chce to zmienić od 2027 roku.
Nowa kategoria prawa jazdy. Z myślą o nastolatkach

Statens vegvesen pracuje nad nową kategorią prawa jazdy dla małych traktorów. Ma ona nosić oznaczenie LT. Uprawnienie ma dotyczyć głównie ATV i UTV rejestrowanych jako traktory. Szkolenie byłoby dopasowane do tych pojazdów. Przewidziano też osobny egzamin.

ATV to mały, otwarty pojazd terenowy, często nazywany czterokołowcem. Kierowca siedzi na nim na siodłowym siedzeniu. UTV ma zwykle miejsca obok siebie. Często ma prostą zabudowę, klatkę bezpieczeństwa, drzwi i szyby. Statens vegvesen uważa, że takie pojazdy mają inny profil ryzyka niż zwykłe traktory.

Nastolatkowie nie mają doświadczenia na tego typu pojazdach.

Nastolatkowie nie mają doświadczenia na tego typu pojazdach.

Statystyki pokazują skalę problemu

W latach 2020–2025 na ATV i UTV rejestrowanych jako traktory zginęło dziewięć osób. Jedna z nich miała 16 lub 17 lat. W tym okresie 53 osoby zostały ciężko ranne. Wśród nich było 16 kierowców w wieku 16 lub 17 lat. Lżej rannych było 199 osób, w tym 86 z tej grupy wiekowej.

Liczba pojazdów szybko rośnie. W ciągu pięciu lat wzrosła z około 40 tys. do 70 tys. Statens vegvesen łączy wzrost z popularnością ATV i UTV wśród nastolatków. Urząd wskazuje, że pojazdy coraz częściej służą do jazdy rekreacyjnej, a nie do pracy w terenie.
Przeczytaj również Chcą nowych inwestycji, a nie widzą dróg w ruinie. Kierowcy domagają się zmian
Projekt jest już wpisany do krajowego planu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma zostać wysłany do konsultacji przed wakacjami. Statens vegvesen zakłada, że nowe uprawnienie mogłoby wejść w życie w 2027 roku. Działania są częścią celu rządu, by do 2050 roku na drogach nie było ofiar śmiertelnych.

Inne rozwiązanie proponuje Norweska Federacja Szkół Jazdy (Norges Trafikkskoleforbund). Organizacja chce obowiązkowego kursu bezpieczeństwa w ramach obecnego szkolenia na traktor. Kurs miałby dotyczyć kierowców, którzy zamierzają jeździć ATV i UTV. Anders Skaarer z organizacji podkreśla na łamach NRK, że młodzi kierowcy często nie mają praktycznej nauki na takich pojazdach. Statens vegvesen ocenia pomysł pozytywnie, ale podtrzymuje, że całe szkolenie powinno odbywać się na pojeździe objętym nowym uprawnieniem.
