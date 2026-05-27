Nowe prawo jazdy w Norwegii? Powstanie z myślą o nastolatkach

Norwegia chce zmienić zasady dla młodych kierowców ATV, czyli quadów, oraz UTV, czyli większych terenowych pojazdów użytkowych. Norweski Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) rozpoczął już prace nad osobną kategorią prawa jazdy. Nowe przepisy mogłyby wejść w życie w 2027 roku.

Wiele ATV i UTV w Norwegii jest rejestrowanych jako traktory. Oznacza to, że młodzi kierowcy mogą nimi jeździć po uzyskaniu prawa jazdy kategorii T. Według Statens vegvesen większość importowanych do Norwegii ATV i UTV trafia właśnie do tej kategorii. Urząd chce to zmienić od 2027 roku.

Nowa kategoria prawa jazdy. Z myślą o nastolatkach Statens vegvesen pracuje nad nową kategorią prawa jazdy dla małych traktorów. Ma ona nosić oznaczenie LT. Uprawnienie ma dotyczyć głównie ATV i UTV rejestrowanych jako traktory. Szkolenie byłoby dopasowane do tych pojazdów. Przewidziano też osobny egzamin.



ATV to mały, otwarty pojazd terenowy, często nazywany czterokołowcem. Kierowca siedzi na nim na siodłowym siedzeniu. UTV ma zwykle miejsca obok siebie. Często ma prostą zabudowę, klatkę bezpieczeństwa, drzwi i szyby. Statens vegvesen uważa, że takie pojazdy mają inny profil ryzyka niż zwykłe traktory.

Nastolatkowie nie mają doświadczenia na tego typu pojazdach.Fot. NAF

Statystyki pokazują skalę problemu W latach 2020–2025 na ATV i UTV rejestrowanych jako traktory zginęło dziewięć osób. Jedna z nich miała 16 lub 17 lat. W tym okresie 53 osoby zostały ciężko ranne. Wśród nich było 16 kierowców w wieku 16 lub 17 lat. Lżej rannych było 199 osób, w tym 86 z tej grupy wiekowej.



Liczba pojazdów szybko rośnie. W ciągu pięciu lat wzrosła z około 40 tys. do 70 tys. Statens vegvesen łączy wzrost z popularnością ATV i UTV wśród nastolatków. Urząd wskazuje, że pojazdy coraz częściej służą do jazdy rekreacyjnej, a nie do pracy w terenie.