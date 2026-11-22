22 listopada 2026 11:46
Koniec strajku w SAS Link. Co to zmienia dla pasażerów lecących przez Kopenhagę?
Aktualizacja z 22 listopada 2026 r. Pierwszą wersję artykułu opublikowaliśmy po rozpoczęciu strajku 28 października.
Co uzgodniono w piątek
Nad umową ma jeszcze zagłosować personel pokładowy. Mówi o tym szef NHO Luftfart Erik Lahnstein, cytowany przez portal FriFagbevegelse. Terminu głosowania portal nie podaje.
Źródła: komunikat Fellesforbundet z 20 listopada, FriFagbevegelse z 20 listopada.
Co miało się wydarzyć 24 listopada
Źródło: wcześniejszy komunikat o akcji solidarnościowej.
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Hala odpraw na Gardermoen. Zdjęcie archiwalne.Fot. NORDIC Office of Architecture / Ivan Brodery / Wikimedia Commons, CC BY 4.0
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Co sprawdzić przed wyjazdem na lotnisko
- Dwa odcinki przez Kopenhagę. Wyszukaj każdy rejs po jego numerze i dacie. Porównaj godzinę przylotu z godziną odlotu do Polski.
- Wiadomość o zmianie od SAS. Otwórz aktualną rezerwację. Porównaj propozycję linii z dotychczasowym planem, zanim kupisz kolejny bilet.
Tuż przed podróżą wpisz numer rejsu w wyszukiwarkę statusu lotów SAS.
Hala odpraw: Fot. NORDIC Office of Architecture / Ivan Brodery, CC BY 4.0. Zdjęcie kadrowane.
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