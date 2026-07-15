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  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
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Praca i pieniądze
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Redakcja
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15 lipca 2026 09:11

Przemoc, groźby i molestowanie w pracy. Norweski raport nie pozostawia złudzeń

Jedna na sześć osób zatrudnionych w Norwegii doświadczyła w pracy przemocy, gróźb, molestowania seksualnego albo mobbingu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dane pochodzą z "Badania warunków życia dotyczącego środowiska pracy 2025", przygotowanego przez Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Najbardziej narażeni są nauczyciele szkół podstawowych, pracownicy opieki oraz służby bezpieczeństwa.
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Przemoc, groźby i molestowanie w pracy. Norweski raport nie pozostawia złudzeń
Wśród zawodów szczególnie narażonych wymieniani są pracownicy służby zdrowia. CC0
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SSB podaje, że takich zdarzeń doświadczyło 17 proc. wszystkich zatrudnionych. To około 459 tys. osób. Najczęściej zgłaszano hejt albo groźby, które dotyczyły 9 proc. pracujących, a dalej przemoc, molestowanie seksualne oraz nękanie lub mobbing. Kristina Strand Støren z SSB wskazuje, że skala zjawiska odpowiada jednej na sześć osób aktywnych zawodowo.
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Nauczyciele są narażeni. Przemoc w szkołach rośnie

Wśród nauczycieli szkół podstawowych 41 proc. zgłosiło przemoc, groźby, molestowanie seksualne albo mobbing w pracy. To jeden z najwyższych wyników w badaniu. SSB podaje, że nauczyciele należą do grup zawodowych szczególnie narażonych na takie zdarzenia, obok zawodów opiekuńczych i bezpieczeństwa. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi analizami.

Przemocy doświadczyło 28 proc. nauczycieli szkół podstawowych. To najwyższy odsetek spośród wszystkich grup zawodowych. W zawodach związanych z nauczaniem udział osób zgłaszających przemoc wzrósł z 12 proc. w 2022 roku do 18 proc. w 2025 roku. SSB wskazuje też, że 11 proc. nauczycieli szkół podstawowych i pracowników ochrony zdrowia doświadcza przemocy co miesiąc lub częściej.

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Narażenie na przemoc, nękanie, groźby lub zastraszanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według zawodu. 2025.

Narażenie na przemoc, nękanie, groźby lub zastraszanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według zawodu. 2025.Il. SSB

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Doświadczyłeś/aś w Norwegii mobbingu albo gróźb w pracy?

Tak, i to regularnie
Tak, ale raczej pojedyncze sytuacje
Nie, na szczęście nie
Widziałem/am u innych, u mnie nie
W ogóle, pracuję w super środowisku
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Groźby dotyczą służb. Molestowanie zgłaszają pielęgniarki

Najwyższy poziom hejtu i gróźb odnotowano wśród policjantów, strażaków i pracowników ambulansów. Ponad jedna trzecia z nich zgłosiła takie zdarzenia w ostatnich 12 miesiącach. W tej grupie 10 proc. doświadcza ich co miesiąc lub częściej, a 5,5 proc. wskazało, że co najmniej jedno zdarzenie było tak poważne, że wywołało strach. Wśród pracowników ochrony i personelu wojskowego podobne doświadczenia zgłosiło trzech na dziesięciu zatrudnionych.

Molestowanie seksualne najczęściej zgłaszały pielęgniarki. Dotyczyło to 20 proc. osób w tej grupie. SSB podaje, że wśród pracowników ochrony i personelu wojskowego odsetek wyniósł 18 proc., a wśród pracowników ochrony zdrowia 16,5 proc. W połączonej grupie zawodów bezpieczeństwa molestowania seksualnego doświadczyło 32 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn.

Kobiety są bardziej narażone niż mężczyźni. W ostatnim roku przemocy, molestowania seksualnego, gróźb albo mobbingu doświadczyło 23 proc. zatrudnionych kobiet i 12 proc. zatrudnionych mężczyzn. Różnica była największa przy molestowaniu seksualnym, które zgłosiło mniej niż 2 proc. mężczyzn i 9 proc. kobiet.

SSB wskazuje też na różnice wieku. Najbardziej narażeni są pracownicy od 18 do 24 lat, zwłaszcza w przypadku molestowania seksualnego. W tej grupie 14 proc. zgłosiło takie zdarzenia, a wśród kobiet w wieku od 18 do 24 lat odsetek wyniósł 24 proc.
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Sprawcami przemocy, gróźb i molestowania seksualnego najczęściej były osoby spoza miejsca pracy. Mogli to być klienci, pacjenci, uczniowie albo inne osoby mające kontakt z pracownikami. W przypadku mobbingu najczęściej wskazywano jednak współpracowników oraz przełożonych.
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