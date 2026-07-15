15 lipca 2026 09:11
Przemoc, groźby i molestowanie w pracy. Norweski raport nie pozostawia złudzeń
Nauczyciele są narażeni. Przemoc w szkołach rośnie
Przemocy doświadczyło 28 proc. nauczycieli szkół podstawowych. To najwyższy odsetek spośród wszystkich grup zawodowych. W zawodach związanych z nauczaniem udział osób zgłaszających przemoc wzrósł z 12 proc. w 2022 roku do 18 proc. w 2025 roku. SSB wskazuje też, że 11 proc. nauczycieli szkół podstawowych i pracowników ochrony zdrowia doświadcza przemocy co miesiąc lub częściej.
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Narażenie na przemoc, nękanie, groźby lub zastraszanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, według zawodu. 2025.Il. SSB
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Groźby dotyczą służb. Molestowanie zgłaszają pielęgniarki
Molestowanie seksualne najczęściej zgłaszały pielęgniarki. Dotyczyło to 20 proc. osób w tej grupie. SSB podaje, że wśród pracowników ochrony i personelu wojskowego odsetek wyniósł 18 proc., a wśród pracowników ochrony zdrowia 16,5 proc. W połączonej grupie zawodów bezpieczeństwa molestowania seksualnego doświadczyło 32 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn.
Kobiety są bardziej narażone niż mężczyźni. W ostatnim roku przemocy, molestowania seksualnego, gróźb albo mobbingu doświadczyło 23 proc. zatrudnionych kobiet i 12 proc. zatrudnionych mężczyzn. Różnica była największa przy molestowaniu seksualnym, które zgłosiło mniej niż 2 proc. mężczyzn i 9 proc. kobiet.
SSB wskazuje też na różnice wieku. Najbardziej narażeni są pracownicy od 18 do 24 lat, zwłaszcza w przypadku molestowania seksualnego. W tej grupie 14 proc. zgłosiło takie zdarzenia, a wśród kobiet w wieku od 18 do 24 lat odsetek wyniósł 24 proc.
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