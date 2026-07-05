Pracowali na budowach w Norwegii. Sąd ujawnił, ile pieniędzy ukradli im pracodawcy

Sergiu Tincaburov z Mołdawii mówi, że jest bardzo szczęśliwy. W 2023 roku opowiadał redakcji NRK, że pracownicy nie mieli pieniędzy na jedzenie. Wiosną i latem remontowali łazienki, malowali domy i wykonywali inne prace budowlane. Według sądu nie otrzymali łącznie 767 tys. NOK pensji. Obrońca Estończyka, Abdelilah Saeme, twierdzi, że sprawa powinna zostać rozstrzygnięta jako cywilny spór o niezapłacone wynagrodzenie. Jego klient mówił w sądzie, że część pieniędzy nie została wypłacona, bo prace miały być niedokończone albo wykonane błędnie. Sąd nie dał wiary tej wersji. Prokurator policyjny Isak Dammann stwierdził, że wyrok pokazuje powagę kradzieży wynagrodzeń.

Byli szefowie usłyszeli wyroki

Przestępstwa opisane w wyroku miały trwać od 2020 roku do jesieni 2025 roku. Dotyczyły spółek budowlanych w Østfold, Oslo i Akershus, które obecnie są w upadłości. Pracownicy wskazywali Daugela jako faktycznego głównego szefa. Estończyka określali jako osobę niżej w hierarchii.



W rejestrach publicznych jako osoby z kierownictwa widniały inne nazwiska. Były to między innymi żona, partnerka, znajomy i pracownik. Sąd uznał, że były to podstawione osoby. Daugela został skazany także za unikanie podatków na kwotę 1,36 mln NOK, braki w księgowości sześciu firm, niebezpieczne warunki pracy, oszustwo wobec klienta i świadome niezapłacenie za materiały budowlane.



Daugela otrzymał karę dwóch lat i jednego miesiąca więzienia. Estończyk został skazany na rok i dwa miesiące więzienia. Jego obrońca zapowiedział apelację. Obrońca Daugela, Gaute Nilsen, przekazał, że najpierw omówi z klientem 86-stronicowy wyrok.



Fair Play bygg w Oslo i okolicach oraz Kirkens Bymisjon pomogły pracownikom w kontakcie z instytucjami, jedzeniem, mieszkaniem i zgłoszeniem sprawy. Lars Mamen z Fair Play bygg powiedział, że informacje od pracowników były ważne dla całego postępowania. Skazani mają zapłacić siedmiu pracownikom prawie 240 tys. NOK odszkodowania. Sergiu Tincaburov ma otrzymać 65 tys. NOK i zapowiada, że część pieniędzy przekaże córce oraz matce.