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1 NOK

Praca i pieniądze
|
Redakcja
|

05 lipca 2026 13:11

Pracowali na budowach w Norwegii. Sąd ujawnił, ile pieniędzy ukradli im pracodawcy

Norweskie media dotarły do historii zagranicznych pracowników, którzy zostali według sądu okradzeni z 767 tys. NOK wynagrodzenia. Pracowali w branży budowlanej w Norwegii. Ich byli przełożeni zostali skazani za poważne kradzieże pensji i inne naruszenia prawa.
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Pracowali na budowach w Norwegii. Sąd ujawnił, ile pieniędzy ukradli im pracodawcy
Sprawa dotyczy branży budowlanej i remontowej. Fot. Fotolia
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Sprawa dotyczy prac budowlanych prowadzonych w Østfold, Oslo i Akershus. Sąd rejonowy Follo i północnego Østfoldu uznał, że za przestępstwami stali Remigijus Daugela oraz mężczyzna z Estonii. Obaj usłyszeli wyroki więzienia. Sąd odebrał im też prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
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Kradzież pensji w norweskiej budowlance. Siedmiu pracowników wygrało w sądzie

Sergiu Tincaburov z Mołdawii mówi, że jest bardzo szczęśliwy. W 2023 roku opowiadał redakcji NRK, że pracownicy nie mieli pieniędzy na jedzenie. Wiosną i latem remontowali łazienki, malowali domy i wykonywali inne prace budowlane. Według sądu nie otrzymali łącznie 767 tys. NOK pensji.

Obrońca Estończyka, Abdelilah Saeme, twierdzi, że sprawa powinna zostać rozstrzygnięta jako cywilny spór o niezapłacone wynagrodzenie. Jego klient mówił w sądzie, że część pieniędzy nie została wypłacona, bo prace miały być niedokończone albo wykonane błędnie. Sąd nie dał wiary tej wersji. Prokurator policyjny Isak Dammann stwierdził, że wyrok pokazuje powagę kradzieży wynagrodzeń.

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Każdy z pracowników stracił dziesiątki tysięcy koron norweskich.

Każdy z pracowników stracił dziesiątki tysięcy koron norweskich.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

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Byli szefowie usłyszeli wyroki

Przestępstwa opisane w wyroku miały trwać od 2020 roku do jesieni 2025 roku. Dotyczyły spółek budowlanych w Østfold, Oslo i Akershus, które obecnie są w upadłości. Pracownicy wskazywali Daugela jako faktycznego głównego szefa. Estończyka określali jako osobę niżej w hierarchii.

W rejestrach publicznych jako osoby z kierownictwa widniały inne nazwiska. Były to między innymi żona, partnerka, znajomy i pracownik. Sąd uznał, że były to podstawione osoby. Daugela został skazany także za unikanie podatków na kwotę 1,36 mln NOK, braki w księgowości sześciu firm, niebezpieczne warunki pracy, oszustwo wobec klienta i świadome niezapłacenie za materiały budowlane.

Daugela otrzymał karę dwóch lat i jednego miesiąca więzienia. Estończyk został skazany na rok i dwa miesiące więzienia. Jego obrońca zapowiedział apelację. Obrońca Daugela, Gaute Nilsen, przekazał, że najpierw omówi z klientem 86-stronicowy wyrok.

Fair Play bygg w Oslo i okolicach oraz Kirkens Bymisjon pomogły pracownikom w kontakcie z instytucjami, jedzeniem, mieszkaniem i zgłoszeniem sprawy. Lars Mamen z Fair Play bygg powiedział, że informacje od pracowników były ważne dla całego postępowania. Skazani mają zapłacić siedmiu pracownikom prawie 240 tys. NOK odszkodowania. Sergiu Tincaburov ma otrzymać 65 tys. NOK i zapowiada, że część pieniędzy przekaże córce oraz matce.
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Sergiu Tincaburov pracuje obecnie w Holandii. Jego pełnomocnik Ivar André Holm obawia się, że skazani mogą nie mieć środków na wypłatę odszkodowania. Dlatego zamierza zwrócić się do gwarancji płacowej Norweskiej Administracji Pracy i Opieki Społecznej (Nav).
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