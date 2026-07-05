05 lipca 2026 13:11
Pracowali na budowach w Norwegii. Sąd ujawnił, ile pieniędzy ukradli im pracodawcy
Kradzież pensji w norweskiej budowlance. Siedmiu pracowników wygrało w sądzie
Obrońca Estończyka, Abdelilah Saeme, twierdzi, że sprawa powinna zostać rozstrzygnięta jako cywilny spór o niezapłacone wynagrodzenie. Jego klient mówił w sądzie, że część pieniędzy nie została wypłacona, bo prace miały być niedokończone albo wykonane błędnie. Sąd nie dał wiary tej wersji. Prokurator policyjny Isak Dammann stwierdził, że wyrok pokazuje powagę kradzieży wynagrodzeń.
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Każdy z pracowników stracił dziesiątki tysięcy koron norweskich.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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W rejestrach publicznych jako osoby z kierownictwa widniały inne nazwiska. Były to między innymi żona, partnerka, znajomy i pracownik. Sąd uznał, że były to podstawione osoby. Daugela został skazany także za unikanie podatków na kwotę 1,36 mln NOK, braki w księgowości sześciu firm, niebezpieczne warunki pracy, oszustwo wobec klienta i świadome niezapłacenie za materiały budowlane.
Daugela otrzymał karę dwóch lat i jednego miesiąca więzienia. Estończyk został skazany na rok i dwa miesiące więzienia. Jego obrońca zapowiedział apelację. Obrońca Daugela, Gaute Nilsen, przekazał, że najpierw omówi z klientem 86-stronicowy wyrok.
Fair Play bygg w Oslo i okolicach oraz Kirkens Bymisjon pomogły pracownikom w kontakcie z instytucjami, jedzeniem, mieszkaniem i zgłoszeniem sprawy. Lars Mamen z Fair Play bygg powiedział, że informacje od pracowników były ważne dla całego postępowania. Skazani mają zapłacić siedmiu pracownikom prawie 240 tys. NOK odszkodowania. Sergiu Tincaburov ma otrzymać 65 tys. NOK i zapowiada, że część pieniędzy przekaże córce oraz matce.
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