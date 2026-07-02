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1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

02 lipca 2026 07:33

Ponad 200 mln NOK mniej podatku rocznie? Tyle może zaoszczędzić najbogatszy Norweg

Norweska Komisja Podatkowa (Skattekommisjonen) proponuje obniżenie podatku majątkowego do poziomu od 0,25 do 0,75 proc. Z wyliczeń mediów wynika, że najbogatsi mieszkańcy Norwegii mogą oszczędzać rocznie dziesiątki mln NOK. W pojedynczych przypadkach kwoty mogą przekroczyć 100 mln NOK.
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Ponad 200 mln NOK mniej podatku rocznie? Tyle może zaoszczędzić najbogatszy Norweg
Podatek majątkowy budzi w Norwegii spór: dla jednych jest sposobem na większy wkład najbogatszych, dla innych barierą dla właścicieli firm i inwestorów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
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Po miesiącach pracy komisja powołana przez rząd przedstawiła raport podatkowy. Dotyczy m.in. jednego z najbardziej spornych tematów w Norwegii, czyli podatku majątkowego, który dziś wynosi 1 proc. dla majątku od 1,76 mln do 20,7 mln NOK oraz 1,1 proc. od nadwyżki powyżej 20,7 mln NOK. Propozycje nie są jeszcze przyjętym prawem. Ich wejście w życie oznaczałoby jednak duże zmiany dla osób z najwyższymi majątkami.
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Niższy podatek to większe oszczędności dla najbogatszych

Redakcja NRK przeanalizowała dziesięć największych majątków w Norwegii. Według danych Norweskiego Urzędu Podatkowego (Skatteetaten) w 2024 roku ich wartość wynosiła od około 4 mld do około 30 mld NOK. Przy obniżce podatku właściciele takich majątków mogliby oszczędzać średnio od 14 mln do 68 mln NOK rocznie. Część z nich mogłaby zachować ponad 100 mln NOK rocznie.

Komisja wskazuje też dane dla najbogatszego 1 proc. mieszkańców Norwegii. Według jej ustaleń ta grupa mogłaby oszczędzać średnio od 60 tys. do 330 tys. NOK rocznie. W przypadku największych majątków skala jest wyższa. Wynika z wartości aktywów oraz z proponowanego obniżenia stawki.
Podatek majątkowy to danina naliczana od wartości posiadanego majątku, a nie od bieżących dochodów. W Norwegii obejmuje m.in. akcje, nieruchomości i inne aktywa po przekroczeniu określonego progu.

Podatek majątkowy to danina naliczana od wartości posiadanego majątku, a nie od bieżących dochodów. W Norwegii obejmuje m.in. akcje, nieruchomości i inne aktywa po przekroczeniu określonego progu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

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Nie wszyscy chcą ulg dla najbogatszych

Liderka Socjalistycznej Partii Lewicy (SV) Kirsti Bergstø krytykuje możliwość tak dużych ulg. Odnosząc się do kwoty 100 mln NOK, powiedziała, że to „100 mln za dużo”. Bergstø wskazuje, że obniżka podatku majątkowego może oznaczać wyższe podatki i opłaty gdzie indziej. Według niej może też wpłynąć na finansowanie usług publicznych.

Największy majątek podatkowy w Norwegii ma Gustav Magnar Witzøe, spadkobierca związany z Salmar. W 2024 roku jego majątek według wartości podatkowej wynosił 29,9 mld NOK. Przy obniżeniu stawki do 0,25 proc. mógłby zapłacić ponad 200 mln NOK mniej rocznie. Komisja argumentuje, że obecny podatek może zmniejszać atrakcyjność posiadania i rozwijania firm w Norwegii.
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Raport zakłada także usunięcie rabatów przy wycenie majątku, w tym 20 proc. rabatu dla akcji. Dziś akcje warte 1 mln NOK są liczone w podstawie podatkowej jako 800 tys. NOK. NRK podkreśla, że jej wyliczenia są przybliżone, bo dane podatkowe nie pokazują dokładnie struktury majątków najbogatszych osób.
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