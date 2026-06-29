W Norwegii wysyłają paszporty pocztą. Setki nigdy nie trafiają do właścicieli

Kilkaset norweskich paszportów znika co roku podczas doręczenia pocztą. Urząd ds. Policji (POD) informuje, że w 2025 roku odnotowano 302 takie przypadki. Instytucja nadal uznaje zwykłą pocztę za przewidywalną i bezpieczną metodę dostawy.

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Paszport jest jednym z najważniejszych dokumentów tożsamości. W Norwegii wiele osób wybiera jego dostawę bezpośrednio do domu, ponieważ przy składaniu wniosku mogą zdecydować między odbiorem osobistym a wysyłką na adres z rejestru ludności. Tak samo wysyłane są narodowe karty ID.



Na dokumentach znajduje się numer personalny. To dane, które mają szczególne znaczenie przy potwierdzaniu tożsamości, dlatego część odbiorców zgłasza wątpliwości dotyczące zwykłej przesyłki. POD wskazuje jednak w wypowiedzi dla E24, że skala zaginięć pozostaje bardzo niska.

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Dokument znika. Skala, według policji, jest niewielka W 2025 roku zaginęły 302 dokumenty wysłane pocztą. POD podaje E24, że w tym samym czasie wydano 686 tys. paszportów, więc utrata w doręczeniu dotyczyła 0,04 proc. przesyłek. To mniej niż jeden promil. Instytucja określa poziom jako stabilnie niski.



Według POD w ostatnich latach ginęło zwykle od 350 do 500 paszportów rocznie. Wyjątkiem był 2023 rok, kiedy zgłoszono blisko 700 strat podczas wysyłki pocztowej. Urząd zaznacza, że większość dokumentów zgłoszonych jako zaginione później się odnajduje. Policja ma też angażować znaczne zasoby w ich lokalizowanie.

Policja uznaje wysyłkę pocztą za bezpieczną, przez wzgląd na niski wskaźnik zagubień.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ankieta Czy wysyłka dokumentów pocztą to dobry pomysł? Wysyłka do domu, wygoda wygrywa Odbiór osobisty, lepiej mieć kontrolę Najważniejsze dokumenty lepiej odebrać, ale inne mogą być wysłane pocztą Pocztą, ale na specjalnych zasadach, a nie ogólnych

Prostszy odbiór i niższe koszty dla składających wniosek Większość wnioskodawców wybiera wysyłkę pocztą. POD tłumaczy, że system ma zwiększać dostępność i upraszczać procedurę dla obywateli, którzy nie muszą ponownie stawiać się w punkcie paszportowym. Dokument można też odebrać osobiście. Wybór należy do osoby składającej wniosek.



Jahn Røising opisał E24 swoje wątpliwości po otrzymaniu nowej karty ID i wcześniejszego paszportu do skrzynki pocztowej. Według niego jedynym zauważalnym elementem kontroli było powiadomienie SMS o wysyłce. POD informuje, że rozważał różne sposoby doręczania dokumentów. Przesyłka polecona podniosłaby roczne koszty o 300 - 400 mln NOK i zwiększyłaby opłatę za paszport o 350 - 400 NOK.