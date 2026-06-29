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Życie w Norwegii
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Redakcja
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29 czerwca 2026 09:01

W Norwegii wysyłają paszporty pocztą. Setki nigdy nie trafiają do właścicieli

Kilkaset norweskich paszportów znika co roku podczas doręczenia pocztą. Urząd ds. Policji (POD) informuje, że w 2025 roku odnotowano 302 takie przypadki. Instytucja nadal uznaje zwykłą pocztę za przewidywalną i bezpieczną metodę dostawy.
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W Norwegii wysyłają paszporty pocztą. Setki nigdy nie trafiają do właścicieli
Sprawa dotyczy setek paszportów rocznie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
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Paszport jest jednym z najważniejszych dokumentów tożsamości. W Norwegii wiele osób wybiera jego dostawę bezpośrednio do domu, ponieważ przy składaniu wniosku mogą zdecydować między odbiorem osobistym a wysyłką na adres z rejestru ludności. Tak samo wysyłane są narodowe karty ID.

Na dokumentach znajduje się numer personalny. To dane, które mają szczególne znaczenie przy potwierdzaniu tożsamości, dlatego część odbiorców zgłasza wątpliwości dotyczące zwykłej przesyłki. POD wskazuje jednak w wypowiedzi dla E24, że skala zaginięć pozostaje bardzo niska.
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Dokument znika. Skala, według policji, jest niewielka

W 2025 roku zaginęły 302 dokumenty wysłane pocztą. POD podaje E24, że w tym samym czasie wydano 686 tys. paszportów, więc utrata w doręczeniu dotyczyła 0,04 proc. przesyłek. To mniej niż jeden promil. Instytucja określa poziom jako stabilnie niski.

Według POD w ostatnich latach ginęło zwykle od 350 do 500 paszportów rocznie. Wyjątkiem był 2023 rok, kiedy zgłoszono blisko 700 strat podczas wysyłki pocztowej. Urząd zaznacza, że większość dokumentów zgłoszonych jako zaginione później się odnajduje. Policja ma też angażować znaczne zasoby w ich lokalizowanie.

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Policja uznaje wysyłkę pocztą za bezpieczną, przez wzgląd na niski wskaźnik zagubień.

Policja uznaje wysyłkę pocztą za bezpieczną, przez wzgląd na niski wskaźnik zagubień.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

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Wysyłka do domu, wygoda wygrywa
Odbiór osobisty, lepiej mieć kontrolę
Najważniejsze dokumenty lepiej odebrać, ale inne mogą być wysłane pocztą
Pocztą, ale na specjalnych zasadach, a nie ogólnych
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Prostszy odbiór i niższe koszty dla składających wniosek

Większość wnioskodawców wybiera wysyłkę pocztą. POD tłumaczy, że system ma zwiększać dostępność i upraszczać procedurę dla obywateli, którzy nie muszą ponownie stawiać się w punkcie paszportowym. Dokument można też odebrać osobiście. Wybór należy do osoby składającej wniosek.

Jahn Røising opisał E24 swoje wątpliwości po otrzymaniu nowej karty ID i wcześniejszego paszportu do skrzynki pocztowej. Według niego jedynym zauważalnym elementem kontroli było powiadomienie SMS o wysyłce. POD informuje, że rozważał różne sposoby doręczania dokumentów. Przesyłka polecona podniosłaby roczne koszty o 300 - 400 mln NOK i zwiększyłaby opłatę za paszport o 350 - 400 NOK.
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Obecnie nowy norweski paszport kosztuje 840 NOK dla dorosłych i 510 NOK dla dzieci. Po wyprodukowaniu dokumentu policja wysyła SMS z informacją o nadaniu. Jeżeli paszport lub karta ID nie dotrze w ciągu 10 dni od tej wiadomości, odbiorca powinien zgłosić sprawę policji.
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Adres z rejestru: o co chodzi?
Paszport nie doszedł – co robić?
Odbiór czy poczta – co wybrać?
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