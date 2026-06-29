29 czerwca 2026 09:01
W Norwegii wysyłają paszporty pocztą. Setki nigdy nie trafiają do właścicieli
Na dokumentach znajduje się numer personalny. To dane, które mają szczególne znaczenie przy potwierdzaniu tożsamości, dlatego część odbiorców zgłasza wątpliwości dotyczące zwykłej przesyłki. POD wskazuje jednak w wypowiedzi dla E24, że skala zaginięć pozostaje bardzo niska.
Dokument znika. Skala, według policji, jest niewielka
Według POD w ostatnich latach ginęło zwykle od 350 do 500 paszportów rocznie. Wyjątkiem był 2023 rok, kiedy zgłoszono blisko 700 strat podczas wysyłki pocztowej. Urząd zaznacza, że większość dokumentów zgłoszonych jako zaginione później się odnajduje. Policja ma też angażować znaczne zasoby w ich lokalizowanie.
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Policja uznaje wysyłkę pocztą za bezpieczną, przez wzgląd na niski wskaźnik zagubień.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
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Prostszy odbiór i niższe koszty dla składających wniosek
Jahn Røising opisał E24 swoje wątpliwości po otrzymaniu nowej karty ID i wcześniejszego paszportu do skrzynki pocztowej. Według niego jedynym zauważalnym elementem kontroli było powiadomienie SMS o wysyłce. POD informuje, że rozważał różne sposoby doręczania dokumentów. Przesyłka polecona podniosłaby roczne koszty o 300 - 400 mln NOK i zwiększyłaby opłatę za paszport o 350 - 400 NOK.