PiS walczy o elektorat. "Ministerstwo Polonii i Polaków za Granicą" w programie partii

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) chce powołania Ministerstwa Polonii i Polaków za Granicą. Piotr Gliński zapowiedział, że postulat znajdzie się w nowym programie partii. Dokument ma powstać po zakończeniu cyklu 30 konferencji programowych.

Podsumowanie artykułu

Spotkanie poświęcone Polonii odbyło się w sobotę, 25 lipca w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie w województwie mazowieckim. Było częścią cyklu „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”, w ramach którego PiS prowadzi dyskusje nad propozycjami programowymi. Partia zorganizowała wcześniej konferencje dotyczące między innymi rolnictwa, ochrony zdrowia, obronności, edukacji, gospodarki i samorządu terytorialnego. Nazwa cyklu nawiązuje do konwencji programowych z lat 2015, 2019 i 2025.

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Nowe ministerstwo. Gliński zapowiada wpisanie postulatu do programu Podczas wydarzenia mieli wystąpić prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Ostatecznie nie zabrali głosu. W ich imieniu wystąpił przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński, który poinformował, że było to 15. spotkanie z obecnego cyklu. Głównym tematem konferencji była polityka państwa wobec Polonii i Polaków mieszkających za granicą.



Gliński stwierdził, że Polska powinna aktywnie wspierać środowiska polonijne oraz włączać ich przedstawicieli do prac nad przyszłością kraju. W związku z tym zapowiedział utworzenie Ministerstwa Polonii i Polaków za Granicą. Postulat ma zostać wpisany do programu PiS. Polityk nie przedstawił podczas spotkania szczegółów dotyczących kompetencji ani struktury planowanego resortu.

Jeszcze 15 konferencji. Potem PiS przedstawi program PiS planuje zorganizować kolejnych 15 spotkań w ramach cyklu „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”. Łącznie ma się odbyć 30 konferencji programowych. Gliński zapowiedział, że po ich zakończeniu partia przedstawi program przygotowany na podstawie rozwiązań wypracowanych podczas dyskusji. Dokument ma być wykorzystany w przyszłej kampanii wyborczej.



Były wicepremier mówił także o konieczności aktualizowania programu wraz ze zmianą warunków politycznych i społecznych. Według niego każda partia powinna przed wyborami przygotować nowe propozycje. Gliński oświadczył również, że PiS realizuje zazwyczaj 90 proc. swoich zapowiedzi. Była to deklaracja polityka przedstawiona podczas konferencji.