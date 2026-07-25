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Polityka
|
Redakcja
|

25 lipca 2026 14:18

PiS walczy o elektorat. "Ministerstwo Polonii i Polaków za Granicą" w programie partii

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) chce powołania Ministerstwa Polonii i Polaków za Granicą. Piotr Gliński zapowiedział, że postulat znajdzie się w nowym programie partii. Dokument ma powstać po zakończeniu cyklu 30 konferencji programowych.
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PiS walczy o elektorat.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawi pełen program po ostatniej konferencji. Wikimedia Commons/Fot. Kancelaria Sejmu RP/Rafał Zambrzycki/CC BY 2.0
Podsumowanie artykułu
Spotkanie poświęcone Polonii odbyło się w sobotę, 25 lipca w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie w województwie mazowieckim. Było częścią cyklu „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”, w ramach którego PiS prowadzi dyskusje nad propozycjami programowymi. Partia zorganizowała wcześniej konferencje dotyczące między innymi rolnictwa, ochrony zdrowia, obronności, edukacji, gospodarki i samorządu terytorialnego. Nazwa cyklu nawiązuje do konwencji programowych z lat 2015, 2019 i 2025.
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Nowe ministerstwo. Gliński zapowiada wpisanie postulatu do programu

Podczas wydarzenia mieli wystąpić prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Ostatecznie nie zabrali głosu. W ich imieniu wystąpił przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński, który poinformował, że było to 15. spotkanie z obecnego cyklu. Głównym tematem konferencji była polityka państwa wobec Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

Gliński stwierdził, że Polska powinna aktywnie wspierać środowiska polonijne oraz włączać ich przedstawicieli do prac nad przyszłością kraju. W związku z tym zapowiedział utworzenie Ministerstwa Polonii i Polaków za Granicą. Postulat ma zostać wpisany do programu PiS. Polityk nie przedstawił podczas spotkania szczegółów dotyczących kompetencji ani struktury planowanego resortu.

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Jeszcze 15 konferencji. Potem PiS przedstawi program

PiS planuje zorganizować kolejnych 15 spotkań w ramach cyklu „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”. Łącznie ma się odbyć 30 konferencji programowych. Gliński zapowiedział, że po ich zakończeniu partia przedstawi program przygotowany na podstawie rozwiązań wypracowanych podczas dyskusji. Dokument ma być wykorzystany w przyszłej kampanii wyborczej.

Były wicepremier mówił także o konieczności aktualizowania programu wraz ze zmianą warunków politycznych i społecznych. Według niego każda partia powinna przed wyborami przygotować nowe propozycje. Gliński oświadczył również, że PiS realizuje zazwyczaj 90 proc. swoich zapowiedzi. Była to deklaracja polityka przedstawiona podczas konferencji.
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Spotkanie w Węgrowie wyznaczyło półmetek zaplanowanego cyklu konferencji. Przed PiS pozostaje jeszcze 15 debat dotyczących kolejnych obszarów działania państwa. Dopiero po ich zakończeniu mają zostać przedstawione pełne założenia programu, w tym szczegóły propozycji dotyczących Polonii.
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