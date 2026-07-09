Norwegia wobec rosyjskiej prowokacji w Polsce. Politycy mówią, co musi zrobić Europa
Nawrocki chce wojsk USA. Norwegia pilnuje odstraszania na europejskich warunkach
Źródła łączyły ten scenariusz z presją na Kreml po ukraińskich atakach dalekiego zasięgu. Cele znajdowały się w pobliżu Moskwy i Petersburga. Jedno ze źródeł w łotewskim wywiadzie mówiło o sygnałach przygotowań do działań wojskowych. Miałyby one być jednak dalekie od pełnoskalowego ataku.
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USA sprawdzają siły. Europa ma mało czasu
Sandvik wskazał, że USA powinny dać Europie czas na wzmocnienie zdolności obronnych. Europa musi jednak faktycznie przejąć część odpowiedzialności. Norweski minister powiedział, że państwa europejskie muszą pokazać gotowość do wypełnienia luk. Dodał, że część działań zajmie więcej czasu, ale Europa ma w tej sprawie pośpiech.
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