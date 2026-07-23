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Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

23 lipca 2026 17:12

Cena ropy gwałtownie wzrosła. Tankowce zawracają na Morzu Czerwonym

Cena ropy Brent przekroczyła w czwartek 100 dolarów za baryłkę. Około godz. 16 wynosiła 100,5 dolara, co oznaczało wzrost o 7,3 proc. od północy. Notowania podbiło narastające napięcie na Bliskim Wschodzie.
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Cena ropy gwałtownie wzrosła. Tankowce zawracają na Morzu Czerwonym
Sytuacja w Cieśninie Ormuz niemal codziennie poddawana jest analizom przez ekspertów rynku surowców. Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons
Podsumowanie artykułu
To pierwszy taki poziom od maja 2026 roku. Jeszcze pod koniec lutego, przed atakami Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, ropa kosztowała około 73 dolarów za baryłkę. Później cena gwałtownie wzrosła. W szczytowym momencie po rozpoczęciu ataków przekroczyła 119 dolarów, a następnie spadła nawet do 70 dolarów.
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Cena ropy znów rośnie. Giełdy reagują spadkami

Ostatni raz ropa zbliżyła się do 100 dolarów 26 maja. Później jej cena systematycznie malała, jednak lipcowe ataki i wzrost napięcia w regionie ponownie zmieniły kierunek notowań. W czwartek wzrost wyraźnie przyspieszył. Dane firmy Infront pokazały przekroczenie psychologicznej granicy 100 dolarów.

Droższa ropa wpłynęła także na rynki akcji. Giełdy w Europie i Stanach Zjednoczonych notowały wyraźne spadki, gdy inwestorzy reagowali na ryzyko zakłóceń w dostawach. Inaczej zachowywała się giełda w Oslo. Indeks wspierany przez spółki naftowe rósł o niespełna 1 proc.

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Wyższe ceny surowców oznaczają m.in. wzrost cen paliw.

Wyższe ceny surowców oznaczają m.in. wzrost cen paliw.Fot. Pexels

Cieśniny pod presją. Tankowce zmieniają kurs

W poniedziałek jemeńska milicja Huti ogłosiła natychmiastową blokadę morską wymierzoną w Arabię Saudyjską w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. To ważny szlak łączący Morze Czerwone z Zatoką Adeńską, wykorzystywany również do transportu ropy z zachodniego wybrzeża Arabii Saudyjskiej. Trasa stanowi alternatywę dla żeglugi przez cieśninę Ormuz. W czwartek wspierani przez Iran Huti zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym.

Daniel Hynes, starszy strateg rynku surowców w ANZ Group, uznał atak za poważną eskalację konfliktu. Wskazał, że zakłócenie tej trasy może jeszcze bardziej ograniczyć dostępność ropy na rynku. Jorge León z Rystad Energy podał, że Arabia Saudyjska zwiększyła eksport z portu Janbu do około 4 mln baryłek dziennie, próbując ominąć cieśninę Ormuz. Według „Financial Times” część tankowców z saudyjską ropą zawróciła w tym tygodniu po radiowych ostrzeżeniach wysyłanych przez Huti.
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Ataki mogą zagrozić obowiązującemu od czterech lat zawieszeniu broni między Huti a Arabią Saudyjską. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone wielokrotnie atakowały Iran, a Iran odpowiadał uderzeniami w amerykańskie cele w regionie. Arabia Saudyjska zapowiedziała podjęcie wszystkich niezbędnych działań w celu ochrony żeglugi na Morzu Czerwonym.
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