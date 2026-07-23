23 lipca 2026 17:12
Cena ropy gwałtownie wzrosła. Tankowce zawracają na Morzu Czerwonym
Cena ropy znów rośnie. Giełdy reagują spadkami
Droższa ropa wpłynęła także na rynki akcji. Giełdy w Europie i Stanach Zjednoczonych notowały wyraźne spadki, gdy inwestorzy reagowali na ryzyko zakłóceń w dostawach. Inaczej zachowywała się giełda w Oslo. Indeks wspierany przez spółki naftowe rósł o niespełna 1 proc.
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Cieśniny pod presją. Tankowce zmieniają kurs
Daniel Hynes, starszy strateg rynku surowców w ANZ Group, uznał atak za poważną eskalację konfliktu. Wskazał, że zakłócenie tej trasy może jeszcze bardziej ograniczyć dostępność ropy na rynku. Jorge León z Rystad Energy podał, że Arabia Saudyjska zwiększyła eksport z portu Janbu do około 4 mln baryłek dziennie, próbując ominąć cieśninę Ormuz. Według „Financial Times” część tankowców z saudyjską ropą zawróciła w tym tygodniu po radiowych ostrzeżeniach wysyłanych przez Huti.
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