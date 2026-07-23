Cena ropy gwałtownie wzrosła. Tankowce zawracają na Morzu Czerwonym

Cena ropy Brent przekroczyła w czwartek 100 dolarów za baryłkę. Około godz. 16 wynosiła 100,5 dolara, co oznaczało wzrost o 7,3 proc. od północy. Notowania podbiło narastające napięcie na Bliskim Wschodzie.

Podsumowanie artykułu

To pierwszy taki poziom od maja 2026 roku. Jeszcze pod koniec lutego, przed atakami Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, ropa kosztowała około 73 dolarów za baryłkę. Później cena gwałtownie wzrosła. W szczytowym momencie po rozpoczęciu ataków przekroczyła 119 dolarów, a następnie spadła nawet do 70 dolarów.

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Cena ropy znów rośnie. Giełdy reagują spadkami Ostatni raz ropa zbliżyła się do 100 dolarów 26 maja. Później jej cena systematycznie malała, jednak lipcowe ataki i wzrost napięcia w regionie ponownie zmieniły kierunek notowań. W czwartek wzrost wyraźnie przyspieszył. Dane firmy Infront pokazały przekroczenie psychologicznej granicy 100 dolarów.



Droższa ropa wpłynęła także na rynki akcji. Giełdy w Europie i Stanach Zjednoczonych notowały wyraźne spadki, gdy inwestorzy reagowali na ryzyko zakłóceń w dostawach. Inaczej zachowywała się giełda w Oslo. Indeks wspierany przez spółki naftowe rósł o niespełna 1 proc.

Wyższe ceny surowców oznaczają m.in. wzrost cen paliw.Fot. Pexels

Cieśniny pod presją. Tankowce zmieniają kurs W poniedziałek jemeńska milicja Huti ogłosiła natychmiastową blokadę morską wymierzoną w Arabię Saudyjską w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. To ważny szlak łączący Morze Czerwone z Zatoką Adeńską, wykorzystywany również do transportu ropy z zachodniego wybrzeża Arabii Saudyjskiej. Trasa stanowi alternatywę dla żeglugi przez cieśninę Ormuz. W czwartek wspierani przez Iran Huti zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym.



Daniel Hynes, starszy strateg rynku surowców w ANZ Group, uznał atak za poważną eskalację konfliktu. Wskazał, że zakłócenie tej trasy może jeszcze bardziej ograniczyć dostępność ropy na rynku. Jorge León z Rystad Energy podał, że Arabia Saudyjska zwiększyła eksport z portu Janbu do około 4 mln baryłek dziennie, próbując ominąć cieśninę Ormuz. Według „Financial Times” część tankowców z saudyjską ropą zawróciła w tym tygodniu po radiowych ostrzeżeniach wysyłanych przez Huti.