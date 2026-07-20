Mocny czerwiec w Norwegii. Gigantyczne zarobki na ropie, gazie i rybach

Nadwyżka handlowa Norwegii wyraźnie wzrosła. W czerwcu 2026 roku wyniosła 61,9 mld NOK, czyli o 32,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Do poprawy wyniku przyczyniły się przede wszystkim wyższe wpływy ze sprzedaży ropy, gazu i ryb.

Podsumowanie artykułu

Norweski Urząd Statystyczny (SSB) podał, że wartość eksportu towarów osiągnęła w czerwcu 158,3 mld NOK. Było to o 12,5 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. Import wzrósł wolniej i wyniósł 96,4 mld NOK, co oznacza wzrost o 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Różnica między eksportem a importem zwiększyła nadwyżkę handlową do niemal 62 mld NOK.

Gaz przyniósł większe wpływy. Ropa także zwiększyła eksport Eksport gazu ziemnego osiągnął wartość 52 mld NOK. To o 26,9 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Wzrost wynikał zarówno z wyższej ceny surowca, jak i większego wolumenu dostaw. Norwegia wyeksportowała 9,5 mld standardowych metrów sześciennych gazu, czyli o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Cena gazu wzrosła w tym czasie o 12 proc.



Wartość eksportu ropy naftowej wyniosła 36,4 mld NOK. Była o 4,9 proc. wyższa niż w czerwcu 2025 roku. Średnia cena ropy osiągnęła 731 NOK za baryłkę, czyli o 12 NOK więcej niż rok wcześniej. Eksport objął 49,8 mln baryłek, co oznacza wzrost o 3,2 proc. Jednocześnie wobec maja cena spadła o 213 NOK, a wartość eksportu zmniejszyła się o 19,5 proc.

Norweski bilans handlowy na przestrzeni ostatnich 5 lat.Il. SSB

Ankieta Norwegia zarabia krocie na ropie i rybach. Czujesz to? Tak, żyje się łatwiej (płace/bonusy w górę) Nie, w sklepach i tak drogo Tylko w mojej branży to widać Nie wiem, nie odczuwam tego na co dzień

Eksport lądowy nabrał tempa. Ryby i energia wsparły wynik Eksport towarów z Norwegii kontynentalnej osiągnął wartość 68,6 mld NOK. To wzrost o 5,5 proc. w porównaniu z czerwcem poprzedniego roku. Do poprawy wyniku przyczyniły się rafinowane produkty naftowe, ryby oraz energia elektryczna. Sam eksport ryb był wart 13,7 mld NOK. Oznacza to wzrost o 7,8 proc. w ujęciu rocznym.



Wolumen eksportu ryb zwiększył się o 11,2 proc. Najważniejszym źródłem wyższych wpływów była sprzedaż łososia. Wartość eksportu energii elektrycznej wyniosła natomiast 2,5 mld NOK, czyli o 69,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie import rafinowanych produktów naftowych wzrósł o 84,4 proc. i osiągnął 4,4 mld NOK. Import samochodów osobowych spadł o 14,5 proc., do 5,8 mld NOK.

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