  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

20 lipca 2026 09:01

Mocny czerwiec w Norwegii. Gigantyczne zarobki na ropie, gazie i rybach

Nadwyżka handlowa Norwegii wyraźnie wzrosła. W czerwcu 2026 roku wyniosła 61,9 mld NOK, czyli o 32,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Do poprawy wyniku przyczyniły się przede wszystkim wyższe wpływy ze sprzedaży ropy, gazu i ryb.
Komentarze
Kopiuj link
Mocny czerwiec w Norwegii. Gigantyczne zarobki na ropie, gazie i rybach
Norwegia zyskuje na sprzedaży surowców. Fot. Ole Jørgen Bratland, materiały prasowe Equinor
Podsumowanie artykułu
Norweski Urząd Statystyczny (SSB) podał, że wartość eksportu towarów osiągnęła w czerwcu 158,3 mld NOK. Było to o 12,5 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. Import wzrósł wolniej i wyniósł 96,4 mld NOK, co oznacza wzrost o 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Różnica między eksportem a importem zwiększyła nadwyżkę handlową do niemal 62 mld NOK.
Przeczytaj również Inflacja w Norwegii wyhamowała. Te ceny najmocniej wpłynęły na wynik

Gaz przyniósł większe wpływy. Ropa także zwiększyła eksport

Eksport gazu ziemnego osiągnął wartość 52 mld NOK. To o 26,9 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Wzrost wynikał zarówno z wyższej ceny surowca, jak i większego wolumenu dostaw. Norwegia wyeksportowała 9,5 mld standardowych metrów sześciennych gazu, czyli o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Cena gazu wzrosła w tym czasie o 12 proc.

Wartość eksportu ropy naftowej wyniosła 36,4 mld NOK. Była o 4,9 proc. wyższa niż w czerwcu 2025 roku. Średnia cena ropy osiągnęła 731 NOK za baryłkę, czyli o 12 NOK więcej niż rok wcześniej. Eksport objął 49,8 mln baryłek, co oznacza wzrost o 3,2 proc. Jednocześnie wobec maja cena spadła o 213 NOK, a wartość eksportu zmniejszyła się o 19,5 proc.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Tłumacz norweski online

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia kontraktów, faktur, timelist i ofert

Ogłoszenia MojaNorwegia

Norweski bilans handlowy na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Norweski bilans handlowy na przestrzeni ostatnich 5 lat.Il. SSB

Ankieta

Norwegia zarabia krocie na ropie i rybach. Czujesz to?

Tak, żyje się łatwiej (płace/bonusy w górę)
Nie, w sklepach i tak drogo
Tylko w mojej branży to widać
Nie wiem, nie odczuwam tego na co dzień
Głosy: 0
Podgląd wyników

Eksport lądowy nabrał tempa. Ryby i energia wsparły wynik

Eksport towarów z Norwegii kontynentalnej osiągnął wartość 68,6 mld NOK. To wzrost o 5,5 proc. w porównaniu z czerwcem poprzedniego roku. Do poprawy wyniku przyczyniły się rafinowane produkty naftowe, ryby oraz energia elektryczna. Sam eksport ryb był wart 13,7 mld NOK. Oznacza to wzrost o 7,8 proc. w ujęciu rocznym.

Wolumen eksportu ryb zwiększył się o 11,2 proc. Najważniejszym źródłem wyższych wpływów była sprzedaż łososia. Wartość eksportu energii elektrycznej wyniosła natomiast 2,5 mld NOK, czyli o 69,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie import rafinowanych produktów naftowych wzrósł o 84,4 proc. i osiągnął 4,4 mld NOK. Import samochodów osobowych spadł o 14,5 proc., do 5,8 mld NOK.
Reklama
Przeczytaj również Tyle kierowcy wydali na bramki w 2026 roku. Różnice między miastami są duże
Czerwcowe dane pokazują, że wzrost objął kilka głównych grup eksportowych. Największe zmiany odnotowano jednak w handlu surowcami energetycznymi, gdzie wynik zależał jednocześnie od cen i wielkości dostaw. W tym samym miesiącu wyraźnie zwiększyła się także wartość eksportu energii elektrycznej.
Pieniądze mogą wrócić do Ciebie
Korekta podatku w Norwegii
Sprawdź z MultiNOR
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest nadwyżka handlowa?
Czy to wpłynie na podatki i NOK?
Czemu ropa rośnie mimo spadku ceny?
Czy eksport prądu podniesie rachunki?
Skąd te zyski na rybach i łososiu?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia z olbrzymią nadwyżką. Takich danych nie było od miesięcy
Poradniki
Biznes i gospodarka

Wzrost importu i słaby handel ropą. Norwegia ze spadkiem nadwyżki handlowej
Poradniki
Biznes i gospodarka

Jest dobrze, ale najgorzej od czterech lat. Wszystko przez norweską ropę
Poradniki
Biznes i gospodarka

Załamanie norweskiego handlu. To najgorszy wynik od lat
Poradniki
Biznes i gospodarka

Sankcje i mroźna zima na rękę Norwegii. Dziennie wpływy z ogromnym wzrostem
Poradniki
Biznes i gospodarka

Tak źle nie było od blisko czterech lat. Wszystko przez ropę i gaz
Poradniki
Biznes i gospodarka

Handel zagraniczny Norwegii w kryzysie? Wyniki mówią same za siebie
Poradniki
Biznes i gospodarka

Największe zyski od lat. Norwegia sprzedaje ropę, gaz i... broń. Na liście odbiorców Polska
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norweskie miliardy z handlu. Jest dobrze, ale gorzej niż przed rokiem
Poradniki
Biznes i gospodarka

Gaz i ropa ciągną eksport w dół. Jeden sektor notuje rekordowy skok
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zarządzaj preferencjami
Odrzuć wszystkie
Potwierdź
Akceptuj wszystkie