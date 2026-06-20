  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

20 czerwca 2026 09:58

Najdroższe kraje Europy. Norwegia nie ma powodów do zadowolenia

Norwegia pozostaje jednym z najdroższych krajów Europy. W 2025 r. miała szóste najwyższe ceny dla gospodarstw domowych. Dystans do średniej Unii Europejskiej jeszcze wzrósł.
Komentarze
Kopiuj link
Najdroższe kraje Europy. Norwegia nie ma powodów do zadowolenia
Norwegia należy do najdroższych państw Europy. Fot. stock.adobe.com/standardowa/Henning Marquardt
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Dane opublikował Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) we współpracy z 37 krajami Europy. Zestawienie pokazuje relatywny poziom cen w poszczególnych państwach oraz w wybranych grupach towarów i usług. Według Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB) ceny w Norwegii były w 2025 r. o 28,6 proc. wyższe niż średnio w UE. Rok wcześniej różnica wynosiła 27,2 proc. Espen Kristiansen z SSB wskazał, że wpływ miały wyższa inflacja niż w państwach UE oraz umocnienie NOK.
Reklama
Przeczytaj również Inflacja w Norwegii nie odpuszcza. Znamy najnowsze decyzje Norges Bank

Norwegia wciąż wysoko. Pomiędzy państwami jest przepaść

Norwegia utrzymała szóste miejsce. Tę samą pozycję miała też w dwóch poprzednich latach. Eurostat podaje, że wyżej znalazły się m.in. Islandia, Szwajcaria, Dania, Irlandia i Luksemburg. Islandia wyprzedziła Szwajcarię.

Na Islandii i w Szwajcarii ceny są ponad 70 proc. wyższe od średniej UE. W Danii jest drożej o około 40 proc. SSB wskazuje, że Islandia zanotowała silny wzrost indeksu, m.in. przez inflację na poziomie 3,7 proc. i mocniejszą koronę islandzką. W Szwajcarii wpływ miała bardzo niska inflacja, wynosząca 0,1 proc.

Szwecja zmniejszyła dystans do Norwegii. W 2024 r. ceny były tam średnio o około 8,5 proc. niższe niż w Norwegii. W 2025 r. różnica spadła do niecałych 6 proc. Poziom cen w Szwecji wzrósł z nieco ponad 16 proc. powyżej średniej UE do 21 proc.

SSB łączy ten wzrost m.in. z umocnieniem szwedzkiej korony. To była wyraźniejsza zmiana niż w Norwegii. W całym zestawieniu 14 z 36 krajów miało poziom cen powyżej średniej. Wielka Brytania przekaże dane później i nie znalazła się w obecnych wynikach wstępnych.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wyjazd z Polski do Norwegii. 26.06.2026 . 28.06.2026 z Norwegii do Polski

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

Zwiększ swoje zarobki w Norwegii - potwierdź kwalifikacje w HK-dir

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ogólny poziom cen w Europie w 2025 roku.

Ogólny poziom cen w Europie w 2025 roku.Il. SSB

Ankieta

Na czym najbardziej oszczędzasz, bo w Norwegii drogo?

Jedzenie i zakupy spożywcze
Paliwo/auto i dojazdy
Alkohol/papierosy
Wyjścia na miasto (kawa, restauracje)
Na razie nie muszę ciąć wydatków
Głosy: 1
Podgląd wyników

Taniej na południu. Bałkany najtańsze w Europie

Najtańszym krajem w zestawieniu jest Macedonia Północna. Jej poziom cen jest nieco wyższy niż połowa średniej UE. Różnica między Macedonią Północną a Norwegią wynosi 57 proc., czyli tyle samo co w 2024 r. Drugim najtańszym krajem jest Bośnia i Hercegowina, ale poziom cen jest tam o 7,5 proc. wyższy niż w Macedonii Północnej.

Turcja nie ma już najniższych cen. Nadal pozostaje tania na tle Europy, ale silny wzrost cen w kraju, wynoszący 35 proc. w 2025 r., podniósł jej pozycję w rankingu. Jej poziom cen sięga około 60 proc. średniej UE. To trzeci najniższy wynik w zestawieniu.

W Norwegii szczególnie drogie są alkohol i tytoń. Ich ceny są ponad dwa razy wyższe niż średnia UE. SSB wskazuje, że duże znaczenie mają wysokie podatki akcyzowe. Jeszcze drożej jest jednak na Islandii, gdzie ceny tych produktów są prawie 12 proc. wyższe niż w Norwegii.

Droga jest także żywność i napoje bezalkoholowe. W Norwegii kosztują o 33 proc. więcej niż średnio w UE. Szwajcaria i Islandia mają jednak ceny żywności i napojów prawie 15 proc. wyższe niż Norwegia. Zakupy spożywcze w Szwecji są dla Norwegów tańsze o około 17,5 proc., a w Danii o prawie 10 proc.
Przeczytaj również Cieśnina Ormuz, ropa i gaz. Dochód kraju wzrósł, możliwości mieszkańców spadły?
Jedna kategoria wypada w Norwegii inaczej niż większość rynku. Energia elektryczna dla gospodarstw domowych pozostaje tańsza niż średnio w Europie. Według SSB jej poziom cen jest prawie o połowę niższy niż płaci przeciętny europejski odbiorca.
Myślisz, że znasz swoje raty w Norwegii? Możesz się mylić o tysiące kr.
Zapomniane limity kart, o których nie pomyślałeś, lub drobne raty za zakupy, o których zapomniałeś. Wszystko to po cichu niszczy Twoją zdolność kredytową w norweskim systemie. Odzyskaj pełny wgląd w swoje finanse. Zaloguj się bezpiecznie przez Ba
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co oznacza +28,6% vs średnia UE?
Jak NOK i inflacja podbijają ceny?
Co w Norwegii jest najdroższe?
Czy zakupy w Szwecji się opłacają?
Dlaczego drogo mimo tańszego prądu?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia nadal wśród najdroższych państw Europy. Za niektóre usługi trzeba słono zapłacić
Poradniki
Biznes i gospodarka

Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami
Poradniki
Biznes i gospodarka

Koszty życia w Polsce i Norwegii. Kraj fiordów wśród najdroższych na świecie
Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegia? Wciąż droga. Nowy raport nie pozostawia złudzeń
Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegowie kupili w zeszłym roku jedzenie warte ponad 260 000 000 000 koron
Poradniki
Biznes i gospodarka

Jest lepiej, ale do sukcesu daleka droga. Tak wyglądały wydatki w Norwegii w 2024 roku
Poradniki
Życie w Norwegii

Najem w Norwegii coraz droższy. Dane pokazują, gdzie wzrosty są najbardziej odczuwalne
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja w Norwegii nabiera tempa. Jest najwyższa od niemal roku
Poradniki
Życie w Norwegii

Daleka od ideału, lecz niezmiennie atrakcyjna? Czy i dlaczego wciąż warto przeprowadzić się do Norwegii
Poradniki
Biznes i gospodarka

Listopad w portfelu mieszkańców Norwegii. Wiemy, jak zmieniły się ceny nad fiordami
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie