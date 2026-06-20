Najdroższe kraje Europy. Norwegia nie ma powodów do zadowolenia

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Dane opublikował Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) we współpracy z 37 krajami Europy. Zestawienie pokazuje relatywny poziom cen w poszczególnych państwach oraz w wybranych grupach towarów i usług. Według Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB) ceny w Norwegii były w 2025 r. o 28,6 proc. wyższe niż średnio w UE. Rok wcześniej różnica wynosiła 27,2 proc. Espen Kristiansen z SSB wskazał, że wpływ miały wyższa inflacja niż w państwach UE oraz umocnienie NOK.

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Norwegia wciąż wysoko. Pomiędzy państwami jest przepaść Norwegia utrzymała szóste miejsce. Tę samą pozycję miała też w dwóch poprzednich latach. Eurostat podaje, że wyżej znalazły się m.in. Islandia, Szwajcaria, Dania, Irlandia i Luksemburg. Islandia wyprzedziła Szwajcarię.



Na Islandii i w Szwajcarii ceny są ponad 70 proc. wyższe od średniej UE. W Danii jest drożej o około 40 proc. SSB wskazuje, że Islandia zanotowała silny wzrost indeksu, m.in. przez inflację na poziomie 3,7 proc. i mocniejszą koronę islandzką. W Szwajcarii wpływ miała bardzo niska inflacja, wynosząca 0,1 proc.



Szwecja zmniejszyła dystans do Norwegii. W 2024 r. ceny były tam średnio o około 8,5 proc. niższe niż w Norwegii. W 2025 r. różnica spadła do niecałych 6 proc. Poziom cen w Szwecji wzrósł z nieco ponad 16 proc. powyżej średniej UE do 21 proc.



SSB łączy ten wzrost m.in. z umocnieniem szwedzkiej korony. To była wyraźniejsza zmiana niż w Norwegii. W całym zestawieniu 14 z 36 krajów miało poziom cen powyżej średniej. Wielka Brytania przekaże dane później i nie znalazła się w obecnych wynikach wstępnych.

Ogólny poziom cen w Europie w 2025 roku.Il. SSB

Ankieta Na czym najbardziej oszczędzasz, bo w Norwegii drogo? Jedzenie i zakupy spożywcze Paliwo/auto i dojazdy Alkohol/papierosy Wyjścia na miasto (kawa, restauracje) Na razie nie muszę ciąć wydatków

Taniej na południu. Bałkany najtańsze w Europie Najtańszym krajem w zestawieniu jest Macedonia Północna. Jej poziom cen jest nieco wyższy niż połowa średniej UE. Różnica między Macedonią Północną a Norwegią wynosi 57 proc., czyli tyle samo co w 2024 r. Drugim najtańszym krajem jest Bośnia i Hercegowina, ale poziom cen jest tam o 7,5 proc. wyższy niż w Macedonii Północnej.



Turcja nie ma już najniższych cen. Nadal pozostaje tania na tle Europy, ale silny wzrost cen w kraju, wynoszący 35 proc. w 2025 r., podniósł jej pozycję w rankingu. Jej poziom cen sięga około 60 proc. średniej UE. To trzeci najniższy wynik w zestawieniu.



W Norwegii szczególnie drogie są alkohol i tytoń. Ich ceny są ponad dwa razy wyższe niż średnia UE. SSB wskazuje, że duże znaczenie mają wysokie podatki akcyzowe. Jeszcze drożej jest jednak na Islandii, gdzie ceny tych produktów są prawie 12 proc. wyższe niż w Norwegii.



Droga jest także żywność i napoje bezalkoholowe. W Norwegii kosztują o 33 proc. więcej niż średnio w UE. Szwajcaria i Islandia mają jednak ceny żywności i napojów prawie 15 proc. wyższe niż Norwegia. Zakupy spożywcze w Szwecji są dla Norwegów tańsze o około 17,5 proc., a w Danii o prawie 10 proc.