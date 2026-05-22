22 maja 2026 09:19
Polityczna presja na Norges Bank? "Powinien działać mocniej"
Przeszkody dla Norges Bank. Presja polityczna największym problemem?
Według niego LO przez lata ostrzegało bank przed podnoszeniem stóp. Do tego dołączyły niektóre partie polityczne. Storesletten wskazuje też na premiera Jonasa Gahra Støre. W kampanii mówił on o obniżce stóp dla wszystkich mieszkańców kraju fiordów.
Presję mieli wywierać także rządzący, w tym premier.
Spór o tempo podwyżek. Norges Bank działał za słabo?
Rząd odrzuca zarzuty o ingerencję. Sekretarz stanu Ellen Reitan z Ministerstwa Finansów napisała, że podział zadań w polityce gospodarczej jest jasny. Według niej to Norges Bank ustala stopy. Reitan wyjaśniła też, że hasło Støre było odpowiedzią na obietnice Partii Postępu dotyczące ponad 150 mld NOK cięć podatków i opłat. LO również nie zgadza się z krytyką profesora. Główny ekonomista organizacji Roger Bjørnstad twierdzi, że Norges Bank działał przeciwnie do stanowiska LO. Wskazuje, że Norwegia ma dziś dwukrotnie wyższą stopę niż kraje sąsiednie.