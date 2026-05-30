  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

30 maja 2026 11:55

Mieszkańcy Norwegii coraz bogatsi. Tyle wyniosły dochody w 2025 roku

Dochód osobisty z pracy w Norwegii wzrósł w 2025 roku średnio o 5,5 proc. Wyniósł średnio 620 900 NOK dla mieszkańców w wieku 17 lat i więcej. Proces był związany głównie z wyższymi wypłatami pensji podstawowych.
Komentarze (1)
Kopiuj link
Mieszkańcy Norwegii coraz bogatsi. Tyle wyniosły dochody w 2025 roku
Porównanie wzrostu pensji do wskaźnika inflacji wypada na korzyść norweskich wypłat. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Dane pochodzą ze wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych. Opublikowało je norweskie Centralne Biuro Statystyczne. Dochód osobisty obejmuje opodatkowane przychody bez dodatkowych dochodów kapitałowych. Nie zawiera wstępnych danych o działalności gospodarczej.
Reklama
Przeczytaj również Tyle zarabia się w różnych częściach Norwegii. Region może mocno zmienić wysokość pensji

Mieszkańcy Norwegii więcej zarabiają? Wypłaty coraz wyższe

Mężczyźni mieli wyższy przeciętny dochód z pracy niż kobiety, który wyniósł średnio 695 800 NOK. U kobiet było to 539 500 NOK. Wzrost nominalny był jednak podobny dla obu płci.

Wypłacona pensja podstawowa stanowiła około 93 proc. całego dochodu z pracy. Suma wyniosła w 2025 roku 1 991 mld NOK. Otrzymywało ją 3,1 mln mieszkańców Norwegii w wieku 17 lat i więcej. Średnia wypłata wyniosła 602 900 NOK. Najwyższą przeciętną pensję gotówkową odnotowano w gminie Bærum.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Specsavers Sandvika Storsenter – dobre okulary w dobrej cenie! U nasz zbadasz swój wzrok

Ogłoszenia MojaNorwegia

Według danych SSB poprawie uległy zarówno pensje, jak i świadczenia.

Według danych SSB poprawie uległy zarówno pensje, jak i świadczenia.Źródło: Fot. Fotolia

Rośnie majątek mieszkańców Norwegii. Wyższe pensje i świadczenia

Wypłaty z tytułu świadczenia AAP nadal rosły. Ich łączna wartość wyniosła 51 mld NOK. Liczba odbiorców wzrosła z 203 900 do 211 000 osób. Średnia wypłata osiągnęła 240 300 NOK. To wzrost o 6,5 proc.

Dochód z emerytur wyniósł 457 mld NOK. Świadczenia z systemu powszechnego stanowiły 73 proc. kwoty. Rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymało 437 100 osób. Jej łączna wartość wyniosła 144 mld NOK. W grupie 61 proc. stanowiły kobiety.
Przeczytaj również Norges Bank podniósł stopy procentowe. Inwestorzy wskazują winnych
SSB rozszerzyło publikację o nowe tabele dla gmin i regionów. Obejmują dochody z pracy, emerytur i rent, majątek mieszkaniowy, depozyty bankowe, rachunek inwestycyjny oraz odsetki. W danych za 2025 rok nie uwzględniono jeszcze nowego modelu wyceny mieszkań, który wejdzie do użycia od 2026 roku.
Kredyt hipoteczny dla Polaków w Norwegii
Refinansowanie kredytów hipotecznych, kredyty hipoteczne oraz samochodowe. Kontakt po polsku.
Sprawdź
reklama | 
Eiendomsfinans Aneta Musiał
reklama | 
Eiendomsfinans Aneta Musiał
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest AAP i dla kogo?
620 900 NOK: brutto czy netto?
Co liczy SSB jako dochód?
Dane z deklaracji: jak działa?
Wycena mieszkań 2026: co zmieni?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Norweski GUS podał dane za 2023 rok. Gospodarstwa domowe z najwyższym wzrostem dochodów od lat
Poradniki
Biznes i gospodarka

Mieszkańcy Norwegii zarabiają więcej. Tak zmieniły się pensje w ciągu roku
Poradniki
Biznes i gospodarka

Finanse Norwegów w 2025. Wzrost dochodów nie wystarcza: stomatolog poza zasięgiem
Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegia pod presją: więcej pracy, więcej zasiłków, więcej bezrobotnych
Poradniki
Praca i pieniądze

Tyle zarabia się w różnych częściach Norwegii. Region może mocno zmienić wysokość pensji
Poradniki
Aktualności

Te zmiany wpłyną na twój budżet. Tak zmieni się norweski portfel w 2026 roku
Poradniki
Biznes i gospodarka

Tak wyglądają rzeczywiste zarobki w Norwegii. Dane nie pozostawiają złudzeń
Poradniki
Aktualności

Norwegia może podwyższyć podatki. Wszystko przez starzejące się społeczeństwo
Poradniki
Biznes i gospodarka

Złote czasy dla najbogatszych Norwegów. Tak zmienił się ich majątek w 10 lat
Poradniki
Biznes i gospodarka

Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok
Reklama
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Bbn
29 minut temu
Bogatsi chyba w wrażenia po wizycie w sklepie i kontroli konta po spłacaniu wszystkich kredytów hahaha
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie