30 maja 2026 11:55
Mieszkańcy Norwegii coraz bogatsi. Tyle wyniosły dochody w 2025 roku
Wypłacona pensja podstawowa stanowiła około 93 proc. całego dochodu z pracy. Suma wyniosła w 2025 roku 1 991 mld NOK. Otrzymywało ją 3,1 mln mieszkańców Norwegii w wieku 17 lat i więcej. Średnia wypłata wyniosła 602 900 NOK. Najwyższą przeciętną pensję gotówkową odnotowano w gminie Bærum.
Według danych SSB poprawie uległy zarówno pensje, jak i świadczenia.
Rośnie majątek mieszkańców Norwegii. Wyższe pensje i świadczenia
Dochód z emerytur wyniósł 457 mld NOK. Świadczenia z systemu powszechnego stanowiły 73 proc. kwoty. Rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymało 437 100 osób. Jej łączna wartość wyniosła 144 mld NOK. W grupie 61 proc. stanowiły kobiety.