Norges Bank podniósł stopy procentowe. Inwestorzy wskazują winnych

Norwescy inwestorzy krytykują poziom stóp procentowych. Po ostatniej decyzji Norges Bank wskazują na polityków. Ich zdaniem to decyzje większości parlamentarnej wpłynęły na koszt pieniądza.

Norges Bank podniósł w maju stopę referencyjną do 4,25 proc. Ekonomiści zakładają, że może dojść do kolejnej podwyżki. Spór o przyczyny wysokiego oprocentowania przeniósł się do debaty publicznej. Głos zabrali inwestorzy oraz przedstawicielka rządu.

Norwescy inwestorzy obwiniają polityków za wysokie stopy procentowe Carl Erik Krefting, inwestor z rynku nieruchomości, mówi w rozmowie z Dagens Næringsliv, że wyższe stopy w Norwegii są skutkiem decyzji politycznych. Według niego to konsekwencja działań większości w Stortingu. Krefting odrzuca też tłumaczenie, że inflacja została głównie zaimportowana. Jego zdaniem politycy unikają odpowiedzialności.



Krytycznie wypowiada się także inwestor Jan Petter Sissener. Zwraca uwagę na wydatki publiczne w Norwegii. Wskazuje również na system subsydiów. Według niego te elementy są znaczącym czynnikiem napędzającym inflację.

Pojawiają się głosy, że Norges Bank powinien reagować wcześniej, co nie wymagałoby podwyższania stóp procentowych w maju.

Stopa 4,25 proc. w Norwegii. Rząd odpowiada na zarzuty inwestorów Rząd przedstawia inną ocenę sytuacji. Według jego stanowiska podniesienie ścieżki stóp przez Norges Bank wynika z innych przyczyn niż wydatki publiczne. Tę argumentację przedstawiła w Dagens Næringsliv Ellen Reitan z Partii Pracy. Reitan jest sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.



Przedstawicielka resortu finansów twierdzi, że rząd prowadzi odpowiedzialną politykę. Odniosła się też do zrewidowanego budżetu narodowego. Według niej dokument ma neutralny wpływ na norweską gospodarkę. Oznacza to, że rząd nie uznaje go za czynnik zwiększający presję w gospodarce.

