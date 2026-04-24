Wielkie pieniądze, mało informacji. USA rozbudowują bazę wojskową w Norwegii

wikimedia.org/Fot. Stig Andersen/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Lotnisko Rygge, położone w pobliżu Fredrikstad, otrzyma znaczące wsparcie finansowe ze strony Stanów Zjednoczonych. Środki pochodzą z budżetu obronnego USA, m.in. z okresu prezydentury Donalda Trumpa. Projekt nie zakłada powrotu ruchu cywilnego. Inwestycje koncentrują się na funkcjach militarnych. Skala części działań nie jest w pełni znana.

Od lotów cywilnych do bazy wojskowej. Tak zmieni się Rygge Rygge zmienia rolę. Lotnisko przestaje być kojarzone z tanimi połączeniami i ruchem turystycznym. W jego miejsce rozwijana jest infrastruktura wojskowa o znaczeniu międzynarodowym. Planowana jest m.in. budowa bunkrów dla samolotów bojowych, a na miejscu powstaną także magazyny amunicji i zaplecze dla żołnierzy.



Prace mają ruszyć już w maju. Na platformie Sam.gov opublikowano informacje o przetargach. Budowa magazynów amunicji może kosztować od 25 do 100 mln dolarów. Przygotowanie terenu pod bazę dla 576 osób wyceniono na 5-10 mln dolarów. Zaplanowano także ogrodzenia i systemy monitoringu. Część inwestycji nie została szczegółowo opisana.

Umowa z USA i ograniczona kontrola Podstawą działań jest umowa Norwegii z USA z 2021 roku. Dokument zapewnia amerykańskim siłom szeroki dostęp do wybranych baz, w tym Rygge. Obiekt ma służyć do szkoleń, logistyki i magazynowania sprzętu. Zgodnie z norweską polityką, w czasie pokoju nie przewiduje się składowania broni jądrowej. Zasada pozostaje w mocy.



Jednocześnie umowa ogranicza możliwość kontroli. Norwegia nie może przeprowadzać inspekcji amerykańskich statków powietrznych, pojazdów i jednostek bez zgody USA. Oznacza to ograniczony wgląd w część działań prowadzonych na terenie bazy. Zapisy wywołują pytania dotyczące zakresu nadzoru. Dyskusja dotyczy także wpływu Norwegii na operacje prowadzone na jej terytorium.