Aktualności
|
Redakcja
|

24 kwietnia 2026 09:05

Wielkie pieniądze, mało informacji. USA rozbudowują bazę wojskową w Norwegii

Lotnisko w Rygge w Norwegii przechodzi transformację dzięki inwestycjom USA wartym miliardy NOK. Szczegóły części wydatków pozostają nieujawnione.
Baza jest rozważana jako jedno z kluczowych centrów operacji powietrznych NATO w północnej Europie. wikimedia.org/Fot. Stig Andersen/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Lotnisko Rygge, położone w pobliżu Fredrikstad, otrzyma znaczące wsparcie finansowe ze strony Stanów Zjednoczonych. Środki pochodzą z budżetu obronnego USA, m.in. z okresu prezydentury Donalda Trumpa. Projekt nie zakłada powrotu ruchu cywilnego. Inwestycje koncentrują się na funkcjach militarnych. Skala części działań nie jest w pełni znana.
Od lotów cywilnych do bazy wojskowej. Tak zmieni się Rygge

Rygge zmienia rolę. Lotnisko przestaje być kojarzone z tanimi połączeniami i ruchem turystycznym. W jego miejsce rozwijana jest infrastruktura wojskowa o znaczeniu międzynarodowym. Planowana jest m.in. budowa bunkrów dla samolotów bojowych, a na miejscu powstaną także magazyny amunicji i zaplecze dla żołnierzy.

Prace mają ruszyć już w maju. Na platformie Sam.gov opublikowano informacje o przetargach. Budowa magazynów amunicji może kosztować od 25 do 100 mln dolarów. Przygotowanie terenu pod bazę dla 576 osób wyceniono na 5-10 mln dolarów. Zaplanowano także ogrodzenia i systemy monitoringu. Część inwestycji nie została szczegółowo opisana.
Norweska armia od lat współpracuje z USA. Amerykanie wskazywani są jako jeden z kluczowych partnerów

Norweska armia od lat współpracuje z USA. Amerykanie wskazywani są jako jeden z kluczowych partnerówZdjęcie poglądowe/Fot. Ole Andreas Vekve, Norweskie Siły Zbrojne/materiały prasowe/Forsvaret

Umowa z USA i ograniczona kontrola

Podstawą działań jest umowa Norwegii z USA z 2021 roku. Dokument zapewnia amerykańskim siłom szeroki dostęp do wybranych baz, w tym Rygge. Obiekt ma służyć do szkoleń, logistyki i magazynowania sprzętu. Zgodnie z norweską polityką, w czasie pokoju nie przewiduje się składowania broni jądrowej. Zasada pozostaje w mocy.

Jednocześnie umowa ogranicza możliwość kontroli. Norwegia nie może przeprowadzać inspekcji amerykańskich statków powietrznych, pojazdów i jednostek bez zgody USA. Oznacza to ograniczony wgląd w część działań prowadzonych na terenie bazy. Zapisy wywołują pytania dotyczące zakresu nadzoru. Dyskusja dotyczy także wpływu Norwegii na operacje prowadzone na jej terytorium.
Rygge funkcjonuje jako baza wojskowa od lat 50., kiedy powstała przy wsparciu NATO. Obecne inwestycje wpisują się w jej historię, ale mają większą skalę. Lokalne firmy mogą uczestniczyć w projektach głównie jako podwykonawcy. Procedury przetargowe są rozbudowane i sprzyjają dużym międzynarodowym podmiotom. Jedna z firm z regionu już realizuje prace we współpracy z zagranicznym partnerem. Planowane są kolejne postępowania przetargowe.
Ryszard z Drammen
przed chwilą
Inwestycje to zawsze dobry pomysł, niezależnie czy mówimy o kraju, firmie czy o osobach prywatnych. Sam widzę po sobie, że pieniądz który pracuje daje najwięcej korzyści.
