Uderzenie hiszpańskiego ciepła w Norwegii. Pakiet alertów dla mieszkańców i turystów

To nie nowość, że sytuacja pogodowa na południu i północy przypominać będzie różne strefy klimatyczne. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Na przełomie kwietnia i maja temperatury w południowej Norwegii mogą sięgnąć nawet 25 stopni. Warunki mają być porównywalne z tymi notowanymi w Hiszpanii.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Po chłodniejszym początku tygodnia prognozowane jest wyraźne ocieplenie. Najwyższe temperatury pojawią się w Østlandet. W czwartek i piątek termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Jednocześnie w części kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe.

Reklama

Ciepło jak na południu Europy Meteorolodzy wskazują na szybki wzrost temperatur. W czwartek i piątek w południowej Norwegii temperatura wyniesie od 20 do 25 stopni. Najcieplej będzie w głębi lądu. W Telemarku i Buskerud możliwe jest osiągnięcie 25 stopni. Ocieplenie obejmie kilka dużych miast regionu.



Temperatury będą zbliżone do tych w Hiszpanii. W Maladze prognozowane są 24 stopnie, a w Marbelli 20 stopni. W poprzednim tygodniu w Oslo temperatura zbliżyła się do 20 stopni. Ocieplenie ma się utrzymać w kolejnych dniach.

Pogoda sprzyjać będzie wypoczynkowi na świeżym powietrzu.Fot. Fotolia

Ostrzeżenia i trudniejsze warunki na północy W części regionu Vestlandet, Rogaland oraz Østlandet wydano żółte ostrzeżenia. Dotyczą ryzyka pożarów traw i wrzosowisk. Ostrzeżenia obowiązują do czasu wystąpienia wystarczających opadów, informuje Yr. Służby apelują o ostrożność przy używaniu otwartego ognia zarówno w ogrodach, jak i na terenach wspólnych.



Na północy kraju sytuacja będzie odmienna. Wiatr zmieni kierunek z północno-zachodniego na południowy. Najpierw zmiany obejmą Nordland, następnie Troms i Finnmark. Napłynie cieplejsze, wilgotne powietrze. Lokalnie prognozowane są opady śniegu od 10 do 20 centymetrów. Policja zaleca rezygnację z jazdy na oponach letnich.