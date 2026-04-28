1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Uderzenie hiszpańskiego ciepła w Norwegii. Pakiet alertów dla mieszkańców i turystów

Na przełomie kwietnia i maja temperatury w południowej Norwegii mogą sięgnąć nawet 25 stopni. Warunki mają być porównywalne z tymi notowanymi w Hiszpanii.
Komentarze
Kopiuj link
Uderzenie hiszpańskiego ciepła w Norwegii. Pakiet alertów dla mieszkańców i turystów
To nie nowość, że sytuacja pogodowa na południu i północy przypominać będzie różne strefy klimatyczne. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Po chłodniejszym początku tygodnia prognozowane jest wyraźne ocieplenie. Najwyższe temperatury pojawią się w Østlandet. W czwartek i piątek termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Jednocześnie w części kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe.
Ciepło jak na południu Europy

Meteorolodzy wskazują na szybki wzrost temperatur. W czwartek i piątek w południowej Norwegii temperatura wyniesie od 20 do 25 stopni. Najcieplej będzie w głębi lądu. W Telemarku i Buskerud możliwe jest osiągnięcie 25 stopni. Ocieplenie obejmie kilka dużych miast regionu.

Temperatury będą zbliżone do tych w Hiszpanii. W Maladze prognozowane są 24 stopnie, a w Marbelli 20 stopni. W poprzednim tygodniu w Oslo temperatura zbliżyła się do 20 stopni. Ocieplenie ma się utrzymać w kolejnych dniach.
Pogoda sprzyjać będzie wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Pogoda sprzyjać będzie wypoczynkowi na świeżym powietrzu.Fot. Fotolia

Ostrzeżenia i trudniejsze warunki na północy

W części regionu Vestlandet, Rogaland oraz Østlandet wydano żółte ostrzeżenia. Dotyczą ryzyka pożarów traw i wrzosowisk. Ostrzeżenia obowiązują do czasu wystąpienia wystarczających opadów, informuje Yr. Służby apelują o ostrożność przy używaniu otwartego ognia zarówno w ogrodach, jak i na terenach wspólnych.

Na północy kraju sytuacja będzie odmienna. Wiatr zmieni kierunek z północno-zachodniego na południowy. Najpierw zmiany obejmą Nordland, następnie Troms i Finnmark. Napłynie cieplejsze, wilgotne powietrze. Lokalnie prognozowane są opady śniegu od 10 do 20 centymetrów. Policja zaleca rezygnację z jazdy na oponach letnich.
Prognozy wskazują, że nadchodzący długi weekend w północnej Norwegii może przynieść mniej sprzyjające warunki pogodowe. Zmienna aura i opady śniegu mogą wpłynąć na ruch drogowy oraz codzienne funkcjonowanie mieszkańców regionu.
