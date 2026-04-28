28 kwietnia 2026 13:07
Uderzenie hiszpańskiego ciepła w Norwegii. Pakiet alertów dla mieszkańców i turystów
Ciepło jak na południu Europy
Temperatury będą zbliżone do tych w Hiszpanii. W Maladze prognozowane są 24 stopnie, a w Marbelli 20 stopni. W poprzednim tygodniu w Oslo temperatura zbliżyła się do 20 stopni. Ocieplenie ma się utrzymać w kolejnych dniach.
Ostrzeżenia i trudniejsze warunki na północy
Na północy kraju sytuacja będzie odmienna. Wiatr zmieni kierunek z północno-zachodniego na południowy. Najpierw zmiany obejmą Nordland, następnie Troms i Finnmark. Napłynie cieplejsze, wilgotne powietrze. Lokalnie prognozowane są opady śniegu od 10 do 20 centymetrów. Policja zaleca rezygnację z jazdy na oponach letnich.
