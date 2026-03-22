22 marca 2026 12:39
Syntetyczna moda miała być bardziej ekologiczna. Naukowcy sprawdzili, co naprawdę trafia do środowiska
Recyklingowany poliester a mikroplastik
Nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Çukurova w Turcji wskazuje na różnice między poliestrem nowym a recyklingowanym. Według wyników ubrania z recyklingowanego poliestru uwalniają podczas prania o 55 proc. więcej cząstek mikroplastiku niż poliester produkowany z nowych surowców. Mniejsze włókna łatwiej przedostają się do środowiska. Mogą być także wdychane przez ludzi.
Mikroplastik z tekstyliów jest jednym z głównych źródeł mikroplastiku w oceanach.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Ubrania z plastikowych butelek
Profesor badań nad odzieżą i zrównoważoną modą Ingunn Grimstad Klepp z Instytutu Badań nad Konsumpcją SIFO na Uniwersytecie Metropolitalnym w Oslo podkreśla, że określenie "recyklingowany poliester" może być mylące. Materiał często powstaje z plastiku opakowaniowego, a nie ze starych tekstyliów. Jej zdaniem pojęcie bywa wykorzystywane w marketingu w sposób sugerujący większą ekologiczność produktów.
