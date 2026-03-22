1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Syntetyczna moda miała być bardziej ekologiczna. Naukowcy sprawdzili, co naprawdę trafia do środowiska

Recyklingowany poliester coraz częściej trafia do sklepów odzieżowych. Nowe badania wskazują jednak, że materiał może być bardziej szkodliwy dla zdrowia i środowiska niż poliester produkowany z nowych surowców.
Syntetyczna moda miała być bardziej ekologiczna. Naukowcy sprawdzili, co naprawdę trafia do środowiska
Branża modowa jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Wiele ubrań reklamowanych jako ekologiczne powstaje z tzw. recyklingowanego poliestru. Często produkuje się go z plastikowych butelek. Badania pokazują, że materiał może uwalniać więcej mikroplastiku podczas prania. W efekcie pojawiają się pytania o jego rzeczywisty wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Recyklingowany poliester a mikroplastik

Elisabeth Opsal, uczennica kierunku krawiectwo i rzemiosło tekstylne w liceum Godalen w Stavanger, stara się unikać ubrań z poliestru. Jak mówi na łamach NRK, materiał jest trudniejszy do ponownego przetworzenia. Zwraca też uwagę, że jest to plastik. Jej zdaniem skutki obecności mikroplastiku w organizmie człowieka nie są jeszcze w pełni poznane.

Nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Çukurova w Turcji wskazuje na różnice między poliestrem nowym a recyklingowanym. Według wyników ubrania z recyklingowanego poliestru uwalniają podczas prania o 55 proc. więcej cząstek mikroplastiku niż poliester produkowany z nowych surowców. Mniejsze włókna łatwiej przedostają się do środowiska. Mogą być także wdychane przez ludzi.

Mikroplastik z tekstyliów jest jednym z głównych źródeł mikroplastiku w oceanach.

Mikroplastik z tekstyliów jest jednym z głównych źródeł mikroplastiku w oceanach.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ubrania z plastikowych butelek

Według raportu organizacji Textile Exchange z 2025 roku aż 98 proc. recyklingowanego poliestru powstaje z plastikowych butelek. Nie pochodzi więc ze starych ubrań. Oznacza to, że materiał wykorzystywany wcześniej do produkcji opakowań trafia do przemysłu tekstylnego. Po zużyciu odzieży często nie wraca już do recyklingu. W efekcie trafia na wysypiska lub do spalarni.

Profesor badań nad odzieżą i zrównoważoną modą Ingunn Grimstad Klepp z Instytutu Badań nad Konsumpcją SIFO na Uniwersytecie Metropolitalnym w Oslo podkreśla, że określenie "recyklingowany poliester" może być mylące. Materiał często powstaje z plastiku opakowaniowego, a nie ze starych tekstyliów. Jej zdaniem pojęcie bywa wykorzystywane w marketingu w sposób sugerujący większą ekologiczność produktów.
Norweski Urząd Ochrony Konsumentów przypomina, że firmy mogą informować o użyciu recyklingowanego poliestru. Jednak każda sugestia dotycząca korzyści dla środowiska musi być poparta odpowiednimi dowodami. Urząd podkreśla, że przedsiębiorcy odpowiadają za prawdziwość wszystkich komunikatów marketingowych. Konsumentom zaleca się zwracanie uwagi na oznaczenia środowiskowe oraz jakość kupowanych ubrań.
