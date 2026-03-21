Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu
MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

21 marca 2026 09:31

Skandal wokół norweskiego dworu. Mette-Marit opowiada o relacji, która wywołała kryzys zaufania

Księżna Mette-Marit po raz pierwszy publicznie odniosła się do swojej relacji z Jeffreyem Epsteinem. W wywiadzie dla NRK mówi o manipulacji, poczuciu winy i sytuacji, która wywołała u niej strach.
Komentarze (4)
Kopiuj link
Mette-Marit nie chciała ujawniać tożsamości osób, które ją z nim zapoznały. Fot. wikimedia.org - Jarle Vines - Creative Commons Attribution 3.0
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Sprawa dotyczy kontaktów norweskiej księżnej z amerykańskim miliarderem, skazanym za przestępstwa seksualne. Ujawnione wiadomości e-mail z lat 2011-2014 pokazują szeroki zakres ich relacji. Mette-Marit podkreśla, że żałuje tej znajomości. – Żałuję, że kiedykolwiek go poznałam – mówi w rozmowie z NRK.
Przeczytaj również Mette-Marit czeka na przeszczep. Dramat w norweskim pałacu

Relacja i brak świadomości

Mette-Marit została przedstawiona Epsteinowi przez wspólnych znajomych. Byli oni związani z działalnością międzynarodową i zdrowiem globalnym. Podkreśla, że darzyła ich zaufaniem. Określa tę relację jako znajomość towarzyską. Zaprzecza, by miała ona inny charakter.

Wiadomości e-mail między nimi wzbudziły kontrowersje. Ich ton został uznany za osobisty. Ona twierdzi, że był koleżeński. Przyznaje, że sprawdzała Epsteina w Internecie. Nie pamięta jednak, jakie informacje wtedy znalazła. Twierdzi, że nie wiedziała o jego przestępstwach w tamtym czasie.
Rozmowa trwała około 20 minut ze względu na stan zdrowia księżnej Mette-Marit.

Rozmowa trwała około 20 minut ze względu na stan zdrowia księżnej Mette-Marit.Fot. wikimedia.org - Kronprinsparets Fond - Creative Commons Attribution 3.0

Pobyt w Palm Beach i zakończenie kontaktu

W 2013 roku Mette-Marit przebywała w domu Epsteina na Florydzie. Jak mówi, była tam dzięki wspólnemu znajomemu. Nie ponosiła kosztów pobytu. Przyznaje, że korzystała z jego kierowcy. Wskazuje też, że opłacił jej fryzjera. Zaprzecza, by była świadkiem nielegalnych działań.

Opisuje jednak sytuację z pobytu w domu Jeffreya Epsteina w Palm Beach w 2013 roku, kiedy ostatniego dnia wizyty jego zachowanie wywołało u niej silny dyskomfort i poczucie zagrożenia. Nie ujawnia szczegółów zdarzenia, ale podkreśla, że było ono na tyle niepokojące, iż zdecydowała się natychmiast zadzwonić do następcy tronu Haakona, informując go o sytuacji.

Zaznacza, że nie doszło do przestępstwa ani napaści, jednak czuła się na tyle niepewnie, że chciała opuścić to miejsce. Jak wynika z relacji Mette-Marit, właśnie takie doświadczenia były jednym z powodów, dla których w kolejnych miesiącach zdecydowała się zakończyć kontakt z Epsteinem. Ostatecznie został zakończony w 2014 roku.
Przeczytaj również Dobrze będzie, ale za kilka lat. Norweskie instytucje zmieniają prognozy dla kraju
Mette-Marit przyznaje, że po zakończeniu znajomości nie ostrzegła wystarczająco wielu osób. Wskazuje, że dziś podjęłaby inne działania. Jednocześnie podkreśla, że jej choroba ogranicza możliwość wykonywania obowiązków publicznych. Sprawa jej relacji z Epsteinem stała się natomiast częścią szerszej debaty w Norwegii o zaufaniu do monarchii oraz o tym, jak osoby pełniące funkcje publiczne powinny odpowiadać za swoje kontakty i decyzje.
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Polityka

Norwegia w dokumentach Epsteina. Zamieszani politycy, dyplomaci i rodzina królewska
Poradniki
Aktualności

Norwegia wśród liderów Europy. Wszystko wyjawiły... dane z kanalizy
Poradniki
Aktualności

Syntetyczna moda miała być bardziej ekologiczna. Naukowcy sprawdzili, co naprawdę trafia do środowiska
Poradniki
Aktualności

Coraz więcej Norwegów nie ma gdzie mieszkać. Ratunkiem są mieszkania tymczasowe
Poradniki
Aktualności

Co z religią w kraju fiordów? Wiadomo, ile osób uczestniczy w życiu Kościoła Norwegii
Poradniki
Aktualności

Nawet rok czekania na leczenie. Rząd zapowiada system, który ma to uporządkować
Poradniki
Aktualności

Norwegia odważy się zwiększyć wydobycie? To już nie inwestycja, a gra o bezpieczeństwo
Poradniki
Aktualności

Rekordowe miliardy na wojsko to za mało. Norwegia przed trudną decyzją
Komentarze (4)
Dodaj komentarz
Kamil
38 minut temu
Komentarz usunięty
0
Odpowiedz
d
5 minut temu
Komentarz usunięty
0
Odpowiedz
d
7 minut temu
Komentarz usunięty
0
Odpowiedz
Anonimowy
przed chwilą
Jako osoba publiczna, trzeba byc odpowiedzialnym za swoje czyny, tym bardziej, ze monarchia jest utrzymywana z pieniedzy podatnikow. Polecam referendum i niech sie wypowie spoleczenstwo.
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.