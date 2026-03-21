21 marca 2026 09:31
Skandal wokół norweskiego dworu. Mette-Marit opowiada o relacji, która wywołała kryzys zaufania
Relacja i brak świadomości
Wiadomości e-mail między nimi wzbudziły kontrowersje. Ich ton został uznany za osobisty. Ona twierdzi, że był koleżeński. Przyznaje, że sprawdzała Epsteina w Internecie. Nie pamięta jednak, jakie informacje wtedy znalazła. Twierdzi, że nie wiedziała o jego przestępstwach w tamtym czasie.
Rozmowa trwała około 20 minut ze względu na stan zdrowia księżnej Mette-Marit.Fot. wikimedia.org - Kronprinsparets Fond - Creative Commons Attribution 3.0
Pobyt w Palm Beach i zakończenie kontaktu
Opisuje jednak sytuację z pobytu w domu Jeffreya Epsteina w Palm Beach w 2013 roku, kiedy ostatniego dnia wizyty jego zachowanie wywołało u niej silny dyskomfort i poczucie zagrożenia. Nie ujawnia szczegółów zdarzenia, ale podkreśla, że było ono na tyle niepokojące, iż zdecydowała się natychmiast zadzwonić do następcy tronu Haakona, informując go o sytuacji.
Zaznacza, że nie doszło do przestępstwa ani napaści, jednak czuła się na tyle niepewnie, że chciała opuścić to miejsce. Jak wynika z relacji Mette-Marit, właśnie takie doświadczenia były jednym z powodów, dla których w kolejnych miesiącach zdecydowała się zakończyć kontakt z Epsteinem. Ostatecznie został zakończony w 2014 roku.