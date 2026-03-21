Skandal wokół norweskiego dworu. Mette-Marit opowiada o relacji, która wywołała kryzys zaufania

Księżna Mette-Marit po raz pierwszy publicznie odniosła się do swojej relacji z Jeffreyem Epsteinem. W wywiadzie dla NRK mówi o manipulacji, poczuciu winy i sytuacji, która wywołała u niej strach.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Sprawa dotyczy kontaktów norweskiej księżnej z amerykańskim miliarderem, skazanym za przestępstwa seksualne. Ujawnione wiadomości e-mail z lat 2011-2014 pokazują szeroki zakres ich relacji. Mette-Marit podkreśla, że żałuje tej znajomości. – Żałuję, że kiedykolwiek go poznałam – mówi w rozmowie z NRK.

Reklama

Relacja i brak świadomości Mette-Marit została przedstawiona Epsteinowi przez wspólnych znajomych. Byli oni związani z działalnością międzynarodową i zdrowiem globalnym. Podkreśla, że darzyła ich zaufaniem. Określa tę relację jako znajomość towarzyską. Zaprzecza, by miała ona inny charakter.



Wiadomości e-mail między nimi wzbudziły kontrowersje. Ich ton został uznany za osobisty. Ona twierdzi, że był koleżeński. Przyznaje, że sprawdzała Epsteina w Internecie. Nie pamięta jednak, jakie informacje wtedy znalazła. Twierdzi, że nie wiedziała o jego przestępstwach w tamtym czasie.

Rozmowa trwała około 20 minut ze względu na stan zdrowia księżnej Mette-Marit.Fot. wikimedia.org - Kronprinsparets Fond - Creative Commons Attribution 3.0

Pobyt w Palm Beach i zakończenie kontaktu W 2013 roku Mette-Marit przebywała w domu Epsteina na Florydzie. Jak mówi, była tam dzięki wspólnemu znajomemu. Nie ponosiła kosztów pobytu. Przyznaje, że korzystała z jego kierowcy. Wskazuje też, że opłacił jej fryzjera. Zaprzecza, by była świadkiem nielegalnych działań.



Opisuje jednak sytuację z pobytu w domu Jeffreya Epsteina w Palm Beach w 2013 roku, kiedy ostatniego dnia wizyty jego zachowanie wywołało u niej silny dyskomfort i poczucie zagrożenia. Nie ujawnia szczegółów zdarzenia, ale podkreśla, że było ono na tyle niepokojące, iż zdecydowała się natychmiast zadzwonić do następcy tronu Haakona, informując go o sytuacji.



Zaznacza, że nie doszło do przestępstwa ani napaści, jednak czuła się na tyle niepewnie, że chciała opuścić to miejsce. Jak wynika z relacji Mette-Marit, właśnie takie doświadczenia były jednym z powodów, dla których w kolejnych miesiącach zdecydowała się zakończyć kontakt z Epsteinem. Ostatecznie został zakończony w 2014 roku.