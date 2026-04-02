02 kwietnia 2026 19:03

Rząd obniża podatki, ceny rosną. Kierowcy mówią o chaosie i braku kontroli

Mimo obniżki podatków na paliwa od 1 kwietnia ceny na wielu stacjach pozostały wysokie. Reakcje konsumentów i instytucji wskazują na brak przejrzystości cen.
Oczekiwano natychmiastowego spadku cen na stacjach. Fot. Grigory Bruev - stock.adobe.com, licencja standardowa
Cena benzyny spadła o 4,41 NOK na litr, a diesla o 2,85 NOK. Oczekiwano natychmiastowego spadku cen na stacjach paliw. W wielu miejscach tak się jednak nie stało. Ceny chwilowo spadły, a następnie ponownie wzrosły.
Niejasne ceny i reakcja konsumentów

Rada Konsumentów zwraca uwagę na brak przejrzystości cen. Organizacja wskazuje, że konsumenci nie są w stanie przewidzieć poziomu cen. Według niej konkurencja na rynku jest zbyt słaba. Podkreśla, że obniżka podatków powinna być widoczna w cenach na stacjach paliw.

Kierowcy zauważają rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością. W Asker ceny benzyny i diesla spadły tuż przed północą, a następnie wróciły do wcześniejszych poziomów. Podobne sytuacje odnotowano w innych częściach kraju. Część kierowców określa takie zmiany jako niezrozumiałe. Pojawiają się także zarzuty o wprowadzanie klientów w błąd.

Rynek nie zareagował spójnie na obniżkę podatków

Stanowisko firm i polityków

Sieci paliwowe tłumaczą zmiany czynnikami rynkowymi. Wskazują na wpływ cen międzynarodowych, kursów walut oraz kosztów transportu. YX podkreśla, że wahania cen są standardową praktyką. Esso informuje, że obniżki zostały wprowadzone zgodnie ze zmianą podatków. Circle K wskazuje dodatkowo na możliwe problemy techniczne w pierwszych godzinach.

Politycy oczekują pełnego przeniesienia obniżek na ceny detaliczne. Przedstawiciele opozycji i rządu podkreślają, że środki publiczne mają trafić do konsumentów. Wskazują, że państwo przeznaczyło na ten cel 6,7 mld NOK. Jednocześnie eksperci zaznaczają, że ceny mogą ponownie rosnąć. Wpływ na rynek mają m.in. sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz ograniczenia w transporcie ropy.
Różnice cenowe między Norwegią a Szwecją skłaniają część kierowców do tankowania za granicą. Wypowiedzi użytkowników na łamach NRK wskazują na rosnące znaczenie kosztów paliwa w codziennych decyzjach. Zmiany wpływają także na plany podróży oraz wydatki gospodarstw domowych. Jednocześnie zmienność cen utrudnia ocenę realnych efektów wprowadzonych regulacji.
Polak
3 dni temu
Ale nas wala w kakaowe oko , kraj który wydobywa ropę tłumaczy wysokie ceny kursem walut haha
Dymanie najwyższy level
Eldur
3 dni temu
Norwegia jest wstanie rafinować tylko około 20% tego co wydobywa. Resztę musi kupować. W branży chodzą słuchy, ze to błąd Norwegii ze skupia się tylko na wydobyciu. Co nie zmienia faktu ze 80% musi kupować i płacić po cenach rynkowych.
Bob
3 dni temu
NORSKE REGLER 1Hvis det gar la det gar. 2Co mi zrobisz jak mnie zlapiesz, no co? 3Det er lov a tok feil, powiem ze sie pomylilem, wyraze zal, skruche i ubolewanie. 4O problemach pomyslimy jutro, dzis zarobmy troche ekstra kasy. 5Ikke stres, media i tak podadza ze jest super a bedzie jesxcze lepiej.
Pl
2 dni temu
Bo w tym kraju ma być eko a cały brud z rafinacji ropy produkcji baterii w innych krajach jak najdalej od ich granic bo ma być czysto
Tylko żeby co niektórzy utrzymywali tą czystość wokół siebie w domu takie ich dziwactwa
Anonimowy
2 dni temu
Norwegia przetwarza w kraju jedynie niewielki ułamek swojego wydobycia (ok. 10–12%). Głównym ośrodkiem jest rafineria Mongstad.
Dziennie: ok. 35 900 000 litrów. Większość produktów z tej rafinacji (benzyna, olej napędowy, paliwo lotnicze) jest eksportowana do innych krajów europejskich.
