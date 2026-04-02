02 kwietnia 2026 19:03
Rząd obniża podatki, ceny rosną. Kierowcy mówią o chaosie i braku kontroli
Niejasne ceny i reakcja konsumentów
Kierowcy zauważają rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością. W Asker ceny benzyny i diesla spadły tuż przed północą, a następnie wróciły do wcześniejszych poziomów. Podobne sytuacje odnotowano w innych częściach kraju. Część kierowców określa takie zmiany jako niezrozumiałe. Pojawiają się także zarzuty o wprowadzanie klientów w błąd.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Rynek nie zareagował spójnie na obniżkę podatków Fot. licencja standardowa, Trygve - stock.adobe.com
Stanowisko firm i polityków
Politycy oczekują pełnego przeniesienia obniżek na ceny detaliczne. Przedstawiciele opozycji i rządu podkreślają, że środki publiczne mają trafić do konsumentów. Wskazują, że państwo przeznaczyło na ten cel 6,7 mld NOK. Jednocześnie eksperci zaznaczają, że ceny mogą ponownie rosnąć. Wpływ na rynek mają m.in. sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz ograniczenia w transporcie ropy.
Dziennie: ok. 35 900 000 litrów. Większość produktów z tej rafinacji (benzyna, olej napędowy, paliwo lotnicze) jest eksportowana do innych krajów europejskich.