Rząd obniża podatki, ceny rosną. Kierowcy mówią o chaosie i braku kontroli

Mimo obniżki podatków na paliwa od 1 kwietnia ceny na wielu stacjach pozostały wysokie. Reakcje konsumentów i instytucji wskazują na brak przejrzystości cen.

Cena benzyny spadła o 4,41 NOK na litr, a diesla o 2,85 NOK. Oczekiwano natychmiastowego spadku cen na stacjach paliw. W wielu miejscach tak się jednak nie stało. Ceny chwilowo spadły, a następnie ponownie wzrosły.

Niejasne ceny i reakcja konsumentów Rada Konsumentów zwraca uwagę na brak przejrzystości cen. Organizacja wskazuje, że konsumenci nie są w stanie przewidzieć poziomu cen. Według niej konkurencja na rynku jest zbyt słaba. Podkreśla, że obniżka podatków powinna być widoczna w cenach na stacjach paliw.



Kierowcy zauważają rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością. W Asker ceny benzyny i diesla spadły tuż przed północą, a następnie wróciły do wcześniejszych poziomów. Podobne sytuacje odnotowano w innych częściach kraju. Część kierowców określa takie zmiany jako niezrozumiałe. Pojawiają się także zarzuty o wprowadzanie klientów w błąd.

Rynek nie zareagował spójnie na obniżkę podatków

Stanowisko firm i polityków Sieci paliwowe tłumaczą zmiany czynnikami rynkowymi. Wskazują na wpływ cen międzynarodowych, kursów walut oraz kosztów transportu. YX podkreśla, że wahania cen są standardową praktyką. Esso informuje, że obniżki zostały wprowadzone zgodnie ze zmianą podatków. Circle K wskazuje dodatkowo na możliwe problemy techniczne w pierwszych godzinach.



Politycy oczekują pełnego przeniesienia obniżek na ceny detaliczne. Przedstawiciele opozycji i rządu podkreślają, że środki publiczne mają trafić do konsumentów. Wskazują, że państwo przeznaczyło na ten cel 6,7 mld NOK. Jednocześnie eksperci zaznaczają, że ceny mogą ponownie rosnąć. Wpływ na rynek mają m.in. sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz ograniczenia w transporcie ropy.