Rosja szantażuje Ukraińców w Norwegii? Służba bezpieczeństwa ujawnia

Służby ciągle są zdania, że Kreml podejmuje ciągłe działania na rzecz osłabienia Ukrainy i wspierających ją państw europejskich. Fot. Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Sprawa dotyczy osób, które uciekły do Norwegii po rosyjskiej agresji na Ukrainę. PST wskazuje, że część z nich może być narażona na presję. Chodzi zwłaszcza o tych, którzy mają rodziny na terenach okupowanych przez Rosję. Służby mówią o próbach szantażu i zastraszania.

Szantaż i groźby wobec rodzin. Tak Rosja ma szukać szpiegów w Norwegii NRK uzyskało wgląd w wiadomości, które PST uznaje za przykład niedawnej próby werbunku na południu Norwegii. Rozmowa była prowadzona po rosyjsku. Agent najpierw napisał do Ukraińca po imieniu. Potem pytał, jak żyje mu się w norweskim mieście.



Następnie agent wspomniał o rodzinie mężczyzny w Ukrainie. Chodziło o miasto częściowo kontrolowane przez Rosję. Potem poprosił o zdjęcia obiektu wojskowego w Norwegii. Gdy Ukrainiec odmówił, agent ponownie nawiązał do jego rodziny. Napisał, że może jej pomóc tylko wtedy, gdy mężczyzna będzie współpracował.

To kolejna metoda działania rosyjskich służb w Norwegii.

Ukraińcy w Norwegii pod presją. PST ujawnia metody rosyjskich służb Atle Tangen z kontrwywiadu PST mówi, że Ukraińcy mogą być zmuszani do współpracy. Presja może dotyczyć ich bliskich w okupowanych przez Rosję częściach Ukrainy. Według PST rosyjskie służby najpierw zbierają dane o wybranych osobach. Sprawdzają ich pochodzenie, status uchodźcy, rodzinę, pracę i miejsce zamieszkania.



Kontakt może zacząć się przez Internet albo bezpośrednio. Na początku rozmowa ma być neutralna lub przyjazna. Później pojawiają się żądania. Osoba werbowana może dostać zdjęcia lub inne materiały pokazujące, że jej bliscy są znani rozmówcy. Według PST celem jest zdobywanie informacji o Norwegii.