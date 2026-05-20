20 maja 2026 14:52

Rosja szantażuje Ukraińców w Norwegii? Służba bezpieczeństwa ujawnia

Norweska Służba Bezpieczeństwa (PST) ostrzega przed próbami werbowania Ukraińców mieszkających w Norwegii. Zwraca uwagę, że rosyjscy agenci próbują zmuszać ich do nielegalnego zbierania informacji.
Służby ciągle są zdania, że Kreml podejmuje ciągłe działania na rzecz osłabienia Ukrainy i wspierających ją państw europejskich. Fot. Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Sprawa dotyczy osób, które uciekły do Norwegii po rosyjskiej agresji na Ukrainę. PST wskazuje, że część z nich może być narażona na presję. Chodzi zwłaszcza o tych, którzy mają rodziny na terenach okupowanych przez Rosję. Służby mówią o próbach szantażu i zastraszania.
Szantaż i groźby wobec rodzin. Tak Rosja ma szukać szpiegów w Norwegii

NRK uzyskało wgląd w wiadomości, które PST uznaje za przykład niedawnej próby werbunku na południu Norwegii. Rozmowa była prowadzona po rosyjsku. Agent najpierw napisał do Ukraińca po imieniu. Potem pytał, jak żyje mu się w norweskim mieście.

Następnie agent wspomniał o rodzinie mężczyzny w Ukrainie. Chodziło o miasto częściowo kontrolowane przez Rosję. Potem poprosił o zdjęcia obiektu wojskowego w Norwegii. Gdy Ukrainiec odmówił, agent ponownie nawiązał do jego rodziny. Napisał, że może jej pomóc tylko wtedy, gdy mężczyzna będzie współpracował.

To kolejna metoda działania rosyjskich służb w Norwegii.

To kolejna metoda działania rosyjskich służb w Norwegii.Fot. Council.gov.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Ukraińcy w Norwegii pod presją. PST ujawnia metody rosyjskich służb

Atle Tangen z kontrwywiadu PST mówi, że Ukraińcy mogą być zmuszani do współpracy. Presja może dotyczyć ich bliskich w okupowanych przez Rosję częściach Ukrainy. Według PST rosyjskie służby najpierw zbierają dane o wybranych osobach. Sprawdzają ich pochodzenie, status uchodźcy, rodzinę, pracę i miejsce zamieszkania.

Kontakt może zacząć się przez Internet albo bezpośrednio. Na początku rozmowa ma być neutralna lub przyjazna. Później pojawiają się żądania. Osoba werbowana może dostać zdjęcia lub inne materiały pokazujące, że jej bliscy są znani rozmówcy. Według PST celem jest zdobywanie informacji o Norwegii.
Od 2022 roku do Norwegii przyjechało nieco ponad 83 tys. uchodźców z Ukrainy. Około 22 tys. z nich pochodzi z terenów, które są dziś okupowane przez Rosję. PST nie ujawnia, ile prób werbunku wykryto. Służba twierdzi jednak, że podobnych przypadków może być więcej. Rosyjska ambasada w Norwegii nie odpowiedziała NRK na pytania w tej sprawie.
