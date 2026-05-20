20 maja 2026 14:52
Rosja szantażuje Ukraińców w Norwegii? Służba bezpieczeństwa ujawnia
Szantaż i groźby wobec rodzin. Tak Rosja ma szukać szpiegów w Norwegii
Następnie agent wspomniał o rodzinie mężczyzny w Ukrainie. Chodziło o miasto częściowo kontrolowane przez Rosję. Potem poprosił o zdjęcia obiektu wojskowego w Norwegii. Gdy Ukrainiec odmówił, agent ponownie nawiązał do jego rodziny. Napisał, że może jej pomóc tylko wtedy, gdy mężczyzna będzie współpracował.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
To kolejna metoda działania rosyjskich służb w Norwegii.Fot. Council.gov.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Ukraińcy w Norwegii pod presją. PST ujawnia metody rosyjskich służb
Kontakt może zacząć się przez Internet albo bezpośrednio. Na początku rozmowa ma być neutralna lub przyjazna. Później pojawiają się żądania. Osoba werbowana może dostać zdjęcia lub inne materiały pokazujące, że jej bliscy są znani rozmówcy. Według PST celem jest zdobywanie informacji o Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz