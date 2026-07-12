12 lipca 2026 10:07
Rekord w norweskich ośrodkach kryzysowych. Tyle razy proszono o pomoc
Więcej wizyt w ośrodkach. Mieszkańcy Norwegii proszą o rozmowę
Zarejestrowano też 9 204 rozmowy indywidualne. Były to uporządkowane rozmowy i doradztwo przez telefon lub wideo. Co trzecia rozmowa odbyła się telefonicznie z powodu dużej odległości do najbliższego ośrodka kryzysowego. To pokazuje znaczenie zdalnego kontaktu w miejscach, gdzie dojazd do placówki jest trudny.
W 2025 roku w ośrodkach mieszkało 2 278 dorosłych. Łącznie odnotowano 2 678 pobytów. Był to drugi najwyższy wynik w rejestrach, po rekordowym 2024 roku. W placówkach przebywało także 226 mężczyzn, którzy mieli 252 pobyty, czyli nieco więcej niż rok wcześniej.
W ośrodkach mieszkało również 1 531 dzieci. Łącznie miały one 1 850 pobytów. Dla wielu z nich pobyt oznaczał przerwę w przedszkolu lub szkole. Takie decyzje podejmowano zwykle ze względów bezpieczeństwa.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Pełne placówki w Norwegii. Potrzebne są szeroko zakrojone działania
Część placówek zgłasza też niedostosowanie budynków do potrzeb użytkowników. W 2025 roku problem ten dotyczył 22 z 42 ośrodków z ofertą dla kobiet oraz 26 z 40 ośrodków z ofertą dla mężczyzn. To wyraźny wzrost wobec roku wcześniejszego. Placówki wskazują na stare budynki, zbyt małą liczbę pokoi oraz brak możliwości odpowiedniego odseparowania użytkowników.
Zmiany w ustawie o ośrodkach kryzysowych z 2025 roku doprecyzowały obowiązki gmin. Mają one zapewnić równoważną ofertę wszystkim użytkownikom. Dotyczy to także osób z dodatkowymi wyzwaniami, w tym związanymi z uzależnieniami lub zdrowiem psychicznym. Według Bufdir część obecnych lokali utrudnia realizację tego zadania.
Bruusgaard zwraca uwagę, że szczególne problemy zgłaszają także ośrodki z ofertą dla mężczyzn. Wskazują one na gorsze warunki niż w części przeznaczonej dla kobiet lub na zbyt dużą odległość od głównej placówki. Minister ds. dzieci i rodziny Lene Vågslid poinformowała, że w puli dotacji na 2026 rok przeznaczono 20,7 mln NOK na modernizację niedostosowanych budynków. Według niej kilka gmin ma wkrótce otrzymać wsparcie.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz