21 czerwca 2026 13:10
Koniec długiego czekania na leczenie? Rząd pokazuje plan dla pacjentów
Nowy cel rządu: krótsze kolejki do lekarza
Minister uznał, że to nadal za długo. Szpitale mają rozpocząć pracę nad dalszym skracaniem kolejek natychmiast, co zapisano w komunikacie po piątkowej konferencji. Cel ma być osiągany stopniowo. Rząd chce też uprościć wybór placówki. Vestre przypomniał, że prawo pacjenta do „Fritt sykehusvalg” wprowadzono w 2001 roku. Teraz ma powstać jego wersja na 2026 rok.
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Mniej telefonów i krótsze kolejki. Tak ma działać nowy system dla pacjentów
Vestre podkreślił rolę współpracy stron. Według niego dobre porozumienie między partnerami oraz większa produktywność są warunkiem skrócenia czasu oczekiwania. Część szpitali już wprowadziła usprawnienia. Władze chcą, aby pacjent miał lepszy przegląd własnych terminów. Ma temu służyć prostszy dostęp do informacji o umówionych wizytach. Rząd łączy to z większą swobodą wyboru miejsca leczenia.
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