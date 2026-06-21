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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
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1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

21 czerwca 2026 13:10

Koniec długiego czekania na leczenie? Rząd pokazuje plan dla pacjentów

Norweski rząd chce skrócić czas oczekiwania na większość planowych świadczeń szpitalnych. Cel to mniej niż 60 dni. Obecnie pacjenci czekają średnio ponad pięć miesięcy.
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Koniec długiego czekania na leczenie? Rząd pokazuje plan dla pacjentów
Norwegia chce skrócić kolejki do szpitali. Pacjenci mają czekać mniej niż 60 dni Fot. Pixabay
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Plan ogłosili w piątek, 19 czerwca premier Jonas Gahr Støre oraz minister zdrowia i opieki Jan Christian Vestre. Konferencja odbyła się w Szpitalu Uniwersyteckim Akershus. Vestre zapowiedział rozszerzenie swobody wyboru szpitala, aby pacjent mógł łatwiej wybrać placówkę z krótszą kolejką. Zmiany mają objąć system „Mitt sykehusvalg”.
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Nowy cel rządu: krótsze kolejki do lekarza

Rząd wskazuje nowy próg. Większość pacjentów ma czekać na leczenie krócej niż 60 dni, ale dotyczy to schorzeń, które mogą poczekać. Nie chodzi o pomoc nagłą. Poza tym wyłączone są leczenie nowotworów i inne pilne przypadki. Według Vestre rządowe zobowiązanie dotyczące kolejek już zmniejszyło listy oczekujących o około 59 tys. pacjentów. Czas oczekiwania spadł do pięciu i pół miesiąca.

Minister uznał, że to nadal za długo. Szpitale mają rozpocząć pracę nad dalszym skracaniem kolejek natychmiast, co zapisano w komunikacie po piątkowej konferencji. Cel ma być osiągany stopniowo. Rząd chce też uprościć wybór placówki. Vestre przypomniał, że prawo pacjenta do „Fritt sykehusvalg” wprowadzono w 2001 roku. Teraz ma powstać jego wersja na 2026 rok.

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Pacjenci mają otrzymać większą swobodę wyboru miejsca leczenia.

Pacjenci mają otrzymać większą swobodę wyboru miejsca leczenia.Fot. Fotolia

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Mniej telefonów i krótsze kolejki. Tak ma działać nowy system dla pacjentów

System „Mitt sykehusvalg” ma objąć większość świadczeń. Pacjenci nie będą musieli kontaktować się ze szpitalem, aby poprosić o przesłanie skierowania do wybranej placówki. To ma skrócić formalności. Zmienić ma się także pierwsza informacja ze szpitala. Pacjent ma od razu dostać czas i miejsce wizyty. Jeśli termin nie będzie pasował, ma móc go zmienić bez telefonu do szpitala.

Vestre podkreślił rolę współpracy stron. Według niego dobre porozumienie między partnerami oraz większa produktywność są warunkiem skrócenia czasu oczekiwania. Część szpitali już wprowadziła usprawnienia. Władze chcą, aby pacjent miał lepszy przegląd własnych terminów. Ma temu służyć prostszy dostęp do informacji o umówionych wizytach. Rząd łączy to z większą swobodą wyboru miejsca leczenia.
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Przeczytaj również Norwegowie częściej trafiają do lekarzy i aptek. Za liczbami kryje się duża zmiana
Stronami zobowiązania kolejkowego są rząd, organizacje pracowników i pracodawców oraz regionalne przedsiębiorstwa zdrowotne. To one mają uczestniczyć w zmianach po stronie szpitali. Plan dotyczy leczenia planowego, a nie przypadków wymagających natychmiastowej pomocy.
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