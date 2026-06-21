Koniec długiego czekania na leczenie? Rząd pokazuje plan dla pacjentów

Rząd wskazuje nowy próg. Większość pacjentów ma czekać na leczenie krócej niż 60 dni, ale dotyczy to schorzeń, które mogą poczekać. Nie chodzi o pomoc nagłą. Poza tym wyłączone są leczenie nowotworów i inne pilne przypadki. Według Vestre rządowe zobowiązanie dotyczące kolejek już zmniejszyło listy oczekujących o około 59 tys. pacjentów. Czas oczekiwania spadł do pięciu i pół miesiąca.



Minister uznał, że to nadal za długo. Szpitale mają rozpocząć pracę nad dalszym skracaniem kolejek natychmiast, co zapisano w komunikacie po piątkowej konferencji. Cel ma być osiągany stopniowo. Rząd chce też uprościć wybór placówki. Vestre przypomniał, że prawo pacjenta do „Fritt sykehusvalg” wprowadzono w 2001 roku. Teraz ma powstać jego wersja na 2026 rok.