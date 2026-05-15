  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

15 maja 2026 09:02

Prąd tańszy dla ludzi, droższy dla budżetu. Norwegia liczy koszt programu Norgespris

Zużycie prądu w norweskich domkach letniskowych wzrosło o 25 proc. w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku. W gospodarstwach domowych wzrost wyniósł 13 proc. Wyższe zużycie zwiększa rachunek państwa za program Norgespris.
Komentarze
Kopiuj link
Prąd tańszy dla ludzi, droższy dla budżetu. Norwegia liczy koszt programu Norgespris
Rząd zakładał wcześniej znacznie niższy koszt programu, gdy wprowadzał go w 2025 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Rząd Norwegii wprowadził Norgespris w październiku 2025 roku. Program miał zapewnić odbiorcom prywatnym przewidywalną cenę prądu. Stawka wynosi 0,40 NOK za kWh bez VAT. Z VAT to 0,50 NOK za kWh. Program obejmuje mieszkania oraz domki letniskowe.
Reklama
Przeczytaj również Lato na lotniskach może być trudne. Przygotuj się na najgorsze

Domki letniskowe zużywają więcej prądu

Nowe dane pochodzą z Elhub. Dotyczą południowej Norwegii. Obejmują okres od stycznia do kwietnia 2026 roku. W tym czasie zużycie prądu w domkach letniskowych wzrosło o 25 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

W gospodarstwach domowych wzrost wyniósł 13 proc. To oznacza większe wydatki dla państwa. Norgespris dopłaca do zużycia, gdy cena energii przekracza 0,40 NOK za kWh. Część wsparcia trafia więc także do właścicieli domków letniskowych. Wzrost zużycia jest sprzeczny z celem rządu, który zakłada ograniczenie zużycia energii.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Monopolka - unikatowa biżuteria z Gdańska

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Rusztowania/ Montaż / Demontaż / Wynajem

Ogłoszenia MojaNorwegia

Wszystkie miesiące w 2025 roku były cieplejsze od normy.

Wszystkie miesiące w 2025 roku były cieplejsze od normy.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Ankieta

Zużywasz więcej prądu, kiedy "jest taniej"?

Tak, mniej się pilnuję
Nie, zużycie bez zmian
Nie korzystam z Norgespris
Głosy: 2
Podgląd wyników

Budżet dopłaci kolejne 10 mld NOK

W zrewidowanym budżecie rząd zaproponował dodatkowe 10 mld NOK na finansowanie Norgespris. Wcześniej planował przeznaczyć na ten cel 10 mld NOK. Łączny koszt programu ma więc przekroczyć 20 mld NOK w tym roku. To dwa razy więcej niż zakładano przy jego uruchomieniu.

Minister finansów Jens Stoltenberg broni programu. Według niego to rozwiązanie znacząco obniża rachunki wielu odbiorców. Partia Zielonych i Liberalna Partia krytykują brak działań ograniczających zużycie energii. Partie domagają się wsparcia dla pomp ciepła i paneli słonecznych. Chcą też planu, który pomoże gospodarstwom domowym trwale obniżyć rachunki.
Przeczytaj również Norwegia znalazła pieniądze na tańsze paliwo i prąd. Rząd chce zmienić budżet
Analityk Tor Reier Lilleholt z Volue zaznacza, że danych z 2025 i 2026 roku nie można porównywać bez dodatkowego kontekstu. Rok 2025 był wyjątkowo łagodny. W 2026 roku było znacznie chłodniej. Styczeń był najzimniejszym styczniem od 16 lat. Do wzrostu cen energii przyczyniła się też wojna z Iranem, która podniosła ceny gazu i przełożyła się na ceny prądu w południowej Norwegii. Lilleholt wskazuje również na niski poziom wody w magazynach i napięcia na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem osoby korzystające z Norgespris zużywają o 5-6 proc. więcej prądu niż odbiorcy bez tej opcji. Program ma obowiązywać w obecnej formie do końca 2026 roku, a cena ma zostać zmieniona 1 stycznia 2027 roku.
Polski hydraulik w Norwegii
EMV Avløp Og Rør AS oferuje montaż i naprawy instalacji, udrażnianie rur i inne.
Sprawdź
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jak działa Norgespris w praktyce?
Ile realnie kosztuje kWh z Norgespris?
Norgespris a domek letniskowy
Czemu program kosztuje już 20 mld NOK?
Jak obniżyć prąd na stałe w Norwegii?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegom w końcu udało się obniżyć rachunki. Wszystko przez rządowy program
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norweskie finanse na nowo. Rząd przedstawi odmieniony projekt
Poradniki
Biznes i gospodarka

Spadek cen prądu w Norwegii. To najniższe kwoty od lat
Poradniki
Biznes i gospodarka

Rekordowe ceny prądu w Norwegii: 3,80 NOK za kWh w kwietniu
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia prądem podzielona. Nowa taryfa pokazała wyraźne różnice
Poradniki
Transport i komunikacja

Ładowanie samochodu elektrycznego w Norwegii. Która opcja bardziej się opłaca?
Poradniki
Polityka

Nadchodzi podwyżka cen prądu w Norwegii? Wszystko wyjaśni się 5 grudnia
Poradniki
Biznes i gospodarka

Ceny energii w Norwegii: wzrost opłat i podatków obciąża mieszkańców
Poradniki
Życie w Norwegii

„Norgespris” już dostępne. To nowy sposób na rachunki za prąd w Norwegii
Poradniki
Życie w Norwegii

40 øre za kWh brzmi dobrze? Zobacz, ile naprawdę zapłacisz za prąd
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie