15 maja 2026 09:02
Prąd tańszy dla ludzi, droższy dla budżetu. Norwegia liczy koszt programu Norgespris
Domki letniskowe zużywają więcej prądu
W gospodarstwach domowych wzrost wyniósł 13 proc. To oznacza większe wydatki dla państwa. Norgespris dopłaca do zużycia, gdy cena energii przekracza 0,40 NOK za kWh. Część wsparcia trafia więc także do właścicieli domków letniskowych. Wzrost zużycia jest sprzeczny z celem rządu, który zakłada ograniczenie zużycia energii.
Budżet dopłaci kolejne 10 mld NOK
Minister finansów Jens Stoltenberg broni programu. Według niego to rozwiązanie znacząco obniża rachunki wielu odbiorców. Partia Zielonych i Liberalna Partia krytykują brak działań ograniczających zużycie energii. Partie domagają się wsparcia dla pomp ciepła i paneli słonecznych. Chcą też planu, który pomoże gospodarstwom domowym trwale obniżyć rachunki.
