Prąd tańszy dla ludzi, droższy dla budżetu. Norwegia liczy koszt programu Norgespris

Zużycie prądu w norweskich domkach letniskowych wzrosło o 25 proc. w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku. W gospodarstwach domowych wzrost wyniósł 13 proc. Wyższe zużycie zwiększa rachunek państwa za program Norgespris.

Rząd Norwegii wprowadził Norgespris w październiku 2025 roku. Program miał zapewnić odbiorcom prywatnym przewidywalną cenę prądu. Stawka wynosi 0,40 NOK za kWh bez VAT. Z VAT to 0,50 NOK za kWh. Program obejmuje mieszkania oraz domki letniskowe.

Domki letniskowe zużywają więcej prądu Nowe dane pochodzą z Elhub. Dotyczą południowej Norwegii. Obejmują okres od stycznia do kwietnia 2026 roku. W tym czasie zużycie prądu w domkach letniskowych wzrosło o 25 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.



W gospodarstwach domowych wzrost wyniósł 13 proc. To oznacza większe wydatki dla państwa. Norgespris dopłaca do zużycia, gdy cena energii przekracza 0,40 NOK za kWh. Część wsparcia trafia więc także do właścicieli domków letniskowych. Wzrost zużycia jest sprzeczny z celem rządu, który zakłada ograniczenie zużycia energii.

Wszystkie miesiące w 2025 roku były cieplejsze od normy.

Budżet dopłaci kolejne 10 mld NOK W zrewidowanym budżecie rząd zaproponował dodatkowe 10 mld NOK na finansowanie Norgespris. Wcześniej planował przeznaczyć na ten cel 10 mld NOK. Łączny koszt programu ma więc przekroczyć 20 mld NOK w tym roku. To dwa razy więcej niż zakładano przy jego uruchomieniu.



Minister finansów Jens Stoltenberg broni programu. Według niego to rozwiązanie znacząco obniża rachunki wielu odbiorców. Partia Zielonych i Liberalna Partia krytykują brak działań ograniczających zużycie energii. Partie domagają się wsparcia dla pomp ciepła i paneli słonecznych. Chcą też planu, który pomoże gospodarstwom domowym trwale obniżyć rachunki.