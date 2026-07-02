Sztuczna inteligencja, energia i cyberbezpieczeństwo: Norwegia szykuje nowe zaplecze dla obrony

Norweska Rada ds. Badań Naukowych (Forskningsrådet) otrzymała 112 szkiców nowych centrów badawczych. Mają one dotyczyć zdolności obronnych, bezpieczeństwa i gotowości państwa. Tematy obejmują m.in. sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, energię, zdrowie, morze, żywność, transport i edukację.

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Zainteresowanie naborem jest szerokie. Forskningsrådet podaje, że szkice pochodzą od 30 podmiotów z całej Norwegii, a szczególnie wysoką aktywność wykazały środowiska związane z SINTEF i NTNU. To pierwszy etap procesu.



Szkice są krótkimi opisami możliwych centrów. Obejmują tematykę, spodziewane efekty i partnerów, którzy mogliby uczestniczyć we współpracy. Główne ogłoszenie zostanie przesunięte na okres po Nowym Roku.

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Duże finansowanie bezpieczeństwa: wspólny cel całej Norwegii Rząd wskazuje na potrzebę ściślejszej współpracy obronności, nauki i biznesu. Finansowanie zapewnią Ministerstwo Obrony (FD), Ministerstwo Edukacji i Badań (KD) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i Gotowości (JD). Łączna rama naboru wynosi 450 mln NOK. Start centrów jest planowany na 2027 rok.



Centra mają działać do pięciu lat. Forskningsrådet informuje, że program obejmuje także nabór dotyczący obrony opartej na danych, a kolejne konkursy mają pojawić się w 2027 roku. Minister obrony Tore O. Sandvik podkreśla znaczenie współpracy środowisk cywilnych i wojskowych. Według niego ma ona wzmacniać zdolności obronne i gotowość społeczeństwa.

Rząd oczekuje m.in. większej współpracy nauki i biznesu na rzecz obrony kraju.Fot. materiały prasowe Norweskich Sił Zbrojnych

Tak Norwegia planuje badania dla obronności Zgłoszenia obejmują główne obszary narodowej strategii bezpieczeństwa. Chodzi o zdolności obronne, odporność społeczeństwa oraz bezpieczeństwo gospodarcze. Największy nacisk położono na obronność. Propozycje dotyczą także technologii, dostaw, strategii i współpracy.



Forskningsrådet udostępni szkice, aby ułatwić tworzenie partnerstw. Każdy wnioskodawca otrzyma informację zwrotną o tym, jak projekt odpowiada celom naboru. Do głównego konkursu trzeba będzie odwołać się do jednego lub kilku szkiców. Wnioski ocenią eksperci merytoryczni.