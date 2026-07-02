02 lipca 2026 13:05
Sztuczna inteligencja, energia i cyberbezpieczeństwo: Norwegia szykuje nowe zaplecze dla obrony
Szkice są krótkimi opisami możliwych centrów. Obejmują tematykę, spodziewane efekty i partnerów, którzy mogliby uczestniczyć we współpracy. Główne ogłoszenie zostanie przesunięte na okres po Nowym Roku.
Duże finansowanie bezpieczeństwa: wspólny cel całej Norwegii
Centra mają działać do pięciu lat. Forskningsrådet informuje, że program obejmuje także nabór dotyczący obrony opartej na danych, a kolejne konkursy mają pojawić się w 2027 roku. Minister obrony Tore O. Sandvik podkreśla znaczenie współpracy środowisk cywilnych i wojskowych. Według niego ma ona wzmacniać zdolności obronne i gotowość społeczeństwa.
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Rząd oczekuje m.in. większej współpracy nauki i biznesu na rzecz obrony kraju.Fot. materiały prasowe Norweskich Sił Zbrojnych
Tak Norwegia planuje badania dla obronności
Forskningsrådet udostępni szkice, aby ułatwić tworzenie partnerstw. Każdy wnioskodawca otrzyma informację zwrotną o tym, jak projekt odpowiada celom naboru. Do głównego konkursu trzeba będzie odwołać się do jednego lub kilku szkiców. Wnioski ocenią eksperci merytoryczni.
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