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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
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1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

13 lipca 2026 13:07

Norweskie truskawki są najlepsze? Znamy wyniki nietypowego badania

Konsumenci w Norwegii przy wyborze truskawek kierują się przede wszystkim smakiem. Nowe badania wskazują, że warunki świetlne i temperaturowe w Norwegii mogą wzmacniać cechy kojarzone z lokalnymi owocami. Wiedza ma znaczenie dla producentów, którzy wdrażają nowe odmiany i systemy uprawy.
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Norweskie truskawki są najlepsze? Znamy wyniki nietypowego badania
Najnowsze badania NIBIO wykazały, że temperatura, światło i czas dojrzewania owoców wpływają zarówno na słodycz, kwasowość, jak i aromat truskawek. Fot. Anne Linn Hykkerud, materiały prasowe NIBIO
Podsumowanie artykułu
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Projekt JordbærSmak prowadził Norweski Instytut Bioekonomii (NIBIO). Jego celem było sprawdzenie, jak zachować smak norweskich truskawek w zmieniającej się produkcji. Badacze przeanalizowali preferencje konsumentów i wpływ warunków wzrostu na owoce. W badaniu rynkowym zebrano ponad 1000 odpowiedzi z całego kraju.
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Smak decyduje. Pochodzenie ma znaczenie dla kupujących

Smak okazał się najważniejszy. NIBIO podaje, że konsumenci zwracają uwagę także na cenę, bezpieczeństwo, norweskie pochodzenie i lokalną produkcję. To ważne dla całego rynku. Według badaczki Anne Linn Hykkerud norweskie truskawki są silnie kojarzone z zaufaniem, świeżością i jakością.

Pochodzenie ma duże znaczenie. Hykkerud wskazuje, że nie każda kategoria owoców i warzyw jest oceniana przez konsumentów w ten sam sposób. Truskawki pozostają produktem sezonowym. Mają też silną wartość symboliczną, związaną z latem i wspomnieniami z dzieciństwa.

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Na zdjęciu: norweskie truskawki uprawiane w tunelu.

Na zdjęciu: norweskie truskawki uprawiane w tunelu.Fot. Anne Linn Hykkerud, materiały prasowe NIBIO

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Smak, jak dobre, to biorę
Cena, mają nie zrujnować portfela
Pochodzenie, tylko norweskie/lokalne
Świeżość, najlepiej prosto z targu
Głosy: 4
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Chłód sprzyja słodyczy. Światło wzmacnia aromat norweskich truskawek

Badania terenowe NIBIO pokazują wpływ temperatury. Według wyników temperatura, światło i moment dojrzewania owoców oddziałują na słodycz, kwasowość i aromat truskawek. Szczególne znaczenie ma etap dojrzewania. Próby prowadzone w NIBIO Tromsø wykazały, że chłodniejsze warunki dają lepszą równowagę cukru i kwasu.

Temperatura około 15 stopni sprzyja większym owocom. Niskie temperatury mogą też okresowo zwiększać plon, podczas gdy wysokie temperatury przyspieszają dojrzewanie i prowadzą do większej liczby małych owoców. Ważne jest również światło. Długie dni zwiększają zawartość cukru i wspierają powstawanie związków aromatycznych kojarzonych z owocowym i kwiatowym zapachem.
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NIBIO wskazuje, że smak truskawek zmienia się także w trakcie sezonu. Najwyższą zawartość związków aromatycznych stwierdzono w środku okresu dojrzewania, a odmiany o różnym terminie dojrzewania mogą osiągać ten punkt w innym czasie. Oznacza to, że dobre smakowo norweskie truskawki mogą trafiać do konsumentów również poza głównym szczytem sezonu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jak klimat w Norwegii wpływa na smak?
Kiedy kupować najsmaczniejsze truskawki?
Chłód vs upał: które truskawki lepsze?
Jak wybrać dobre truskawki w sklepie?
Dobre truskawki poza sezonem — możliwe?
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Komentarze (1)
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Anonimowy
9 minut temu
Najlepsze bo najdroższe
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