Norweskie truskawki są najlepsze? Znamy wyniki nietypowego badania

Najnowsze badania NIBIO wykazały, że temperatura, światło i czas dojrzewania owoców wpływają zarówno na słodycz, kwasowość, jak i aromat truskawek.

Najnowsze badania NIBIO wykazały, że temperatura, światło i czas dojrzewania owoców wpływają zarówno na słodycz, kwasowość, jak i aromat truskawek. Fot. Anne Linn Hykkerud, materiały prasowe NIBIO

Konsumenci w Norwegii przy wyborze truskawek kierują się przede wszystkim smakiem. Nowe badania wskazują, że warunki świetlne i temperaturowe w Norwegii mogą wzmacniać cechy kojarzone z lokalnymi owocami. Wiedza ma znaczenie dla producentów, którzy wdrażają nowe odmiany i systemy uprawy.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Projekt JordbærSmak prowadził Norweski Instytut Bioekonomii (NIBIO). Jego celem było sprawdzenie, jak zachować smak norweskich truskawek w zmieniającej się produkcji. Badacze przeanalizowali preferencje konsumentów i wpływ warunków wzrostu na owoce. W badaniu rynkowym zebrano ponad 1000 odpowiedzi z całego kraju.

Smak decyduje. Pochodzenie ma znaczenie dla kupujących Smak okazał się najważniejszy. NIBIO podaje, że konsumenci zwracają uwagę także na cenę, bezpieczeństwo, norweskie pochodzenie i lokalną produkcję. To ważne dla całego rynku. Według badaczki Anne Linn Hykkerud norweskie truskawki są silnie kojarzone z zaufaniem, świeżością i jakością.



Pochodzenie ma duże znaczenie. Hykkerud wskazuje, że nie każda kategoria owoców i warzyw jest oceniana przez konsumentów w ten sam sposób. Truskawki pozostają produktem sezonowym. Mają też silną wartość symboliczną, związaną z latem i wspomnieniami z dzieciństwa.

Na zdjęciu: norweskie truskawki uprawiane w tunelu.Fot. Anne Linn Hykkerud, materiały prasowe NIBIO

Ankieta Co jest dla Ciebie najważniejsze w norweskich truskawkach? Smak, jak dobre, to biorę Cena, mają nie zrujnować portfela Pochodzenie, tylko norweskie/lokalne Świeżość, najlepiej prosto z targu

Chłód sprzyja słodyczy. Światło wzmacnia aromat norweskich truskawek Badania terenowe NIBIO pokazują wpływ temperatury. Według wyników temperatura, światło i moment dojrzewania owoców oddziałują na słodycz, kwasowość i aromat truskawek. Szczególne znaczenie ma etap dojrzewania. Próby prowadzone w NIBIO Tromsø wykazały, że chłodniejsze warunki dają lepszą równowagę cukru i kwasu.



Temperatura około 15 stopni sprzyja większym owocom. Niskie temperatury mogą też okresowo zwiększać plon, podczas gdy wysokie temperatury przyspieszają dojrzewanie i prowadzą do większej liczby małych owoców. Ważne jest również światło. Długie dni zwiększają zawartość cukru i wspierają powstawanie związków aromatycznych kojarzonych z owocowym i kwiatowym zapachem.

Reklama