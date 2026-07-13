13 lipca 2026 13:07
Norweskie truskawki są najlepsze? Znamy wyniki nietypowego badania
Smak decyduje. Pochodzenie ma znaczenie dla kupujących
Pochodzenie ma duże znaczenie. Hykkerud wskazuje, że nie każda kategoria owoców i warzyw jest oceniana przez konsumentów w ten sam sposób. Truskawki pozostają produktem sezonowym. Mają też silną wartość symboliczną, związaną z latem i wspomnieniami z dzieciństwa.
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Chłód sprzyja słodyczy. Światło wzmacnia aromat norweskich truskawek
Temperatura około 15 stopni sprzyja większym owocom. Niskie temperatury mogą też okresowo zwiększać plon, podczas gdy wysokie temperatury przyspieszają dojrzewanie i prowadzą do większej liczby małych owoców. Ważne jest również światło. Długie dni zwiększają zawartość cukru i wspierają powstawanie związków aromatycznych kojarzonych z owocowym i kwiatowym zapachem.