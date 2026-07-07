07 lipca 2026 12:11
Zima wróciła w środku lata. Szokujące obrazki z Norwegii
Biały poranek. Goście byli mocno zaskoczeni
Recepcjonista Tobias Tønnessen powiedział NRK, że dla turystów była to szczególna sytuacja. Sam nie pamięta śniegu w Hafjell w lipcu. W ubiegłym roku śnieg pojawił się tam przez kilka dni w czerwcu. Tym razem opady przyszły jeszcze później.
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Hafjell to gratka dla narciarzy i rowerzystów. Goście nie chcieli przyjeżdżać
Ødegaard przyznał, że wcześniej jeździł w Hafjell na nartach. Po śnieżnym poranku żartował, że może właśnie to powinien był zrobić. Jego rodzina przyjechała jednak z innym planem. Zamiast trasy rowerowej w grę weszło spędzenie czasu pod dachem.
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