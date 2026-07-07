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  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
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Aktualności
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Redakcja
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07 lipca 2026 12:11

Zima wróciła w środku lata. Szokujące obrazki z Norwegii

W Hafjell w gminie Øyer spadł śnieg. Do nietypowej sytuacji doszło w lipcu. Goście hotelu Pellestova Hotell Hafjell obudzili się we wtorek, 7 lipca przy białym stoku. Część turystów musiała zmienić plany.
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Zima wróciła w środku lata. Szokujące obrazki z Norwegii
Hafjell to popularny resort narciarski. W sezonie letnim z tras korzystają rowerzyści. Fot. Guntars Mednis, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons/Facebook, Pellestova Hotell Hafjell
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Lars-Ivar Ødegaard przyjechał do Hafjell z Bærum dzień wcześniej. Planował rodzinną wycieczkę rowerową, ale warunki na miejscu okazały się inne niż zakładał. Na trasach pojawił się śnieg. W rozmowie z redakcją NRK powiedział, że zamiast jazdy pozostało mu czytać książki i zamówić pizzę.
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Biały poranek. Goście byli mocno zaskoczeni

Pellestova Hotell Hafjell pokazał nagrania ze śniegu we wtorek, 7 lipca rano. Materiały wywołały wiele reakcji. Hotel napisał, że gdy Norwegia dostarcza niespodzianki w mistrzostwach świata, Pellestova dostarcza śnieg w lipcu. Goście zobaczyli zimowy widok poza sezonem.

Recepcjonista Tobias Tønnessen powiedział NRK, że dla turystów była to szczególna sytuacja. Sam nie pamięta śniegu w Hafjell w lipcu. W ubiegłym roku śnieg pojawił się tam przez kilka dni w czerwcu. Tym razem opady przyszły jeszcze później.

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Hafjell to gratka dla narciarzy i rowerzystów. Goście nie chcieli przyjeżdżać

Tønnessen przekazał, że tego dnia zaplanowano wiele rezerwacji rowerowych. Po porannych opadach część osób zadzwoniła i je anulowała. Nie wszyscy zrezygnowali z aktywności. Recepcjonista zaznaczył, że ludzie jeżdżą na rowerach w różnych warunkach.

Ødegaard przyznał, że wcześniej jeździł w Hafjell na nartach. Po śnieżnym poranku żartował, że może właśnie to powinien był zrobić. Jego rodzina przyjechała jednak z innym planem. Zamiast trasy rowerowej w grę weszło spędzenie czasu pod dachem.
Hotel poinformował, że większość gości mimo zaskoczenia reagowała na śnieg pozytywnie. Dla turystów był to lipcowy pobyt z widokiem, którego zwykle spodziewa się w innym sezonie.
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Dlaczego w lipcu spadł śnieg?
Co robić, gdy pogoda psuje plany?
Zwrot za anulowanie rezerwacji?
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