Zima wróciła w środku lata. Szokujące obrazki z Norwegii

W Hafjell w gminie Øyer spadł śnieg. Do nietypowej sytuacji doszło w lipcu. Goście hotelu Pellestova Hotell Hafjell obudzili się we wtorek, 7 lipca przy białym stoku. Część turystów musiała zmienić plany.

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Lars-Ivar Ødegaard przyjechał do Hafjell z Bærum dzień wcześniej. Planował rodzinną wycieczkę rowerową, ale warunki na miejscu okazały się inne niż zakładał. Na trasach pojawił się śnieg. W rozmowie z redakcją NRK powiedział, że zamiast jazdy pozostało mu czytać książki i zamówić pizzę.

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Biały poranek. Goście byli mocno zaskoczeni Pellestova Hotell Hafjell pokazał nagrania ze śniegu we wtorek, 7 lipca rano. Materiały wywołały wiele reakcji. Hotel napisał, że gdy Norwegia dostarcza niespodzianki w mistrzostwach świata, Pellestova dostarcza śnieg w lipcu. Goście zobaczyli zimowy widok poza sezonem.



Recepcjonista Tobias Tønnessen powiedział NRK, że dla turystów była to szczególna sytuacja. Sam nie pamięta śniegu w Hafjell w lipcu. W ubiegłym roku śnieg pojawił się tam przez kilka dni w czerwcu. Tym razem opady przyszły jeszcze później.

Hafjell to gratka dla narciarzy i rowerzystów. Goście nie chcieli przyjeżdżać Tønnessen przekazał, że tego dnia zaplanowano wiele rezerwacji rowerowych. Po porannych opadach część osób zadzwoniła i je anulowała. Nie wszyscy zrezygnowali z aktywności. Recepcjonista zaznaczył, że ludzie jeżdżą na rowerach w różnych warunkach.



Ødegaard przyznał, że wcześniej jeździł w Hafjell na nartach. Po śnieżnym poranku żartował, że może właśnie to powinien był zrobić. Jego rodzina przyjechała jednak z innym planem. Zamiast trasy rowerowej w grę weszło spędzenie czasu pod dachem.