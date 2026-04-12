12 kwietnia 2026 09:11
Norwegia nakaże ubój tysięcy reniferów. Hodowcy mówią o zagrożonej przyszłości
Brak porozumienia w części dystryktów hodowlanych
Największa redukcja dotyczy grupy hodowlanej Ábborášša (siida – wspólnota hodowców). Liczba reniferów ma tam spaść o ponad 2200 sztuk. Podobne decyzje objęły także Skáiddeduottar i Skuothanjárgga. Dwa dystrykty, Láhtin i Spierttanjárgga, uzyskały zgodę na własne plany. W ich przypadku redukcja ma przebiegać według lokalnych ustaleń.
Kontrola liczby reniferów opiera się głównie na raportach składanych przez hodowców.
Spór o skutki i zasady redukcji
W samym Zarządzie ds. hodowli reniferów pojawiły się różnice zdań. Część członków złożyła formalny sprzeciw. Wskazano, że równe limity nie odpowiadają tradycyjnej praktyce. Zwrócono uwagę na utrudnienia w przekazywaniu stad między pokoleniami. Jednocześnie podkreślono, że organ działa w granicach obowiązującego prawa.
