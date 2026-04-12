Norwegia nakaże ubój tysięcy reniferów. Hodowcy mówią o zagrożonej przyszłości

Zarząd ds. hodowli reniferów zdecydował o uboju 8200 reniferów w regionie Vest-Finnmark w ciągu trzech lat. Decyzja ma ograniczyć rosnącą liczebność stad. Część hodowców wskazuje na poważne konsekwencje dla działalności.

Władze od kilku lat obserwują wzrost liczby reniferów w zachodniej części Finnmarku. Według przewodniczącego Inge Ryana poziom sprzed dekady był "pożądany". Obecnie liczebność ponownie rośnie i, zdaniem państwa, nie jest to zrównoważone. Szacowana wartość uboju wynosi około 14,5 mln NOK.

Brak porozumienia w części dystryktów hodowlanych W marcu Zarząd ds. hodowli reniferów analizował sytuację w dystryktach wypasu. Sprawdzano, czy liczba zwierząt mieści się w ustalonych limitach. Celem było to, aby dystrykty same określiły sposób redukcji stad. Pięć z nich nie przedstawiło zaakceptowanych planów ani nie osiągnęło porozumienia.



Największa redukcja dotyczy grupy hodowlanej Ábborášša (siida – wspólnota hodowców). Liczba reniferów ma tam spaść o ponad 2200 sztuk. Podobne decyzje objęły także Skáiddeduottar i Skuothanjárgga. Dwa dystrykty, Láhtin i Spierttanjárgga, uzyskały zgodę na własne plany. W ich przypadku redukcja ma przebiegać według lokalnych ustaleń.

Kontrola liczby reniferów opiera się głównie na raportach składanych przez hodowców.Fot. Fotolia.com

Spór o skutki i zasady redukcji Część hodowców krytykuje decyzję. Inga Biret Márjá Triumf wskazuje na jej wpływ na osoby utrzymujące się wyłącznie z hodowli. Jej zdaniem równe limity najmocniej uderzają w największe stada. Podkreśla także rosnące koszty działalności, w tym paliwa. Mniejsze stada mogą nie pokryć wydatków.



W samym Zarządzie ds. hodowli reniferów pojawiły się różnice zdań. Część członków złożyła formalny sprzeciw. Wskazano, że równe limity nie odpowiadają tradycyjnej praktyce. Zwrócono uwagę na utrudnienia w przekazywaniu stad między pokoleniami. Jednocześnie podkreślono, że organ działa w granicach obowiązującego prawa.