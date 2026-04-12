12 kwietnia 2026 09:11

Norwegia nakaże ubój tysięcy reniferów. Hodowcy mówią o zagrożonej przyszłości

Zarząd ds. hodowli reniferów zdecydował o uboju 8200 reniferów w regionie Vest-Finnmark w ciągu trzech lat. Decyzja ma ograniczyć rosnącą liczebność stad. Część hodowców wskazuje na poważne konsekwencje dla działalności.
Władze od kilku lat obserwują wzrost liczby reniferów w zachodniej części Finnmarku. Według przewodniczącego Inge Ryana poziom sprzed dekady był "pożądany". Obecnie liczebność ponownie rośnie i, zdaniem państwa, nie jest to zrównoważone. Szacowana wartość uboju wynosi około 14,5 mln NOK.
Przeczytaj również Politycy mówią: dość! Chcą podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami

Brak porozumienia w części dystryktów hodowlanych

W marcu Zarząd ds. hodowli reniferów analizował sytuację w dystryktach wypasu. Sprawdzano, czy liczba zwierząt mieści się w ustalonych limitach. Celem było to, aby dystrykty same określiły sposób redukcji stad. Pięć z nich nie przedstawiło zaakceptowanych planów ani nie osiągnęło porozumienia.

Największa redukcja dotyczy grupy hodowlanej Ábborášša (siida – wspólnota hodowców). Liczba reniferów ma tam spaść o ponad 2200 sztuk. Podobne decyzje objęły także Skáiddeduottar i Skuothanjárgga. Dwa dystrykty, Láhtin i Spierttanjárgga, uzyskały zgodę na własne plany. W ich przypadku redukcja ma przebiegać według lokalnych ustaleń.
Kontrola liczby reniferów opiera się głównie na raportach składanych przez hodowców.

Spór o skutki i zasady redukcji

Część hodowców krytykuje decyzję. Inga Biret Márjá Triumf wskazuje na jej wpływ na osoby utrzymujące się wyłącznie z hodowli. Jej zdaniem równe limity najmocniej uderzają w największe stada. Podkreśla także rosnące koszty działalności, w tym paliwa. Mniejsze stada mogą nie pokryć wydatków.

W samym Zarządzie ds. hodowli reniferów pojawiły się różnice zdań. Część członków złożyła formalny sprzeciw. Wskazano, że równe limity nie odpowiadają tradycyjnej praktyce. Zwrócono uwagę na utrudnienia w przekazywaniu stad między pokoleniami. Jednocześnie podkreślono, że organ działa w granicach obowiązującego prawa.
Przeczytaj również Norwegia omija unijne przepisy. Kluczowy system zostaje uratowany
Proces redukcji ma przebiegać etapami przez trzy lata. Najmniejszy zakres przewidziano w pierwszym roku, a większe ograniczenia w kolejnych latach. Władze zapowiadają, że brak realizacji decyzji może wpłynąć na poziom wsparcia finansowego. Równolegle część hodowców analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych, co może mieć znaczenie dla dalszego funkcjonowania systemu zarządzania hodowlą reniferów w regionie.
To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Nierealne przepisy w Norwegii. Liczą, że... drapieżniki będą szanować strefy wyznaczone na mapie
Poradniki
Aktualności

Norwescy mordercy wilków: oskarżeni o nielegalne polowania na zwierzęta pod ochroną
Poradniki
Aktualności

To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie
Poradniki
Aktualności

Kolejny problem w Norwegii. Hodowle ryb zagrożone
Poradniki
Turystyka

Energia kontra przyroda w norweskich górach. Ważniejszy prąd czy renifery i turyści?
Poradniki
Aktualności

Norweska branża futrzarska przestała istnieć. Hodowcy pozywają państwo
Poradniki
Aktualności

Tak źle jeszcze nie było. W 25 lat dziesięciokrotny spadek
Poradniki
Turystyka

Przyjeżdżasz na ryby do Norwegii? Rząd zaostrza przepisy turystyczne
Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegowie na ratunek Oslofjorden: prawie osiem na dziesięć osób chce zakazu połowu ryb
Poradniki
Biznes i gospodarka

W rolnictwie by do tego nie doszło: w zeszłym roku padło 60 000 000 norweskich łososi
