11 kwietnia 2026 13:41
Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować
Prognozy dla stóp procentowych
Jednocześnie inflacja pozostaje zbyt wysoka. W ocenie Andreassena Norges Bank będzie musiał podnieść stopy procentowe. Decydujący jest ogólny poziom inflacji. Podobną opinię przedstawia Kjersti Haugland z DNB Carnegie. Wskazuje ona na możliwą podwyżkę stóp w czerwcu. Z kolei Mariusz Gonsholt Hov z Handelsbanken ocenia, że dane nie zmieniają ryzyka podwyżki, ale inflacja pozostaje niepokojąco wysoka.
Norges Bank prognozował inflację ogólną na poziomie 3,5 proc.Fot. stock.adobe.com/ fot. Alexander/ tylko do użytku redakcyjnego
Czynniki wpływające na ceny
Ekonomista Kyrre M. Knudsen zwraca uwagę na ceny żywności. Wzrosły one o 1,6 proc. Możliwym czynnikiem jest efekt świąteczny związany z Wielkanocą. Jednocześnie silna NOK nie przełożyła się jeszcze na ceny towarów importowanych. Dotyczy to m.in. odzieży i sprzętu elektronicznego. Efekt nie jest jeszcze widoczny w danych.
