Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

11 kwietnia 2026 13:41

Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować

Inflacja w Norwegii wyniosła w marcu 3,6 proc. rok do roku. Dane okazały się zgodne z prognozami Norges Banku. Ekonomiści wskazują na możliwą podwyżkę stóp procentowych.
Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować
Norges Bank stoi przed kluczowym ruchem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Prognozy dla stóp procentowych

Szef ekonomistów SB1 Markets Harald Magnus Andreassen wskazuje na łamach E24, że dane wpisują się w wcześniejsze oczekiwania. Inflacja wróciła do poziomu sprzed dwóch miesięcy. Podobny poziom notowano także w październiku. Nie pojawiły się czynniki wymagające zmian w polityce budżetowej. Andreassen podkreśla, że wzrost płac i emerytur był wyższy niż wzrost cen.

Jednocześnie inflacja pozostaje zbyt wysoka. W ocenie Andreassena Norges Bank będzie musiał podnieść stopy procentowe. Decydujący jest ogólny poziom inflacji. Podobną opinię przedstawia Kjersti Haugland z DNB Carnegie. Wskazuje ona na możliwą podwyżkę stóp w czerwcu. Z kolei Mariusz Gonsholt Hov z Handelsbanken ocenia, że dane nie zmieniają ryzyka podwyżki, ale inflacja pozostaje niepokojąco wysoka.

Norges Bank prognozował inflację ogólną na poziomie 3,5 proc.

Czynniki wpływające na ceny

Według SSB wzrost inflacji w marcu był napędzany głównie przez energię i paliwa. Ceny energii spadły miesiąc do miesiąca. Spadek był jednak mniejszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie ceny paliw wyraźnie wzrosły. Wpływ na to miała sytuacja związana z konfliktem wokół Iranu.

Ekonomista Kyrre M. Knudsen zwraca uwagę na ceny żywności. Wzrosły one o 1,6 proc. Możliwym czynnikiem jest efekt świąteczny związany z Wielkanocą. Jednocześnie silna NOK nie przełożyła się jeszcze na ceny towarów importowanych. Dotyczy to m.in. odzieży i sprzętu elektronicznego. Efekt nie jest jeszcze widoczny w danych.
Przeczytaj również Nadchodzi zwrot w polityce pieniężnej Norwegii. Kredytobiorcy mogą zapłacić więcej już w maju
Marcowe dane wpisują się w stabilny obraz inflacji obserwowany w ostatnich miesiącach. Jednocześnie utrzymują presję na decyzje Norges Bank w kolejnych miesiącach. Znaczenie mogą mieć dalsze zmiany cen energii i paliw, które w ostatnim odczycie miały największy wpływ na wskaźnik inflacji.
