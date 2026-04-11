Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować

Inflacja w Norwegii wyniosła w marcu 3,6 proc. rok do roku. Dane okazały się zgodne z prognozami Norges Banku. Ekonomiści wskazują na możliwą podwyżkę stóp procentowych.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Inflacja bazowa osiągnęła poziom 3,0 proc. Wyniki są zbieżne z wcześniejszymi prognozami Norges Bank. Ekonomiści podkreślają brak zaskoczeń. Zwracają też uwagę, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie.

Reklama

Prognozy dla stóp procentowych Szef ekonomistów SB1 Markets Harald Magnus Andreassen wskazuje na łamach E24, że dane wpisują się w wcześniejsze oczekiwania. Inflacja wróciła do poziomu sprzed dwóch miesięcy. Podobny poziom notowano także w październiku. Nie pojawiły się czynniki wymagające zmian w polityce budżetowej. Andreassen podkreśla, że wzrost płac i emerytur był wyższy niż wzrost cen.



Jednocześnie inflacja pozostaje zbyt wysoka. W ocenie Andreassena Norges Bank będzie musiał podnieść stopy procentowe. Decydujący jest ogólny poziom inflacji. Podobną opinię przedstawia Kjersti Haugland z DNB Carnegie. Wskazuje ona na możliwą podwyżkę stóp w czerwcu. Z kolei Mariusz Gonsholt Hov z Handelsbanken ocenia, że dane nie zmieniają ryzyka podwyżki, ale inflacja pozostaje niepokojąco wysoka.

Norges Bank prognozował inflację ogólną na poziomie 3,5 proc.

Czynniki wpływające na ceny Według SSB wzrost inflacji w marcu był napędzany głównie przez energię i paliwa. Ceny energii spadły miesiąc do miesiąca. Spadek był jednak mniejszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie ceny paliw wyraźnie wzrosły. Wpływ na to miała sytuacja związana z konfliktem wokół Iranu.



Ekonomista Kyrre M. Knudsen zwraca uwagę na ceny żywności. Wzrosły one o 1,6 proc. Możliwym czynnikiem jest efekt świąteczny związany z Wielkanocą. Jednocześnie silna NOK nie przełożyła się jeszcze na ceny towarów importowanych. Dotyczy to m.in. odzieży i sprzętu elektronicznego. Efekt nie jest jeszcze widoczny w danych.