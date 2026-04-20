Historia, która wstrząsnęła rynkiem. Eksporter z Norwegii nie przetrwał presji

Norweski eksporter łososia North Tandem ogłosił upadłość. Wszystko po ujawnieniach o sprzedaży uszkodzonych ryb i używaniu fałszywych etykiet.
Branża łososiowa należy do kluczowych sektorów gospodarki kraju. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Spółka działała w Bergen. Wcześniej znalazła się w centrum śledztwa policji. Sąd Najwyższy utrzymał blokadę jej kont. Cztery osoby usłyszały zarzuty naruszenia prawa żywnościowego i karnego. Firma odrzuca wszystkie oskarżenia, czytamy na łamach NRK.
Przeczytaj również Wielki przekręt w Norwegii. Media ujawniły

Śledztwo i zarzuty

Jesienią ubiegłego roku NRK opisało praktyki spółki. Chodziło o sprzedaż łososia z ranami i uszkodzeniami. Towar miał trafiać na rynki zagraniczne. Pojawiły się też zarzuty używania etykiet znanych producentów. Sprawa wywołała reakcję organów ścigania.

Policja uznała, że model działalności mógł mieć charakter nielegalny. W efekcie zamrożono rachunki bankowe firmy. Decyzję podtrzymał Sąd Najwyższy. Śledztwo objęło kilka osób związanych ze spółką. Postępowania dotyczą przepisów żywnościowych i karnych.

Uszkodzenia ryb mogły zwrócić uwagę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Konstantin Shevtsov

Decyzja o upadłości i stanowisko spółki

North Tandem poinformował o złożeniu wniosku o upadłość. Decyzję poprzedził okres presji finansowej. Zarząd wskazał, że analizowano różne rozwiązania. Ostatecznie uznano, że brak innych wyjść. Komunikat przekazano branżowemu serwisowi iLaks.

Spółka deklaruje współpracę z syndykiem. Ma to zapewnić uporządkowany przebieg postępowania wobec wierzycieli. Jednocześnie firma odrzuca wszystkie zarzuty. Utrzymuje, że działała zgodnie z prawem od początku działalności. Podkreśla brak nielegalnych działań.
Przeczytaj również To koniec norweskiego łososia? Ciąg dalszy afery nad fiordami
Upadłość otwiera etap formalnej likwidacji majątku i rozliczeń z wierzycielami. Dalsze czynności będą prowadzone w ramach postępowań sądowych i śledczych. Równolegle pozostaje kwestia odpowiedzialności osób objętych zarzutami. Rozstrzygnięcia w tych sprawach będą zapadać niezależnie od procesu upadłościowego.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co oznacza upadłość firmy w Norwegii?
Dlaczego sąd zamroził konta firmy?
Co z wypłatą po upadłości pracodawcy?
Jak zgłosić podejrzaną rybę w Norwegii?
Kary za fałszywe etykiety i żywność
To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Wielki przekręt w Norwegii. Media ujawniły "łososiowy skandal"
Poradniki
Aktualności

Co dalej z norweskim łososiem? Urzędnicy chcą rewolucji w przepisach
Poradniki
Aktualności

To koniec norweskiego łososia? Ciąg dalszy afery nad fiordami
Poradniki
Aktualności

Spadek eksportu norweskich ryb. Rośnie rola Europy i Azji
Poradniki
Biznes i gospodarka

To był rekordowy rok dla eksportu: Norwegia sprzedała ryby za ponad 175 000 000 000 koron
Poradniki
Aktualności

Norweska branża futrzarska przestała istnieć. Hodowcy pozywają państwo
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norweski eksport owoców morza spada. To pierwszy taki wynik od dziesięciu miesięcy
Poradniki
Biznes i gospodarka

Co zrobi Norges Bank? Tak może wyglądać dalsza ścieżka stóp procentowych
Poradniki
Firma w Norwegii

Upadłość firmy w Norwegii: Jak zamknąć firmę w Norwegii, by móc zacząć od nowa?
Poradniki
Biznes i gospodarka

W rolnictwie by do tego nie doszło: w zeszłym roku padło 60 000 000 norweskich łososi
Reklama
