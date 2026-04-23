Norwegia czeka na obniżkę VAT-u na żywność. Ministerstwo: to nie rozwiąże problemu podwyżek

Obniżenie VAT na żywność o połowę może zmniejszyć inflację w Norwegii maksymalnie o 0,8 proc., wynika z wyliczeń ministra finansów Jensa Stoltenberga. Wpływ na inflację bazową byłby jednak ograniczony.

Propozycja obniżenia VAT na żywność jest jednym z rozwiązań rozważanych przez parlament, aby wesprzeć gospodarstwa domowe zmagające się z wysokimi kosztami życia. Minister finansów Jens Stoltenberg przedstawił szczegółowe wyliczenia dotyczące rozwiązania. Dane wskazują na zauważalny wpływ na ogólną inflację. Jednocześnie znaczenie dla polityki monetarnej pozostaje ograniczone. W marcu inflacja wyniosła 3,6 proc. rok do roku.

Wpływ na inflację i decyzje banku centralnego Z wyliczeń resortu finansów wynika, że obniżenie VAT na żywność o połowę mogłoby zmniejszyć indeks cen konsumpcyjnych o około 0,7 proc. w pierwszym roku. W kolejnym roku efekt wzrósłby do około 0,8 proc. Szacunki zakładają pełne przeniesienie zmiany podatku na ceny detaliczne. Minister wskazuje jednak na dużą niepewność tych obliczeń. Odpowiedź została przedstawiona w formie pisemnej dla Toma Staahle z Partii Postępu.



Norges Bank opiera decyzje o stopach procentowych na inflacji bazowej. Wskaźnik wyklucza wpływ zmian podatków i cen energii. Dlatego efekt obniżki VAT w tym ujęciu jest znacznie mniejszy. W marcu inflacja bazowa wyniosła 3,0 proc. Oznacza to ograniczone przełożenie propozycji na decyzje banku centralnego.

Mechanizm nie różnicuje wsparcia według dochodów.

Koszty dla budżetu i skutki redystrybucyjne Resort finansów szacuje, że obniżenie VAT na żywność zmniejszyłoby dochody państwa o około 16 mld NOK rocznie. Dla porównania, czasowe obniżki podatków na paliwa kosztują około 6,7 mld NOK. Podatek VAT pozostaje jednym z głównych źródeł dochodów państwa. W 2026 roku ma przynieść około 420 mld NOK. Stanowi to około 20 proc. budżetu.



Minister wskazuje także na sposób dystrybucji korzyści. Obniżka objęłaby wszystkich konsumentów. Największe oszczędności uzyskałyby gospodarstwa o wyższych dochodach. Z wyliczeń wynika, że na każdą koronę wsparcia dla najuboższych przypadają dwie dla najbogatszych. W ocenie resortu takie rozwiązanie nie jest precyzyjnym narzędziem.

