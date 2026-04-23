23 kwietnia 2026 11:12

Norwegia czeka na obniżkę VAT-u na żywność. Ministerstwo: to nie rozwiąże problemu podwyżek

Obniżenie VAT na żywność o połowę może zmniejszyć inflację w Norwegii maksymalnie o 0,8 proc., wynika z wyliczeń ministra finansów Jensa Stoltenberga. Wpływ na inflację bazową byłby jednak ograniczony.
Propozycje mają pomóc osobom w trudnej sytuacji finansowej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Propozycja obniżenia VAT na żywność jest jednym z rozwiązań rozważanych przez parlament, aby wesprzeć gospodarstwa domowe zmagające się z wysokimi kosztami życia. Minister finansów Jens Stoltenberg przedstawił szczegółowe wyliczenia dotyczące rozwiązania. Dane wskazują na zauważalny wpływ na ogólną inflację. Jednocześnie znaczenie dla polityki monetarnej pozostaje ograniczone. W marcu inflacja wyniosła 3,6 proc. rok do roku.
Wpływ na inflację i decyzje banku centralnego

Z wyliczeń resortu finansów wynika, że obniżenie VAT na żywność o połowę mogłoby zmniejszyć indeks cen konsumpcyjnych o około 0,7 proc. w pierwszym roku. W kolejnym roku efekt wzrósłby do około 0,8 proc. Szacunki zakładają pełne przeniesienie zmiany podatku na ceny detaliczne. Minister wskazuje jednak na dużą niepewność tych obliczeń. Odpowiedź została przedstawiona w formie pisemnej dla Toma Staahle z Partii Postępu.

Norges Bank opiera decyzje o stopach procentowych na inflacji bazowej. Wskaźnik wyklucza wpływ zmian podatków i cen energii. Dlatego efekt obniżki VAT w tym ujęciu jest znacznie mniejszy. W marcu inflacja bazowa wyniosła 3,0 proc. Oznacza to ograniczone przełożenie propozycji na decyzje banku centralnego.

Mechanizm nie różnicuje wsparcia według dochodów.Fot. flickr.com/NATO/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Koszty dla budżetu i skutki redystrybucyjne

Resort finansów szacuje, że obniżenie VAT na żywność zmniejszyłoby dochody państwa o około 16 mld NOK rocznie. Dla porównania, czasowe obniżki podatków na paliwa kosztują około 6,7 mld NOK. Podatek VAT pozostaje jednym z głównych źródeł dochodów państwa. W 2026 roku ma przynieść około 420 mld NOK. Stanowi to około 20 proc. budżetu.

Minister wskazuje także na sposób dystrybucji korzyści. Obniżka objęłaby wszystkich konsumentów. Największe oszczędności uzyskałyby gospodarstwa o wyższych dochodach. Z wyliczeń wynika, że na każdą koronę wsparcia dla najuboższych przypadają dwie dla najbogatszych. W ocenie resortu takie rozwiązanie nie jest precyzyjnym narzędziem.
Ministerstwo finansów wskazuje, że bardziej ukierunkowane wsparcie może być realizowane poprzez wydatki budżetowe. Takie mechanizmy pozwalają lepiej dopasować pomoc do konkretnych grup. Kwestia zmian VAT pozostaje elementem szerszej debaty o sposobach reagowania na wzrost cen.
Komentarze (3)
Dodaj komentarz
Ryszard z Drammen
1 godzinę temu
Niezależnie czy VAT zostaje, czy go obniżają dla mnie nic się nie zmienia. Dalej żyję i robię swoje. Zamiast liczyć na ulgi czy obniżki, wolę skupiać się na zwiększaniu swoich kwalifikacji i zarobków.
Bob
51 minut temu
Pomijajac irytujacy nawyk Ryszarda ktory nawet komentujac sytuacje agralna w Jugoslawi w latach 60 nie omieszkal by zaznaczyc iz oplywa w dostatki gdyz wciaz podwyzsza swoje kwalifikacje, z jednym musze sie z nim zgodzic. Najlepszy sposob na poprawienie swojej sytuacji to wziasc sie do roboty.
n
25 minut temu
no tak zeby miec 12 mln wystarczy co miesiac odkladac po 1mln
