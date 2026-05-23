23 maja 2026 09:23
Niezwykłe znalezisko w Norwegii. Może kryć tajemnice II wojny światowej
Srebra pod dawnym kąpieliskiem Quislinga
Budynek powstał w 1943 roku. Służył jako prywatne kąpielisko Vidkuna Quislinga. Jego nazwisko do dziś w wielu językach jest synonimem zdrajcy i kolaboranta. Po wojnie Quisling został skazany za zdradę stanu i rozstrzelany w 1945 roku.
Na cenne znalezisko natrafiono podczas prac niezwiązanych z poszukiwaniami srebra.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Irina (zdjęcie poglądowe)
Trop prowadzi do czasów okupacji
Znaleziskiem zainteresował się norweski dwór królewski. Jego przedstawiciele chcą sprawdzić, czy część sreber nie należała do króla Haakona VII. Przedmioty mogą pochodzić z Kongsgaarden, letniej posiadłości monarchów. Rezydencja znajduje się niedaleko miejsca odkrycia, a podczas wojny również stamtąd miały znikać cenne przedmioty.