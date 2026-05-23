23 maja 2026 09:23

Niezwykłe znalezisko w Norwegii. Może kryć tajemnice II wojny światowej

Pod dawną restauracją na półwyspie Bygdoy w Oslo znaleziono zakopany worek ze srebrami. Przedmioty pochodzą z początku XX wieku. Część monogramów została z nich usunięta lub starta. Eksperci badają, czy mogły należeć do Żydów zamordowanych podczas Holocaustu.
Niezwykłe znalezisko w Norwegii. Może kryć tajemnice II wojny światowej
O odkryciu poinformował w norweski dziennik Aftenposten. Do znaleziska doszło podczas prac ziemnych przy remontowanym budynku. W czasie II wojny światowej miejsce to było ulubionym kąpieliskiem Vidkuna Quislinga, przywódcy norweskiego rządu kolaboracyjnego współpracującego z III Rzeszą.
Srebra pod dawnym kąpieliskiem Quislinga

Robotnicy natrafili pod ziemią na worek z licznymi srebrnymi przedmiotami. Wśród nich były zastawa stołowa i naczynia. Przedmioty datowane są na początek XX wieku. Na części przedmiotów zauważono usunięte oznaczenia właścicieli.

Budynek powstał w 1943 roku. Służył jako prywatne kąpielisko Vidkuna Quislinga. Jego nazwisko do dziś w wielu językach jest synonimem zdrajcy i kolaboranta. Po wojnie Quisling został skazany za zdradę stanu i rozstrzelany w 1945 roku.

Na cenne znalezisko natrafiono podczas prac niezwiązanych z poszukiwaniami srebra.

Na cenne znalezisko natrafiono podczas prac niezwiązanych z poszukiwaniami srebra.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Irina (zdjęcie poglądowe)

Trop prowadzi do czasów okupacji

Norweskie Centrum Badań nad Holocaustem i Mniejszościami Religijnymi oceniło, że srebra mogą być wojennym łupem. Mogły zostać zrabowane Żydom zamordowanym podczas okupacji. Wskazywać mają na to celowo usunięte monogramy. Eksperci przypominają, że Quisling był znany z przejmowania majątku norweskich Żydów.

Znaleziskiem zainteresował się norweski dwór królewski. Jego przedstawiciele chcą sprawdzić, czy część sreber nie należała do króla Haakona VII. Przedmioty mogą pochodzić z Kongsgaarden, letniej posiadłości monarchów. Rezydencja znajduje się niedaleko miejsca odkrycia, a podczas wojny również stamtąd miały znikać cenne przedmioty.
Przed wojną w Norwegii mieszkało ok. 2 tys. Żydów. W listopadzie 1942 roku norweska policja i administracja rozpoczęły masowe deportacje do niemieckich obozów zagłady. Do Auschwitz wywieziono 773 norweskich Żydów. Spośród nich przeżyło 38 osób. Z deportowanych z norweskiego obozu koncentracyjnego Berg w południowej Norwegii wojnę przeżyło siedem osób.
Bob
2 dni temu
Jak ladnie przeslizgnieto sie w artykule obok kwestii udzialu zwyklych norweskich mieszkancow Oslo w procesie wylapywania i dostarczania ofiar do portu. Nawet czubeczkim paluszka nie tkniete.
