Niezwykłe znalezisko w Norwegii. Może kryć tajemnice II wojny światowej

Podczas niemieckiej okupacji Quisling stanął na czele marionetkowego, norweskiego rządu podlegającego nazistom.

Pod dawną restauracją na półwyspie Bygdoy w Oslo znaleziono zakopany worek ze srebrami. Przedmioty pochodzą z początku XX wieku. Część monogramów została z nich usunięta lub starta. Eksperci badają, czy mogły należeć do Żydów zamordowanych podczas Holocaustu.

O odkryciu poinformował w norweski dziennik Aftenposten. Do znaleziska doszło podczas prac ziemnych przy remontowanym budynku. W czasie II wojny światowej miejsce to było ulubionym kąpieliskiem Vidkuna Quislinga, przywódcy norweskiego rządu kolaboracyjnego współpracującego z III Rzeszą.

Srebra pod dawnym kąpieliskiem Quislinga Robotnicy natrafili pod ziemią na worek z licznymi srebrnymi przedmiotami. Wśród nich były zastawa stołowa i naczynia. Przedmioty datowane są na początek XX wieku. Na części przedmiotów zauważono usunięte oznaczenia właścicieli.



Budynek powstał w 1943 roku. Służył jako prywatne kąpielisko Vidkuna Quislinga. Jego nazwisko do dziś w wielu językach jest synonimem zdrajcy i kolaboranta. Po wojnie Quisling został skazany za zdradę stanu i rozstrzelany w 1945 roku.

Na cenne znalezisko natrafiono podczas prac niezwiązanych z poszukiwaniami srebra.

Trop prowadzi do czasów okupacji Norweskie Centrum Badań nad Holocaustem i Mniejszościami Religijnymi oceniło, że srebra mogą być wojennym łupem. Mogły zostać zrabowane Żydom zamordowanym podczas okupacji. Wskazywać mają na to celowo usunięte monogramy. Eksperci przypominają, że Quisling był znany z przejmowania majątku norweskich Żydów.



Znaleziskiem zainteresował się norweski dwór królewski. Jego przedstawiciele chcą sprawdzić, czy część sreber nie należała do króla Haakona VII. Przedmioty mogą pochodzić z Kongsgaarden, letniej posiadłości monarchów. Rezydencja znajduje się niedaleko miejsca odkrycia, a podczas wojny również stamtąd miały znikać cenne przedmioty.

