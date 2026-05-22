Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

22 maja 2026 16:39

5 tys. żołnierzy USA dla Polski. Norwescy eksperci nie ufają Trumpowi

Zapowiedź wysłania dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA do Polski nie uspokaja europejskich ekspertów. Według komentatorów w Norwegii problemem jest nie liczba wojskowych, lecz nieprzewidywalność decyzji Waszyngtonu. 
Komentarze (2)
Kopiuj link
5 tys. żołnierzy USA dla Polski. Norwescy eksperci nie ufają Trumpowi
Norwescy eksperci negatywnie oceniają m.in. ciągłe zmiany decyzji Donalda Trumpa. Fot. Gage Skidmore, flickr.com (CC BY-SA 2.0)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Sprawę opisuje norweski dziennik VG. Temat pojawił się też podczas konferencji European Security Week w Oslo. Uczestnicy wskazują, że zaufanie do USA jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie osłabło.
Reklama
Przeczytaj również Rosja szantażuje Ukraińców w Norwegii? Służba bezpieczeństwa ujawnia

Norwescy analitycy: decyzja Trumpa nie uspokaja Europy

Anders Giaever z VG przypomina, że zapowiedź Donalda Trumpa pojawiła się po wcześniejszych sygnałach o ograniczaniu obecności USA w Europie. Media informowały o wstrzymaniu planowanej rotacji 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Waszyngton zapowiadał też wycofanie 5 tys. wojskowych z Niemiec. W tym kontekście nowa deklaracja została odebrana jako kolejny zwrot.

Według Giaevera Polska miała zostać zaskoczona decyzją Trumpa. Administracja USA miała nie konsultować jej wcześniej z Warszawą. Komentator ocenił, że ujawnia to szerszy problem w relacjach transatlantyckich. Chodzi o brak pewności, czy USA działałyby stabilnie w razie kryzysu.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Zapraszamy do polskiego sklepu BAZA w Oslo - Homlia, Drammen oraz Lillestrøm.

Wylewki samopoziomujące i żywice epoksydowe.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Eksperci nie oceniają negatywnie decyzji Trumpa, a towarzyszącą im niepewność i zamieszanie.

Eksperci nie oceniają negatywnie decyzji Trumpa, a towarzyszącą im niepewność i zamieszanie.DHS photo by Tia Dufour

Polska zyska więcej wojsk USA. Eksperci wskazują na szerszy problem

Uczestnicy konferencji European Security Week oceniali, że relacja Europy z USA zmieniła charakter. W ich opinii stała się bardziej transakcyjna. Martin Chovanczik z Uniwersytetu Masaryka w Brnie wskazał, że Polska i państwa regionu nadal chcą amerykańskiej obecności. Jednocześnie USA nie są już postrzegane jako sojusznik, na którym można bezwarunkowo polegać.

Nick Marsh z PRIO zwrócił uwagę na polskie zakupy uzbrojenia w USA. Wymienił m.in. F-35, HIMARS, śmigłowce Apache i czołgi Abrams. Podkreślił, że taki sprzęt oznacza wieloletnią zależność od dostawcy. Udział Polski w unijnym programie SAFE odczytuje jako budowanie drugiego, europejskiego filaru bezpieczeństwa.
Przeczytaj również Norweskie korporacje zacierają ręce. Kwota zysku wynikającego z wojen szokuje
Po zapowiedzi Trumpa szczegóły mają być ustalane w rozmowach MON i Sztabu Generalnego WP z dowódcą wojsk USA w Europie gen. Alexusem Grynkewichem. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że decyzja musi zostać przełożona na proces planistyczny. Podkreślił, że Pentagon potrzebuje czasu na nowe rozlokowanie sił w Europie. Według niego Polska ma na tym rozlokowaniu zyskać.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co znaczy „transakcyjny” sojusz?
Czy to stałe wojska USA w Polsce?
Czemu eksperci nie ufają Trumpowi?
Czy sprzęt z USA uzależnia Polskę?
Co to jest SAFE i po co Europie?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
5
0
0
1

To może Cię zainteresować

Poradniki
Życie w Norwegii

Za mało ludzi, sprzętu i pieniędzy: problemy norweskiej armii
Poradniki
Aktualności

Premier Norwegii bije na alarm w sprawie USA. Støre zapowiada zwrot w polityce bezpieczeństwa
Poradniki
Aktualności

Nie czołgi i drony. Norwegia wie, jak zaatakuje Rosja
Poradniki
Polityka

Stoltenberg a stosunki Norwegii z innymi krajami: „Wierzę w wolny handel, ale nasza wolność jest ważniejsza”
Poradniki
Polityka

Europa musi radzić sobie sama? Norwegia wzmacnia współpracę na rzecz obronności
Poradniki
Aktualności

Rekordowe miliardy na wojsko to za mało. Norwegia przed trudną decyzją
Poradniki
Życie w Norwegii

A jeśli Rosja zaatakuje Norwegię? Prawie czterech na dziesięciu zapytanych nie wierzy, że USA wesprze kraj fiordów
Poradniki
Aktualności

Norwegia solidaryzuje się z Polska. Głośne echa zestrzelenia dronów nad Polską
Poradniki
Aktualności

Polska i Norwegia z kolejną współpracą. Samoloty nad Wisłą to nie wszystko
Poradniki
Polityka

Norwegia musi działać szybciej. Jedno miasto na celowniku
Reklama
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Mn
3 dni temu
Jak można wierzyć człowiekowi niezrównoważonemu oszustowi
13
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie