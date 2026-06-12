Nietypowy widok w Oslo. Wojsko będzie pilnowało ulic

Norweska policja otrzyma wsparcie wojska przy ochronie wybranych miejsc w Oslo. Decyzja dotyczy okresu od czerwca do połowy sierpnia. Powodem są dodatkowe zadania związane z aktualną listą zagrożeń.

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Komunikat opublikował 12 czerwca 2026 roku Urząd ds. Policji (POD). Instytucja poinformowała, że Siły Zbrojne Norwegii (Forsvaret) zgodziły się na prośbę o pomoc przy zabezpieczeniu wybranych punktów w stolicy. Wsparcie obejmie m.in. wartę przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych.

Więcej zadań. Policja z presją na Oslo Okręg Policji w Oslo (OPD) ma obecnie więcej obowiązków operacyjnych. POD wskazuje, że wpływ mają konflikt na Bliskim Wschodzie oraz wojna na Ukrainie, które przyczyniają się do wzrostu zagrożenia. To zmienia podział sił. Więcej zasobów kierowanych jest teraz na bezpieczeństwo.



Latem obciążenie rośnie. OPD informuje, że wraz ze zbliżaniem się sezonu zwiększa się poziom aktywności w stolicy, a liczba zadań pozostaje wysoka. Policja chce utrzymać obecność w mieście. Chodzi zwłaszcza o działania prewencyjne, obszary wrażliwe oraz pracę z młodzieżą.

Urząd ds. Policji twierdzi, że uchroni to stolicę Norwegii przed brakami w personelu zapewniającym bezpieczeństwo.Fot. Fotolia

Żołnierze na warcie. Pomoc do sierpnia Dyrektor Urzędu ds. Policji Håkon Skulstad przekazał, że prośba o wsparcie była konieczna. Według niego bez pomocy policja musiałaby ograniczać inne ważne zadania. Dotyczy to prewencji i obecności w terenie. Skulstad podkreślił, że działania mają być kontynuowane latem w jak największym stopniu.



Personel Forsvaret będzie działał razem z załogami policji z Oslo. Warta ma objąć wybrane lokalizacje, w tym Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Skulstad zaznaczył, że stolica ma własne wyzwania i wiele obiektów wymagających ochrony. Dodał, że kierowanie pomocy z sąsiednich okręgów policyjnych przeniosłoby obciążenie na inne regiony.

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