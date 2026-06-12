Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

12 czerwca 2026 14:56

Nietypowy widok w Oslo. Wojsko będzie pilnowało ulic

Norweska policja otrzyma wsparcie wojska przy ochronie wybranych miejsc w Oslo. Decyzja dotyczy okresu od czerwca do połowy sierpnia. Powodem są dodatkowe zadania związane z aktualną listą zagrożeń.
Komentarze
Kopiuj link
Nietypowy widok w Oslo. Wojsko będzie pilnowało ulic
Na zdjęciu: żołnierz norweskich służb specjalnych w Kabulu (fotografia archiwalna). Fot. Metziker (Flickr.com, CC BY-NC 2.0 DEED)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Komunikat opublikował 12 czerwca 2026 roku Urząd ds. Policji (POD). Instytucja poinformowała, że Siły Zbrojne Norwegii (Forsvaret) zgodziły się na prośbę o pomoc przy zabezpieczeniu wybranych punktów w stolicy. Wsparcie obejmie m.in. wartę przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych.
Przeczytaj również Grozisz politykom w Internecie? Służby mogą zapukać do drzwi

Więcej zadań. Policja z presją na Oslo

Okręg Policji w Oslo (OPD) ma obecnie więcej obowiązków operacyjnych. POD wskazuje, że wpływ mają konflikt na Bliskim Wschodzie oraz wojna na Ukrainie, które przyczyniają się do wzrostu zagrożenia. To zmienia podział sił. Więcej zasobów kierowanych jest teraz na bezpieczeństwo.

Latem obciążenie rośnie. OPD informuje, że wraz ze zbliżaniem się sezonu zwiększa się poziom aktywności w stolicy, a liczba zadań pozostaje wysoka. Policja chce utrzymać obecność w mieście. Chodzi zwłaszcza o działania prewencyjne, obszary wrażliwe oraz pracę z młodzieżą.
Urząd ds. Policji twierdzi, że uchroni to stolicę Norwegii przed brakami w personelu zapewniającym bezpieczeństwo.

Urząd ds. Policji twierdzi, że uchroni to stolicę Norwegii przed brakami w personelu zapewniającym bezpieczeństwo.Fot. Fotolia

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

Ogłoszenia MojaNorwegia

Żołnierze na warcie. Pomoc do sierpnia

Dyrektor Urzędu ds. Policji Håkon Skulstad przekazał, że prośba o wsparcie była konieczna. Według niego bez pomocy policja musiałaby ograniczać inne ważne zadania. Dotyczy to prewencji i obecności w terenie. Skulstad podkreślił, że działania mają być kontynuowane latem w jak największym stopniu.

Personel Forsvaret będzie działał razem z załogami policji z Oslo. Warta ma objąć wybrane lokalizacje, w tym Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Skulstad zaznaczył, że stolica ma własne wyzwania i wiele obiektów wymagających ochrony. Dodał, że kierowanie pomocy z sąsiednich okręgów policyjnych przeniosłoby obciążenie na inne regiony.
Reklama
Przeczytaj również Historyczna zmiana w Oslo. Diesel i benzyna odeszły do lamusa
Wsparcie wojska ma obowiązywać do połowy sierpnia. Policja wskazuje, że obecność żołnierzy przed budynkami w Oslo może być nietypowa. Według Skulstada jest to konsekwencja sytuacji międzynarodowej, która dotyka także stolic państw zachodnich.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wojsko z policją: co mogą robić?
Czy w Oslo jest teraz niebezpieczniej?
Gdzie będą patrole i utrudnienia?
Co robić przy patrolach i kontrolach?
Jak długo wojsko zostanie w Oslo?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Polityka

Norwegia wzmacnia czujność. Władze reagują na rosnące napięcie
Poradniki
Polityka

Prezydent Ukrainy odwiedza Norwegię. Zełenski spotka się z premierem Støre
Poradniki
Aktualności

W Polsce norma, w Norwegii szok. Rząd kraju fiordów chce, by policja była uzbrojona
Poradniki
Życie w Norwegii

Norweska policja będzie uzbrojona? Głosy jednej partii mogą przechylić szalę
Poradniki
Aktualności

Rząd ostrzega samorząd. Czy gminy wytrzymają bez pomocy państw w czasie wojny?
Poradniki
Polityka

Partia Pracy nokautuje rywali. Rośnie przewaga nad prawicową i lewicową konkurencją
Poradniki
Aktualności

Polska i Norwegia z kolejną współpracą. Samoloty nad Wisłą to nie wszystko
Poradniki
Aktualności

Premier Norwegii bije na alarm w sprawie USA. Støre zapowiada zwrot w polityce bezpieczeństwa
Poradniki
Życie w Norwegii

Ile kosztuje bezpieczeństwo? Norweskie władze chcą zbudować więcej schronów
Poradniki
Polityka

Norwegia musi działać szybciej. Jedno miasto na celowniku
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie