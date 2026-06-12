12 czerwca 2026 14:56
Nietypowy widok w Oslo. Wojsko będzie pilnowało ulic
Więcej zadań. Policja z presją na Oslo
Latem obciążenie rośnie. OPD informuje, że wraz ze zbliżaniem się sezonu zwiększa się poziom aktywności w stolicy, a liczba zadań pozostaje wysoka. Policja chce utrzymać obecność w mieście. Chodzi zwłaszcza o działania prewencyjne, obszary wrażliwe oraz pracę z młodzieżą.
Urząd ds. Policji twierdzi, że uchroni to stolicę Norwegii przed brakami w personelu zapewniającym bezpieczeństwo.Fot. Fotolia
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Żołnierze na warcie. Pomoc do sierpnia
Personel Forsvaret będzie działał razem z załogami policji z Oslo. Warta ma objąć wybrane lokalizacje, w tym Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Skulstad zaznaczył, że stolica ma własne wyzwania i wiele obiektów wymagających ochrony. Dodał, że kierowanie pomocy z sąsiednich okręgów policyjnych przeniosłoby obciążenie na inne regiony.
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