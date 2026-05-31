31 maja 2026 13:16

Grozisz politykom w Internecie? Służby mogą zapukać do drzwi

Norweska Służba Bezpieczeństwa (PST) zapowiada ostrzejsze działania wobec osób, które grożą politykom i nękają ich w sieci. Liczba takich spraw karnych wzrosła w ciągu ostatniego roku. Zastępczyni szefa PST Inga Bejer Engh ostrzega, że autorzy najpoważniejszych wpisów mogą zostać odwiedzeni w domu.
Służby oceniają każdy przypadek osobno. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
W Norwegii nastąpił wzrost liczby spraw karnych dotyczących gróźb i hejtu wobec polityków. W 2026 roku PST prowadzi dziewięć takich postępowań. W analogicznym okresie 2025 roku były trzy podobne przypadku. Zastępczyni szefa PST Inga Bejer Engh ostrzega, że służby mogą reagować bezpośrednio w domach i mieszkaniach osób dopuszczających się przestępstwa.
Hejt wobec polityków pod lupą PST. Rośnie liczba postępowań

Według Bejer Engh PST chce działać bardziej stanowczo. Chodzi o wpisy, które przekraczają granice debaty publicznej. Norweska Służba Bezpieczeństwa najpierw sprawdza, czy wypowiedź jest karalna. Równolegle ocenia, czy groźba może zostać zrealizowana.

Osoba, której grożono, może dostać wsparcie. Może też otrzymać porady i środki bezpieczeństwa. PST wskazuje na kilka świeżych spraw. W jednej z nich zapadła kara 21 dni więzienia w zawieszeniu i 20 tys. NOK grzywny. - Jeśli chcemy to powstrzymać, musimy być bardziej twardzi - mówi na łamach VG Inga Bejer Engh.

PST zwraca uwagę, że hejt w sieci prowadzi do radykalizacji obu stron politycznego sporu.

Norweskie służby ostrzegają internautów

Opisywana przez kierownictwo PST sprawa dotyczyła rasistowskich i grożących wiadomości wobec polityka. W treści pojawiły się zapowiedzi przemocy. Dwie inne sprawy zakończyły się mandatami po 6000 NOK. Dotyczyły zachowań uznanych za nękające.

PST wskazuje, że granica między wolnością słowa a przestępstwem bywa cienka. Bejer Engh zaznacza jednak, że wolność słowa nie obejmuje gróźb i hejtu. Służba obawia się też wpływu takich działań na demokrację. Według PST nienawiść wobec polityków i teorie spiskowe mogą sprzyjać radykalizacji. - Jeśli zrobisz to w Internecie, PST może w konsekwencji przyjść do ciebie do domu. Jeśli to, co napiszesz, wyczerpie znamiona przestępstwa, zostaniesz ukarany - czytamy na łamach VG.
PST ma obecnie szerszy zakres odpowiedzialności niż wcześniej. Służba zajmuje się już nie tylko najpoważniejszymi sprawami dotyczącymi rządu, parlamentu i Sądu Najwyższego. Obejmuje także przypadki dotyczące szerszego grona osób publicznych. Wśród nich są m.in. członkowie władz centralnych młodzieżówek partyjnych.
