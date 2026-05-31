31 maja 2026 13:16
Grozisz politykom w Internecie? Służby mogą zapukać do drzwi
Hejt wobec polityków pod lupą PST. Rośnie liczba postępowań
Osoba, której grożono, może dostać wsparcie. Może też otrzymać porady i środki bezpieczeństwa. PST wskazuje na kilka świeżych spraw. W jednej z nich zapadła kara 21 dni więzienia w zawieszeniu i 20 tys. NOK grzywny. - Jeśli chcemy to powstrzymać, musimy być bardziej twardzi - mówi na łamach VG Inga Bejer Engh.
PST zwraca uwagę, że hejt w sieci prowadzi do radykalizacji obu stron politycznego sporu.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Norweskie służby ostrzegają internautów
PST wskazuje, że granica między wolnością słowa a przestępstwem bywa cienka. Bejer Engh zaznacza jednak, że wolność słowa nie obejmuje gróźb i hejtu. Służba obawia się też wpływu takich działań na demokrację. Według PST nienawiść wobec polityków i teorie spiskowe mogą sprzyjać radykalizacji. - Jeśli zrobisz to w Internecie, PST może w konsekwencji przyjść do ciebie do domu. Jeśli to, co napiszesz, wyczerpie znamiona przestępstwa, zostaniesz ukarany - czytamy na łamach VG.
