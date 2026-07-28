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  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
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1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

28 lipca 2026 13:44

Nie bojkot, lecz przerwa od McDonald’s. Norwegowie stawiają jeden warunek

Tysiące Norwegów zadeklarowały przerwę od wizyt w McDonald’s. Akcja ma potrwać do czasu, aż sieć wprowadzi wymagania zapewniające kurczętom więcej miejsca. Kampanię prowadzi organizacja Anima – Stop Znęcaniu się nad Zwierzętami (Anima).
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Nie bojkot, lecz przerwa od McDonald’s. Norwegowie stawiają jeden warunek
Norwegowie sprzeciwiają się nieetycznej hodowli kurczaków, z których korzysta popularna sieć. Fot. Anima International
Podsumowanie artykułu
Według Anima ptaki hodowane na mięso wykorzystywane do produkcji nuggetsów przebywają w dużym zagęszczeniu. Na jednym metrze kwadratowym może znajdować się do 18 kurcząt, co oznacza, że na każdego z nich przypada powierzchnia mniejsza niż kartka formatu A4. Organizacja uruchomiła internetową deklarację. Podpisujący ją klienci zapowiadają, że wrócą do restauracji po zmianie standardów dotyczących warunków hodowli. Kampania reklamowa potrwa do 9 sierpnia 2026 roku.
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Tłok w kurnikach. Apel do sieci

Deklaracja została opublikowana na stronie kampanii prowadzonej przez Anima. Ma formę listu do McDonald’s podpisanego przez „byłego klienta”, który domaga się od sieci działań w sprawie dobrostanu kurcząt. Pod apelem podpisały się tysiące osób. Do 9 sierpnia jego treść ma być prezentowana na ponad 2 tys. powierzchni reklamowych w całej Norwegii. Organizacja określa akcję jako czasową przerwę, a nie bojkot.

Dyrektor zarządzający Anima Niklas Fjeldberg przekazał, że działania nie są skierowane przeciwko pracownikom restauracji. Jak zaznaczył, uczestnicy kampanii oczekują reakcji kierownictwa sieci. Jedną z osób, które podpisały deklarację, jest 47-letnia Lena Heide Brennand z Halden, która poinformowała, że wcześniej nie znała warunków hodowli kurcząt. Zapowiedziała powrót do McDonald’s po wprowadzeniu przez firmę nowych wymagań.

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Apel Anima International pojawił się już w przestrzeni publicznej.

Apel Anima International pojawił się już w przestrzeni publicznej.Fot. Anima International

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Inne firmy zmieniają zasady. McDonald’s czeka

Część dużych firm działających w Norwegii przyjęła już Europejskie Zobowiązanie na rzecz Kurcząt (ECC). Standard przewiduje mniejsze zagęszczenie ptaków i rezygnację z szybko rosnących ras określanych jako kurczęta szybko rosnące. Zobowiązania podjęły między innymi Rema 1000, Circle K, Scandic Hotels i Max Burgers. Na liście znajdują się również Oda, Strawberry Hotels, Best Western, Narvesen, 7-Eleven, Orkla oraz Joe and the Juice. Według Anima McDonald’s pozostawia decyzje dotyczące hodowli swoim dostawcom.

Norweskie przepisy dopuszczają obsadę wynoszącą do 36 kg kurcząt na metr kwadratowy. ECC obniża ten limit do 30 kg i wymaga stosowania wolniej rosnących ras, które mają lepsze parametry zdrowotne. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wskazuje, że mniejsze zagęszczenie ogranicza znane zagrożenia dla dobrostanu ptaków. Fjeldberg podkreślił, że inne sieci wprowadziły już podobne rozwiązania. Dodał, że McDonald’s osiąga obroty zbliżone do 4 mld NOK.
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Norweska branża drobiarska zdecydowała w styczniu 2026 roku o wycofaniu szybko rosnącej rasy Ross 308 do końca 2027 roku. Ma ją zastąpić wolniej rosnący typ kurcząt. Sama zmiana rasy nie obniży jednak zagęszczenia, ponieważ w tej sprawie indywidualne wymagania muszą wprowadzić poszczególni odbiorcy mięsa.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest ECC i o co chodzi w akcji?
Ile miejsca ma kurczak: teraz vs ECC?
Przerwa czy bojkot – jaka różnica?
Co mogę zrobić jako klient w Norwegii?
Ross 308: kiedy zniknie i co to da?
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