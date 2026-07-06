06 lipca 2026 09:57
Egzamin z norweskiego 2026: tysiące osób czekają na wyniki przed jesienią
Egzamin miał dużą skalę. Część ustna dominowała
Najwięcej osób wybrało część ustną. Było ich 9 311. Do części pisemnej przystąpiło 6 545 osób, a do czytania 6 096 osób. HK-dir podał też, że część ze słuchania zdawało 5 900 kandydatów. Wśród osób z zarejestrowaną płcią 61,3 proc. stanowiły kobiety, a 38,7 proc. mężczyźni.
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Wyniki z egzaminu językowego wpływają na przyszłość cudzoziemców w Norwegii.Fot. stock.adobe.com/standardowa/AimPix
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Wyniki mają znaczenie. Kandydaci czekają przed jesienią
Rezultaty są podawane w poziomach od A1 do B2. A1 oznacza poziom początkujący. B2 dotyczy osób, które rozumieją złożone lub akademickie teksty i potrafią pisać jasne, szczegółowe wypowiedzi. Mehammer przekazała, że wyniki pojawią się w odpowiednim czasie przed jesiennym rozpoczęciem studiów i możliwymi zmianami pracy po wakacjach.
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