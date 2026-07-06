Egzamin z norweskiego 2026: tysiące osób czekają na wyniki przed jesienią

W maju 2026 roku 11 107 osób przystąpiło do co najmniej jednej części egzaminu z języka norweskiego, nazywanego norskprøven. To największa tegoroczna tura testu. Dla wielu kandydatów wynik może być potrzebny przy pracy, studiach, pobycie stałym lub obywatelstwie.

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Urząd ds. Szkolnictwa Wyższego i Kompetencji (HK-dir) poinformował, że największym zainteresowaniem cieszyła się część ustna. Przystąpiło do niej 9 311 osób. Norskprøven to państwowy egzamin sprawdzający znajomość języka norweskiego. HK-dir podaje, że test obejmuje czytanie, słuchanie, pisanie oraz komunikację ustną.

Egzamin miał dużą skalę. Część ustna dominowała Majowa tura była największą w 2026 roku. Do co najmniej jednej części egzaminu przystąpiło 11 107 kandydatów. Jedna osoba mogła podejść do więcej niż jednej części. Dlatego liczby z poszczególnych prób nie sumują się do ogólnej liczby kandydatów.



Najwięcej osób wybrało część ustną. Było ich 9 311. Do części pisemnej przystąpiło 6 545 osób, a do czytania 6 096 osób. HK-dir podał też, że część ze słuchania zdawało 5 900 kandydatów. Wśród osób z zarejestrowaną płcią 61,3 proc. stanowiły kobiety, a 38,7 proc. mężczyźni.

Wyniki z egzaminu językowego wpływają na przyszłość cudzoziemców w Norwegii.Fot. stock.adobe.com/standardowa/AimPix

Ankieta Norskprøven: co jest dla Ciebie najtrudniejsze? Mówienie Pisanie Słuchanie Czytanie

Wyniki mają znaczenie. Kandydaci czekają przed jesienią Dyrektor działu egzaminów z języka norweskiego w HK-dir, Sissel Mehammer, wskazała, że norskprøven jest ważnym etapem dla wielu osób. Wyniki są używane przy składaniu podań o miejsce na studiach, pracę, pozwolenie na pobyt lub obywatelstwo. Egzamin ma więc praktyczne zastosowanie. Może być elementem dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych.



Rezultaty są podawane w poziomach od A1 do B2. A1 oznacza poziom początkujący. B2 dotyczy osób, które rozumieją złożone lub akademickie teksty i potrafią pisać jasne, szczegółowe wypowiedzi. Mehammer przekazała, że wyniki pojawią się w odpowiednim czasie przed jesiennym rozpoczęciem studiów i możliwymi zmianami pracy po wakacjach.

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