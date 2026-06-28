Norwegowie zmieniają zdanie o uchodźcach. Nowe dane pokazują wyraźny zwrot

Norwegowie z większą rezerwą patrzą na przyjmowanie uchodźców i osób ubiegających się o azyl. W badaniu z 2026 roku 32 proc. ankietowanych uznało, że uzyskanie pobytu powinno być trudniejsze. W 2023 roku taką opinię miało 9 proc. badanych.

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Badanie opublikowano 23 czerwca 2026 roku. Dane pochodzą z raportu o postawach wobec imigrantów i imigracji, przygotowanego przez Centralny Urząd Statystyczny Norwegii (SSB). Około połowa badanych nadal uważa, że zasady powinny pozostać takie jak dziś. To najczęstsza odpowiedź w tej ankiecie od 16 lat.

Więcej barier, mniej zgody na ułatwienia SSB wskazuje na wyraźną zmianę w ciągu trzech lat. Odsetek osób popierających zaostrzenie zasad wzrósł z 9 proc. w 2023 roku do 32 proc. w 2026 roku. To wzrost o 23 pkt proc. Jednocześnie grupa zwolenników łatwiejszego dostępu do pobytu jest mała.



Tylko 7 proc. badanych uważa, że uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl powinno być łatwiej uzyskać pobyt w Norwegii. Doradca SSB Erling Kvalø podaje, że w 2023 roku taką odpowiedź wybrało 22 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 15 pkt proc. w dwa lata. Podobnie niski wynik dla tej odpowiedzi odnotowano ostatnio w 2013 roku.

Ocena polityki migracyjnej Norwegii jest uzależniona m.in. od płci ankietowanych.Fot. Fotolia.com

Ankieta Zaostrzyć zasady pobytu dla uchodźców w Norwegii? Tak, powinno być trudniej Nie, zostawić jak jest Nie, powinno być łatwiej Nie mam zdania

Uchodźcy w Norwegii. Poparcie zależy od płci? W badaniu widać różnice między kobietami i mężczyznami. 42 proc. mężczyzn uważa, że uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl powinno być trudniej uzyskać pobyt w Norwegii. Wśród kobiet taką opinię ma 23 proc. ankietowanych. Różnica wynosi 19 pkt proc.



Kobiety częściej pozytywnie oceniają wpływ imigrantów na życie kulturalne. Z twierdzeniem, że imigranci wzbogacają życie kulturalne w Norwegii, zgadza się 80 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn. Inaczej wyglądają odpowiedzi dotyczące dostosowania się do społeczeństwa norweskiego. Z opinią, że imigranci powinni starać się być jak najbardziej podobni do Norwegów, zgadza się 47 proc. mężczyzn i 28 proc. kobiet.

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