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1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

28 czerwca 2026 13:33

Norwegowie zmieniają zdanie o uchodźcach. Nowe dane pokazują wyraźny zwrot

Norwegowie z większą rezerwą patrzą na przyjmowanie uchodźców i osób ubiegających się o azyl. W badaniu z 2026 roku 32 proc. ankietowanych uznało, że uzyskanie pobytu powinno być trudniejsze. W 2023 roku taką opinię miało 9 proc. badanych.
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Norwegowie zmieniają zdanie o uchodźcach. Nowe dane pokazują wyraźny zwrot
Odpowiedzi nie są jednakowe. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
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Badanie opublikowano 23 czerwca 2026 roku. Dane pochodzą z raportu o postawach wobec imigrantów i imigracji, przygotowanego przez Centralny Urząd Statystyczny Norwegii (SSB). Około połowa badanych nadal uważa, że zasady powinny pozostać takie jak dziś. To najczęstsza odpowiedź w tej ankiecie od 16 lat.
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Więcej barier, mniej zgody na ułatwienia

SSB wskazuje na wyraźną zmianę w ciągu trzech lat. Odsetek osób popierających zaostrzenie zasad wzrósł z 9 proc. w 2023 roku do 32 proc. w 2026 roku. To wzrost o 23 pkt proc. Jednocześnie grupa zwolenników łatwiejszego dostępu do pobytu jest mała.

Tylko 7 proc. badanych uważa, że uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl powinno być łatwiej uzyskać pobyt w Norwegii. Doradca SSB Erling Kvalø podaje, że w 2023 roku taką odpowiedź wybrało 22 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 15 pkt proc. w dwa lata. Podobnie niski wynik dla tej odpowiedzi odnotowano ostatnio w 2013 roku.

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Ocena polityki migracyjnej Norwegii jest uzależniona m.in. od płci ankietowanych.

Ocena polityki migracyjnej Norwegii jest uzależniona m.in. od płci ankietowanych.Fot. Fotolia.com

Ankieta

Zaostrzyć zasady pobytu dla uchodźców w Norwegii?

Tak, powinno być trudniej
Nie, zostawić jak jest
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Uchodźcy w Norwegii. Poparcie zależy od płci?

W badaniu widać różnice między kobietami i mężczyznami. 42 proc. mężczyzn uważa, że uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl powinno być trudniej uzyskać pobyt w Norwegii. Wśród kobiet taką opinię ma 23 proc. ankietowanych. Różnica wynosi 19 pkt proc.

Kobiety częściej pozytywnie oceniają wpływ imigrantów na życie kulturalne. Z twierdzeniem, że imigranci wzbogacają życie kulturalne w Norwegii, zgadza się 80 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn. Inaczej wyglądają odpowiedzi dotyczące dostosowania się do społeczeństwa norweskiego. Z opinią, że imigranci powinni starać się być jak najbardziej podobni do Norwegów, zgadza się 47 proc. mężczyzn i 28 proc. kobiet.
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Pozytywne nastawienie utrzymuje się w obszarze pracy. 89 proc. badanych zgadza się, że imigranci powinni mieć takie same możliwości zatrudnienia jak Norwegowie. 77 proc. uważa, że imigranci wykonują pożyteczną pracę, a 68 proc. ocenia, że imigracja zarobkowa spoza krajów nordyckich w większości pozytywnie wpływa na norweską gospodarkę.
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Co znaczy „trudniej dostać pobyt”?
Czy będą nowe przepisy o pobycie?
Co to znaczy dla Polaków w Norwegii?
Jak wiarygodne są dane SSB?
Skąd różnice kobiet i mężczyzn?
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