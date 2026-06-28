28 czerwca 2026 13:33
Norwegowie zmieniają zdanie o uchodźcach. Nowe dane pokazują wyraźny zwrot
Więcej barier, mniej zgody na ułatwienia
Tylko 7 proc. badanych uważa, że uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl powinno być łatwiej uzyskać pobyt w Norwegii. Doradca SSB Erling Kvalø podaje, że w 2023 roku taką odpowiedź wybrało 22 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 15 pkt proc. w dwa lata. Podobnie niski wynik dla tej odpowiedzi odnotowano ostatnio w 2013 roku.
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Zaostrzyć zasady pobytu dla uchodźców w Norwegii?
Uchodźcy w Norwegii. Poparcie zależy od płci?
Kobiety częściej pozytywnie oceniają wpływ imigrantów na życie kulturalne. Z twierdzeniem, że imigranci wzbogacają życie kulturalne w Norwegii, zgadza się 80 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn. Inaczej wyglądają odpowiedzi dotyczące dostosowania się do społeczeństwa norweskiego. Z opinią, że imigranci powinni starać się być jak najbardziej podobni do Norwegów, zgadza się 47 proc. mężczyzn i 28 proc. kobiet.
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