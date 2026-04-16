16 kwietnia 2026 09:02
Drony, sabotaż i napięcia na Bałtyku. Polska i Norwegia przechodzą do działania
Wspólna odpowiedź na zagrożenia
Omówiono także incydenty z użyciem dronów. Wskazano, że w ubiegłym roku Kopenhaga była wielokrotnie zagrożona, co wpływało na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Norwegia wnosi doświadczenie w operacjach morskich oraz w rozpoznaniu satelitarnym. Kompetencje są wykorzystywane na północnej flance NATO. Norwegia przystąpiła także do polskiej strategii budowy nowej architektury bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego.
Rozwój zdolności i współpracy przemysłowej
Omówiono program SAN. Projekt obejmuje obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową i przeciwdronową. Tworzy go konsorcjum firm: Kongsberg, PGZ oraz APS. System integruje sensory, system zarządzania oraz środki kinetyczne i radioelektroniczne. Jest to projekt na niespotykaną dotąd skalę w Europie. Rozważana jest jego rola jako produktu eksportowego dla państw sojuszniczych.
