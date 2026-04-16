Drony, sabotaż i napięcia na Bałtyku. Polska i Norwegia przechodzą do działania

Polska i Norwegia zacieśniają współpracę obronną. Rozmowy w Oslo koncentrują się na bezpieczeństwie flanki wschodniej i północnej oraz wspólnej odpowiedzi na zagrożenia ze strony Rosji.

13 kwietnia 2026 r. w Oslo odbyło się spotkanie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Norwegii Tore O. Sandvikiem. Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Poruszono kwestie wojny hybrydowej, naruszeń przestrzeni powietrznej oraz incydentów na Morzu Bałtyckim. Podkreślono znaczenie współpracy w ramach NATO oraz inicjatyw bilateralnych.

Wspólna odpowiedź na zagrożenia Relacje Polski i Norwegii mają charakter partnerstwa strategicznego. Rozmowy dotyczyły zagrożeń wynikających z działań Federacji Rosyjskiej oraz jej polityki neoimperialnej. Wskazano na przypadki sabotażu i dezinformacji. Podkreślono, że Polska od kilku lat mierzy się z atakami na infrastrukturę krytyczną, naruszeniami przestrzeni powietrznej oraz incydentami na Bałtyku. Zwrócono uwagę na konieczność wspólnej reakcji państw NATO.



Omówiono także incydenty z użyciem dronów. Wskazano, że w ubiegłym roku Kopenhaga była wielokrotnie zagrożona, co wpływało na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Norwegia wnosi doświadczenie w operacjach morskich oraz w rozpoznaniu satelitarnym. Kompetencje są wykorzystywane na północnej flance NATO. Norwegia przystąpiła także do polskiej strategii budowy nowej architektury bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego.

Szef MON z wizytą w Norwegii.Fot. www.gov.pl (CC BY-NC-ND 4.0)

Rozwój zdolności i współpracy przemysłowej Podczas spotkania podkreślono znaczenie wsparcia Norwegii dla Polski. Norweskie F-35 oraz systemy NASAMS chronią polską przestrzeń powietrzną, w tym lotnisko Rzeszów-Jasionka. Obiekt odgrywa kluczową rolę w transferze pomocy dla Ukrainy. Strony rozmawiały o dalszym szkoleniu oraz interoperacyjności systemów F-35 w Europie. Współpraca w tym zakresie ma być rozwijana.



Omówiono program SAN. Projekt obejmuje obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową i przeciwdronową. Tworzy go konsorcjum firm: Kongsberg, PGZ oraz APS. System integruje sensory, system zarządzania oraz środki kinetyczne i radioelektroniczne. Jest to projekt na niespotykaną dotąd skalę w Europie. Rozważana jest jego rola jako produktu eksportowego dla państw sojuszniczych.

